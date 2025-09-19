¡Ö·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×100%¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Î¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡×Ìó80%～TOPPANÃæÉô»ö¶ÈÉô¿·Æþ¼Ò°÷¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ëÂå¼Õ°äÅÁ»Ò¸¡ºº¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü～
ÉðÂ¢ÀºÌ©¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÄÍ¹À»Ë¡¢°Ê²¼¥à¥µ¥·¡Ë¤Ï¡¢¥à¥µ¥·¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ëÂå¼Õ¸¡ºº¥¥Ã¥È¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢TOPPAN³ô¼°²ñ¼ÒÃæÉô»ö¶ÈÉôÇÛÂ°¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÍÍÑÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº¤Î³µÍ×
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ëÂå¼Õ°äÅÁ»Ò¸¡ºº¥¥Ã¥È¡×¤Î»ÈÍÑ¡¢¸¡¾Ú¼Â»Ü¸å¤Î¾õÂÖÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î25Æü～2025Ç¯6·î16Æü
Ä´ºº¼çÂÎ¡§ÉðÂ¢ÀºÌ©¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂÐ¾Ý¼Ô¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô¡Ë¡§TOPPAN³ô¼°²ñ¼ÒÃæÉô»ö¶ÈÉôÇÛÂ°¡¢2025Ç¯ÅÙ¿·Æþ¼Ò°÷ 9Ì¾
Ä´ººÊýË¡¡§¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Æ¾Ò²ð
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ
100%¤ÎÊý¤¬¡Ö°û¼ò¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¡¢89%¤ÎÊý¤¬¡Ö°û¼ò¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤¿ÂÐºö¹ÔÆ°¤ò¿·¤¿¤Ë»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¼ÁÌä¤Ø¤Î¼«Í³²óÅú¡§
¡Ö¼þ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤Ë°û¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢°û¤ß¤¹¤®¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×
¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°û¼ò»þ¤Î·ò¹¯¤äÂÐºö¹ÔÆ°¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Î¼«¿È¤Î·ò¹¯¥±¥¢¤ä°û¼òÍâÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼ËÉ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
78%¤ÎÊý¤¬¡Ö¤ª¼ò¤Î¾ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¼«¿È¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¡×¤È²óÅú¤·¡¢100%¤ÎÊý¤¬¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¼ò¤Î¾ì¤Ç¤Î¤½¤Î¿Í¤Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¼ÁÌä¤Ø¤Î¼«Í³²óÅú¡§
¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦ÎÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ°û¤àÎÌ¤ÎÄ´Àá¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Ë°û¼ò¤ò¶¯Í×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÎÂÎÄ´¤ò¾ï¤Ëµ¤¤Ë³Ý¤±¤¿¤¤¡×
¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤Î¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¼ò¤Î¾ì¤Ç¤Î¼«¿È¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢Â¾¿Í¤âµ¤¸¯¤¦¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¥¥à¥µ¥·¿¢Êª¥Ð¥¤¥ªGr¤Ë¤è¤ëTOPPAN³ô¼°²ñ¼ÒÃæÉô»ö¶ÈÉôÇÛÂ°¿·Æþ¼Ò°÷¤Ø¤Î°û¼ò¶µ°é¤ÎÍÍ»Ò
ËÜ¸¡ºº¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Í³µºÜ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¸¡ºº¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤ª¼ò¤Î¾ì¤Ç¤Î°Õ¼±¤ò²þ¤á¤ë¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¼èÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ËÜ¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¤Ï²ñ¼Ò¤Ø¤Î¹¥´¶ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ëÂå¼Õ°äÅÁ»Ò¸¡ºº¡×¤È¤Ï
¥¢¥ë¥³ー¥ëÂå¼Õ°äÅÁ»Ò¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¸¡ºº¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê°û¼ò½¬´·¤òÄó°Æ¤¹¤ëÍ¹Á÷¸¡ºº¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ãÆÃÄ§£±.¡ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤È¥¢¥»¥È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¡ÊÆóÆü¿ì¤¤¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¡Ë¤ÎÊ¬²òÇ½ÎÏ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤é5¥¿¥¤¥×9¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¥¢¥ë¥³ー¥ëÂÎ¼Á¤òÈ½Äê¡£¥¿¥¤¥×Ëè¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À»þ¤ÎÈ¿±þ¤ä·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·²þÁ±¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä°û¼ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤â¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ§£².¡ä¿¦¾ì¤ä¼«Âð¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¤ÎÌÊËÀ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¸ý¹ÐÆâ¤ÎºÙË¦¤òºÎ¼è¤·¡¢ÊÖÁ÷ÍÑÉõÅû¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Ý¥¹¥È¤ËÅêÈ¡¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Ìó3½µ´Ö¸å¤ËWeb¾å¤Ç·ë²Ì¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤Î¶¯¤µ¤Ï»×¤¤¹þ¤ß¤ä·Ð¸³ÃÍ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÂå¼Õ°äÅÁ»Ò¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ÂÎ¼Á¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢°äÅÁÅª¤ËÊ¬²òÇ½ÎÏ¤Î¼å¤¤¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¸¡ºº¥¥Ã¥É¥¤¥áー¥¸
¡Ú¥à¥µ¥·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÉðÂ¢ÀºÌ©¹©¶È¤Ï»ÍÎØ/ÆóÎØ¼ÖÍÑ¸þ¤±¤Ë¡¢ÅÅÆ°²½¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼¡À¤Âå¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥·¥ãー¥·ÉôÉÊ¤Î³«È¯/À½Â¤/ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÃ¼AIµ»½Ñ³«È¯¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー4.0¤Î¿ä¿Ê¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤ÎSDGs¤ÎÃ£À®¹×¸¥¤Ë¸þ¤±¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢ÇÀ¶È¡¢¿¢Êª¥Ð¥¤¥ª»ö¶È¤Ê¤É¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¿·»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¡¦³ÈÂç¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Musashi Web Site: https://www.musashi.co.jp/