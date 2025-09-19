¡Ú¶¦Æ±¥ê¥êー¥¹¡Û¾®Çä¸þ¤±POS¥ì¥¸¡ÖPOS¡Ü retail¡Ê¥Ý¥¹¥¿¥¹ ¥ê¥Æー¥ë¡Ë¡×EM¥·¥¹¥Æ¥à¥ºµÚ¤Ó¥æ¥Ë¥±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥ê¥µー¥Á¤ÎÌô¶É¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤ò³«»Ï
¥Ý¥¹¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜÅÄ ¶½°ì¡¢°Ê²¼¡§¥Ý¥¹¥¿¥¹¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEM¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ô¢¸÷ ¹¨¾»¡¢°Ê²¼¡§EM¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¤È¡¢¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥ê¥µー¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀÐ ·û»Ê¡¢°Ê²¼¡§¥æ¥Ë¥±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥ê¥µー¥Á¡ËµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Â¼ ¿¿¼ù¡¢°Ê²¼¥°¥Ã¥É¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢EM¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢¥æ¥Ë¥±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥ê¥µー¥Á¡¢¥°¥Ã¥É¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î3¼Ò¤òÁí¾Î¤·¡¢EM¥°¥ëー¥×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢NSIPSÀÜÂ³¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿Ï¢·Èµ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¡¢2025Ç¯7·î30Æü¤è¤êÌô¶É¸þ¤±POS¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¡Ç½³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢Ìô¶É¤Ï²ñ·×¥Çー¥¿¤òPOS¥ì¥¸¤ØÀµ³Î¤Ë¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½¶â¤äÌ¤¼ý¶â¤Î´ÉÍý¤ò´Þ¤à²ñ·×¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°ÄàÁ¬µ¡¤ä¥»¥ß¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡¢³Æ¼ï·èºÑÃ¼Ëö¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¶â¤Î·×»»¥ß¥¹ËÉ»ß¤ä¥ì¥¸Äù¤á»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ê¤É¡¢Å¹ÊÞ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥¿¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖPOS¡Ü retail¡×¤ÏËÜÉôµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ØÏ¢·È¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤Î²ñ·×¥Çー¥¿¤ò½¸Ìó¡¦¶¦Í¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿×Â®¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
Ìô¶É¤Ç¤Ï¡¢ÌôºÞ»Õ¤¬²ñ·×¶ÈÌ³¤ò·óÇ¤¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¸½¶â´ÉÍý¤ä¥ì¥¸¤Ø¤Î¶â³ÛÆþÎÏ¥ß¥¹¤ËÈ¼¤¦¶ÈÌ³ÉéÃ´¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ý¥¹¥¿¥¹¤ÈEM¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤éPOS¥ì¥¸¤È¥ì¥»¥×¥È¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÎÏ¢·È¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ·×¥Çー¥¿¤ÎÀµ³Î¤Ê¼è¤ê¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÌôºÞ»Õ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£´µ¼Ô¤È¤Î¡ÖÂÐ¿Í¶ÈÌ³¡×¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÆÌ©¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÉþÌô»ØÆ³¤Î½¼¼Â¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖPOS¡Ü retail¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÌô¶É¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à
ReceptyNEXT ¡¦ MAPs for PHARMACY ¡¦ MAPs for PHARMACY DX ¡¦ P-CUBE£î ¡¦ P-CUBE +£ç
¢£Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¾ðÊó
¡ÖÂè58²óÆüËÜÌôºÞ»Õ²ñ³Ø½ÑÂç²ñÊ»ÀßÅ¸¼¨¡×¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÁàºî¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æü»þ:
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë9:00～18:20
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë8:30～13:30
¾ì½ê:
¹ñÎ©µþÅÔ¹ñºÝ²ñ´Û ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë
¾®´ÖÈÖ¹æ: JF-2
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Ý¥¹¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹ÊóÃ´Åö
E¥áー¥ë¡§pos_marketing@postas.co.jp
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.postas.co.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒEM¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¡Ä´ºÞÀ½ÉÊ´ë²èÉô
£Å¥áー¥ë¡§marketing-all@emsystems.co.jp
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://emsystems.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥±¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥ê¥µー¥Á
£Å¥áー¥ë¡§infoproduct@unike.co.jp
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.unike.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë²è²Ý
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.goodcycle.net/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¤´Ï¢Íí¤Ï¾åµ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£