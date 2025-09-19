½éÍ¢Æþ¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë½©¤ÎÉ÷Êª»íºÇ½Ü¤Î¥Î¥ë¥¦¥§ー»º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥Ð¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー(R)¡×ËÜÆü¾åÎ¦
¡¡ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×CEO¡§Ä»¼è »°ÄÅ»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖJAL¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJALUX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÀ¾ ÉÒ¾Ï¡¢°Ê²¼¡ÖJALUX¡×¡Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ーÂç»È´Û ¿å»ºÉô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¿å»º»²»ö´±¡§¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥¢¥ë¥Ï¥¤¥à¡Ë¤Ï¡¢½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Î¥ë¥¦¥§ー»º¥µ¥Ð¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»éËÃÎ¨¤È¥µ¥¤¥º¤ËÍ¥¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ÄÂÎ¤ò¸·Áª¤·¡¢¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー(R)¡ÊSaba Nouveau¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤âÆüËÜ¤ËÍ¢Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¤Ï2021Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢½©¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½é²Ù¤ÏÎäÅà¤»¤º¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§ー¤«¤é¶õÍ¢¤µ¤ì¡¢ËÜÆü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÎÌÈÎÅ¹Åù¤òÄÌ¤¸ÈÎÇä¤ò½ç¼¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤È¤Ï
¡¡¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤Ï¡¢»éËÃÎ¨Ìó30%¤«¤Ä½ÅÎÌ500g°Ê¾å¤Î¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯½Ü¤Î¥Î¥ë¥¦¥§ー»º¥µ¥Ð¤ò¡¢¹âÁ¯ÅÙ¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ø¶õÍ¢¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥Ð¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿·¼ò¡Ö¥Ü¥¸¥ç¥ìー¡¦¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ë¥¦¥§ー»º¥µ¥Ð¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ð¤ÎÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢ÆÃ¤Ë½©¤Î»é¤Î¤Î¤Ã¤¿½Ü¤Î»þ´ü¤Ëµù³Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£JAL¥°¥ëー¥×¤Î¹Ò¶õÍ¢Á÷¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¶õ¤«¤é¤ªÆÏ¤±¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇ¹âÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½ÃÏ¤Ç¥µ¥Ð¤ÎÇã¤¤ÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿JALUX¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¸·¤·¤¤ÉÊ¼Á¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤òµá¤á¤ëÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Î¥ë¥¦¥§ー»º¥µ¥Ð¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»éËÃÎ¨Ìó30%¡¢½ÅÎÌ500g°Ê¾å¤Î¸ÄÂÎ¤À¤±¤ò¸·Áª¡£¥¸¥åー¥·ー¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢º£¸å¤ÏÀ¸¥µ¥Ð¤Î¤Û¤«²Ã¹©ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§ー¥·ー¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹2025¡×¡Ö³ùÁÒ¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¥¦¥£ー¥¯2025¡×¤ò³«ºÅ
¡¡2025Ç¯9·î19Æü(¶â)ÁáÄ«¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤Î½é²Ù¤¬JL042ÊØ¤Ë¤Æ¥í¥ó¥É¥ó¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅþÃå¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤ÁÁá¤¯¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á4³¬¥¹¥«¥¤¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§ー¥·ー¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¼çºÅ¡§¥Î¥ë¥¦¥§ーÂç»È´Û¿å»ºÉô¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Ï¡Ö¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¥µー¥â¥ó¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¾åÎ¦40¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー½éÍ¢Æþ¤«¤é5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤ò½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¥·ー¥Õー¥É¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§ー¥µー¥â¥óBBQ¶ú¡×¤È¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§ー¥µー¥â¥ó¼÷»Ê¡×¤ò¹ç·×1,800¿©¡¢¤Þ¤¿¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ーÃº²Ð¾Æ¡×¤È¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¼÷»Ê¡×¤ò¹ç·×3,200¿©¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ØÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§ー¥·ー¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹2025¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～21Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～20:00¡¡¢¨½éÆü¤Î¤ß13:00～20:00
¾ì½ê¡§Åìµþ¥½¥é¥Þ¥Á4F¡¡¥¹¥«¥¤¥¢¥êー¥Ê
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢³ùÁÒ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡Ö³ùÁÒ¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¥¦¥£ー¥¯2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢³¤¤ÈÎò»Ë¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÈþ¤·¤¤¸ÅÅÔ³ùÁÒ¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï³ùÁÒ¥¨¥ê¥¢¤ÎÎÌÈÎÅ¹¡¦°û¿©Å¹25Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÆÅ¹¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎÁÍý¤ò¤´Äó¶¡¡£ËÌ²¤¥Î¥ë¥¦¥§ー¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Á¯ÅÙÈ´·²¤Î¿·ÊªÀ¸¥µ¥Ð¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤ò»È¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¿©ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö³ùÁÒ¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¥¦¥£ー¥¯2025¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§³ùÁÒ¥¨¥ê¥¢¤Î°û¿©Å¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹25Å¹ÊÞ
¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤ÎÈÎÇä¡¦¤´Äó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¼÷»Ê¡×
¡¡5Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤ÏÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢½ç¼¡ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¶¹âÂ®Åà·ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡¢À¸¿©¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¼÷»Ê¡×¤âÎÌÈÎÅ¹¤ä°û¿©Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¤´Äó¶¡Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÌÈÎÅ¹¡§¥µ¥ß¥Ã¥È¡¢¥èー¥¯¥Õー¥º¡¢¥¤¥Èー¥èー¥«¥Éー¡¢¤â¤È¤Þ¤Á¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¢µþµÞ¥¹¥È¥¢¡¢Äá²°¥Õー¥Ç¥£¥ï¥óÅù¡Ê¢¨°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¡°û¿©Å¹¡§SABAR¡¢µûÎÏÅù
¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤äÈÎÇä³«»ÏÆü¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://sabanouveau.com/
¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/sabanouveau¡¡(https://www.instagram.com/sabanouveau)
¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àQR¥³ー¥É
º£Ç¯¤Ï½é¤á¤ÆJAL¹ñºÝÀþµ¡Æâ¿©¤Ç¤â¤´Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹
¡¡¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£Ç¯¤â¹ñÆâÀþJAL¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÄ«¿©¤Ë¤Æ¡¢¿·¥á¥Ë¥åー¡Ö»ª¤ÎÌ£Á¹Í©°Ã¾Æ¤¡×¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñºÝÀþ¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆJAL¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ë¤Æ¡Ö¤µ¤Ð¾Æ¤ ÏÂ²Î»³¸©»º¤ß¤«¤ó¸ÕÜ¥É÷Ì£¡×¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢»é¤Î¤Î¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâÀþ
´ü´Ö£±.¡§
2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë～30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡§
»¥ËÚ¡Ê¿·ÀéºÐ¡Ë¡¢Âçºå¡Ê°ËÃ°¡Ë¡¢¹Åç¡¢¼¯»ùÅç¡¢Ê¡²¬¡¢
²Æì¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤ÈÅìµþ¡Ê±©ÅÄ¡Ë¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤Ç
Åìµþ¡Ê±©ÅÄ¡ËÅþÃåÊØ¡Ê¢¨JL500/502/JL252/JL640¤Ï¤Î¤¾¤¯)
Âçºå¡Ê°ËÃ°¡Ë=²Æì¡ÊÆáÇÆ¡Ë
´ü´Ö£².¡§
2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë
ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡§
Åìµþ¡Ê±©ÅÄ¡Ë=»¥ËÚ¡Ê¿·ÀéºÐ¡Ë¡¢Âçºå¡Ê°ËÃ°¡Ë¡¢¹Åç¡¢
¼¯»ùÅç¡¢Ê¡²¬¡¢²Æì¡ÊÆáÇÆ¡Ë
JAL¹ñÆâÀþ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö»ª¤ÎÌ£Á¹Í©°Ã¾Æ¤¡×¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¹ñºÝÀþ
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡§Âçºå´ØÀ¾―¥Ð¥ó¥³¥¯¡¡¥Ð¥ó¥³¥¯¹Ô¤1¿©ÌÜ¡¢
Âçºå´ØÀ¾―¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹Ô¤2¿©ÌÜ
JAL¡¢JALUX¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§ーÂç»È´Û ¿å»ºÉô¤Ï¡¢¤³¤Î3¼ÔÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤½©¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¥µ¥Ð¥Ìー¥ô¥©ー¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Âî¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ー¤Î¿å»º»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£