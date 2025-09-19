°¤ÇÈÍõÀ÷¥ì¥¶ー¤¬ÉÕÂ°¡ªANGEL CLOVER¤«¤é¡¢¡ØEXVENTURE SOLAR¡Ù¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:µÜ¾å¸÷´î¡Ë¤Ï¡¢ÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡ØANGEL CLOVER¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¯¥íー¥Ðー¡Ë¡Ù¤«¤é¡ØEXVENTURE SOLAR¡ÙEVS45¥·¥êー¥º¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤ò9·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
https://angelclover.jp/c/collection/exventuresolar/acl-evs45bbkbk
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥Ù¥¼¥ë¡£
¥«ー¥Ü¥ó¥Ù¥¼¥ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥±ー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿EXVENTURE SOLAR¤¬¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£Àº×û¤Ê¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢¸÷¤Î³ÑÅÙ¤ÇÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¥«ー¥Ü¥óÆÃÍ¤Î¼Á´¶¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤«¤ÄÀè¿ÊÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥Õ¥Í¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÅÔ²ñ¤Î¥¹¥È¥êー¥È¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¸ÂÄê»ÅÍÍ¤Î°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ë¸Â¤ê¡¢¥Ö¥ëー¤Î°¤ÇÈÍõÀ÷¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ°ì¤ÎÍõÀ÷ÎÁ¤Î»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆÁÅç¸©¤ÇÀ÷¿§¤µ¤ì¤¿°¤ÇÈÍõ¤Î³×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È»ê¹â¤ÎÀÄ¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤Û¤É¿¼¤¯Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
EVS45BBK-BK \37,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë\34,000¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¡°¤ÇÈ¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
Point£±
ÂÀÍÛ¸÷¥Õ¥ëÃßÅÅ¤ÇÌó£µ¥ö·î¶îÆ°
¥µ¥Ö¥À¥¤¥ä¥ë¤«¤é¸÷¤ò½¸¤á¤Æ¶îÆ°¤¹¤ë¥½ー¥éー¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡ÖSEIKO EPSON VR42¡×¤òÅëºÜ¡£¤¿¤Ã¤¿£±²ó¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Õ¥ëÃßÅÅ¤ÇºÇÂç5¤«·î´Ö¤Î¶îÆ°¤ò¼Â¸½¡£ÅÅÃÓ¸ò´¹ÉÔÍ×¤Î¤¿¤á¡¢²÷Å¬¤«¤Ä¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¡£
Point£²
¥«ー¥Ü¥ó¥Ù¥¼¥ë¤Î¼Á´¶¤È
6ËÜ¥Ó¥¹¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÉÊ³Ê¤Î¤¢¤ë¥Þー¥Ö¥ë¼Á´¶¤ò¾ú¤¹¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢6ËÜ¤Î¥Ó¥¹¤¬¼çÄ¥¡£
ÀµÌÌ¤Ç¤â¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£
Point£³
¥Ù¥ë¥ÈÎ¢ÌÌ¤Ï¥·¥ê¥³¥óÁÇºà¤Ç
¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¿å¡¢´À¤Ë¶¯¤¤
¥ì¥¶ー¤Î¥Ù¥ë¥È¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¤ò°µÃå¤µ¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ë¥È¡£·ÚÎÌ¤«¤ÄÙû¿å¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢ÁõÃå´¶¤â¤¹¤³¤Ö¤ë²÷Å¬¡£¤Þ¤¿´À¤ä¿å¤Ë¤è¤ë¥Ù¥ë¥È¤ÎÊÑ·Á¤âËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡£
¡ÚANGEL CLOVER¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¯¥íー¥Ðー¡Ë¤È¤Ï¡Û
ANGEL CLOVER¤Ï¡¢¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¤òÄó¾§¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
³«È¯µÚ¤ÓÈ¯Çä¸µ¤ÏÍ¢Æþ»þ·×¤òÂ¿¿ô°·¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡£2009Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢¡Ö¥í¥¨¥ó¡×¡Ö¥Í¥¹¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¡×¡Ö¥Ð¥ó¥½¥ó¡×¡Ö¥¹¥é¥Ã¥·¥ãー¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Ðー¥Ê¥¤¥ó¡×Åù¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2015Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÏÓ»þ·×¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡ÖÀÖ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÈÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¡¢ºÆÆþ²Ù¤ÈÉÊÀÚ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥Àー10Ëü±ßÂå¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÀºÌ©¤ÊÎ©ÂÎÅª¤Ê¹½Â¤¤È¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜÍ¢ÆþÁíÂåÍýÅ¹¡§¥¦¥¨¥ËËÇ°×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
»þ·×¤äÉþ¾þ»¨²ßÅù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£
Í¢Æþ²·¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÃ¤Ë¡¢ÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ö¶È¤ò³ÈÂç¡£
¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¡Ö¥¿¥¤¥á¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥é(»þ·×)¡×¡Ö¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥ê¥Ã¥Á¡×¡Ö¥¹¥Ô¥Ë¥«ー¡×¡Ö¥Ï¥¤¥É¥í¥²¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¡¢¥É¥¤¥ÄÈ¯¤Î¡Ö¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡×¤ä¡Ö¥É¥¥¥Ã¥Õ¥¡¡×¡Ö¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹(»þ·×)¡×¡¢¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î¡Ö¥Ø¥ó¥êー¥í¥ó¥É¥ó¡×¤ä¡Ö¥µ¥é¥ß¥éー¥í¥ó¥É¥ó¡×¡Ö¥Æ¥Ã¥É¥Ùー¥«ー(»þ·×)¡×¡¢¤Ê¤É¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¡¢¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ïー¥È¡×¤ä¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¯¥íー¥Ðー¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥ì ¥â¥ë¥Ó¥À¡×¤ò³«È¯¤¹¤ëÅù¡¢Éý¹¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹