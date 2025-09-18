¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë¡¢Âì²»¤Î½Ð±é·èÄê¡ª 9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡ØG¥¢¥êÂç³«Êü¥Çー¡Ù
¡¡GLION ARENA KOBE±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒOne Bright KOBE¡Ê½»½ê¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ½ÂÃ« ½ç¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥êー¥ÊÌµÎÁ³«Êü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖG¥¢¥êÂç³«Êü¥Çー¡×¤ò9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Âè4ÃÆ¤Îº£²ó¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥³ー¥È¤òÆÃÊÌ³«Êü¤·¡¢¥·¥åー¥ÈÂÎ¸³¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡µÈËÜ·Ý¿Í¤«¤é¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢Âì²»¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤¬½Ð±é¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥³ー¥È¾å¤ÇÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆNMB48±ö·î´õ°Í²»¡¢Ê¿»³¿¿°á¡¢»°³û¤¯¤ë¤ß¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤äYouTube»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËTOTTEI¤ËÍè¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±Æü¡¢¥Ñー¥¯¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚG¥¢¥êÂç³«Êü¥ÇーÂè4ÃÆ ³«ºÅ³µÍ×¡Û
ÆüÄø¡§¡¡¡¡9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00~18:30
²ñ¾ì¡§¡¡¡¡GLION ARENA KOBE 1³¬¥Õ¥í¥¢
ÆâÍÆ¡§¡¡¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥³ー¥È³«Êü¡¢Ì¡ºÍ¥é¥¤¥Ö
»þ´Ö¡§¡¡¡¡Ì¡ºÍ¥¤¥Ù¥ó¥È 17:30~18:00¡Ê¢¨³ºÅö»þ´Ö¤Ï¥³ー¥ÈÆþ¾ìÉÔ²Ä¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿À¸Í¹Á¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É²Ö²Ð 19:00~ ¢¨²Ö²Ð¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¡§¡¡¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢Âì²»¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢NMB48±ö·î´õ°Í²»¡¢Ê¿»³¿¿°á¡¢»°³û¤¯¤ë¤ß
Æþ¾ìÊýË¡¡§Æþ¾ìÌµÎÁ / TOTTEI KOBE ¸ø¼°¥¢¥×¥ê²èÌÌ¤òÄó¼¨¤·¤ÆÆþ¾ì¡Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿É¬¿Ü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥³ー¥ÈÍøÍÑ¤Ï500±ß/¿Í¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡Ë
¶¨ÎÏ¡§¡¡¡¡(³ô)NTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö
¢¨Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¥³ー¥È¾å¤ÏÅÚÂ¸·¶Ø¤Ç¤¹¡£¼¼ÆâÍú¤¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥·¥åー¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥³ー¥È¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï»þ´Ö¸òÂåÀ©¤È¤·¤Þ¤¹
¡¦¹¹°á¼¼¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÆ±Æü³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
TOTTEI PARK¤Ç³Æ¼ï¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡ÖSPORTS NEW WAVE in TOTTEI PARK¡×
¡¡9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢TOTTEI PARK¤Ç¤Ï¡ÖSPORTS NEW WAVE in TOTTEI PARK¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ìîµå¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥é¥°¥Óー¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¿¤á¤ë¤È¡¢¥ïー¥ë¥É¥Þ¥¹¥¿ー¥º¥²ー¥à¥º2027¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¤âÄ©Àï²ÄÇ½¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é https://www.totteikobe.jp/event/article/13761
¡Ú9～11·î¤Î¿À¸Í¹Á²Ö²Ð¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¿À¸Í¹Á¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É²Ö²Ð
³«ºÅÆü¡§¡Ú9·î¡Û 9·î20Æü(ÅÚ) 19:00¡Ê¢¨Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9·î26Æü(¶â) 20:00¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú10·î¡Û10·î4Æü(ÅÚ) 20:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú11·î¡Û11·î1Æü(ÅÚÍË) 18:00 ¡¿ 11·î15Æü¡ÊÅÚÍË¡Ë18:00
»þ´Ö¡§³Æ²ó Ìó5Ê¬´Ö
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://kobe-minatonoyoru.com/)¤ª¤è¤ÓInstagram(https://www.instagram.com/kobehanabi/)¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤ÈHANABI 2025
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë～¡¡10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡§³Æ²ó Ìó15Ê¬´Ö
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://minatohanabi.jp/)¤ª¤è¤ÓInstagram(https://www.instagram.com/minatohanabi/)¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
TOTTEI PARK¡ÖÎÐ¤ÎµÖ¡×
TOTTEI WEST CORRIDOR
¡ÚÎý½¬ÈÁÁ¥¡ÖÆüËÜ´Ý¡×G¥¢¥ê²£¤ËÄäÇñÃæ¡Û
10/4¤Þ¤ÇG¥¢¥ê²£¤ÎÅìÂ¦´ßÊÉ¤Ë¡¢Îý½¬ÈÁÁ¥¡ÖÆüËÜ´Ý¡×¤¬ÄäÇñÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥êー¥Ê2³¬ÅìÂ¦¤ÎÄÌÏ©¥Ç¥Ã¥¤«¤é¡¢ÆüËÜ´Ý¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
TOTTEI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2025Ç¯4·î¤Ë³«¶È¤·¤¿´ØÀ¾ºÇÂçµé¡¦1Ëü¿Í¼ýÍÆµ¬ÌÏ¤Î¡ÖGLION ARENA KOBE¡×¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¿·¹ÁÂè2ÆÍÄé¤Î¥¨¥ê¥¢°¦¾Î¡ÖTOTTEI¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢¿À¸Í¤ÎÈ¯Å¸¤ò100Ç¯°Ê¾å»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡ÖÆÍÄé¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¹Á¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Îò»Ë¤ò¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¹Á¤ÎÎò»Ë¤Èº£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤Î¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¡×¤òËÂ¤°Ì¾¾Î¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¿À¸Í¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¾ー¥ó¤ä¥¢¥êー¥ÊÆîÂ¦¤Ë¤ÏÏ»¹Ã»³～¿À¸Í¹Á¤ò¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤Ç¸«ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¡ÖTOTTEI PARK¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢365Æü¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª¤Ç¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëNTT¥É¥³¥â¤È¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëµÈËÜ¶½¶È¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¡£±ÇÁü/²»³Ú¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿IP¤Î¸¢Íø³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢ÇÛ¿®»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤ä¼þÊÕ»ö¶È¤â´Þ¤á¤¿¶½¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¡¢¼«¼ÒIP¤ÎÆó¼¡ÍøÍÑ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÎ®ÄÌ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Åìµþ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£