NVIDIA ¤È Intel ¤¬ AI ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥½¥Ê¥ë ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°À½ÉÊ¤ò¶¦Æ±³«È¯¤Ø

NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ¤È Intel (NASDAQ: INTC) ¤ÏËÜÆü¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥¹¥±ー¥ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡¢Ê£¿ôÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ª¤è¤Ó PC ¸þ¤±¥«¥¹¥¿¥àÀ½ÉÊ¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÄó·È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢NVIDIA ¤Î NVLink µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ NVIDIA ¤È Intel ¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤·¡¢NVIDIA ¤Î AI ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¶¯¤ß¤È¡¢Intel ¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê CPU µ»½Ñ¤ä x86 ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Intel ¤¬ NVIDIA ¤ÎÍ×·ï¤ËÆÃ²½¤·¤¿ x86 CPU ¤ò³«È¯¤·¡¢ NVIDIA ¤¬¼«¼Ò¤Î AI ¥¤¥ó¥Õ¥é ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅý¹ç¤·¤Æ»Ô¾ì¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ë ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢Intel ¤¬ NVIDIA RTX GPU ¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ã¥È¤òÅý¹ç¤·¤¿ x86 ¥·¥¹¥Æ¥à¥ª¥ó¥Á¥Ã¥× (SoC) ¤ò³«È¯¡¢Äó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿·¤·¤¤ x86 RTX SoC ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î CPU ¤È GPU ¤òÅý¹ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÉý¹¤¤ PC À½ÉÊ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
NVIDIA ¤Ï¡¢Intel ¤ÎÉáÄÌ³ô¤Ë 50 ²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤·¤Þ¤¹¡£1 ³ô¤¢¤¿¤ê¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï 23.28 ¥É¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢µ¬À©Åö¶É¤Î¾µÇ§¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤Î¼è°ú¾ò·ï¤ÎÍú¹Ô¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NVIDIA ¤ÎÁÏ¶È¼Ô/CEO ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥ó¥¹¥ó ¥Õ¥¢¥ó (Jensen Huang) ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAI ¤Ï¿·¤¿¤Ê»º¶È³×Ì¿¤ò¸£°ú¤·¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÁØ¤òÂç¤¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ³×¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢NVIDIA ¤Î CUDA ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢NVIDIA ¤Î AI ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° ¥¹¥¿¥Ã¥¯¤È Intel ¤Î CPU¡¢¤½¤·¤Æ¹ÈÏ¤Ê x86 ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ì©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¡¢2 ¤Ä¤ÎÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬Í»¹ç¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÈÂç¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Intel ¤Î CEO ¤Ç¤¢¤ë Lip-Bu Tan »á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖIntel ¤Î x86 ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½Âå¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÌ¤Íè¤Î¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Intel ¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¤½¤·¤ÆÅö¼Ò¤Î¥×¥í¥»¥¹µ»½Ñ¡¢À½Â¤µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¹âÅÙ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°µ»½Ñ¤Ï¡¢NVIDIA ¤Î AI ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥Æ¥Ã¥É ¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÊä´°¤·¡¢¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¤È NVIDIA ¤Î¥Áー¥à¤¬Åö¼Ò¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¨¤·¤¿¿®Íê¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÉµá¤·¡¢»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
※本発表資料は米国時間 2025 年 9 月 18 日に発表されたプレスリリースの抄訳です。
