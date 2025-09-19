ÍßË¾¤¬·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡£LIENU¤Î¡ÖGREED¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢Á´Ä¹100cm¤òÄ¶¤¨¤ë¿·ºî¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ÅÐ¾ì
¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉLIENU¡Ê¥ê¥ä¥ó¡Ë¤è¤ê¡¢ºòÇ¯È¯É½¤·¤¿¡ÖGREED¡×¥·¥êー¥º¤ËÂÔË¾¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÍß¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈGREED¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¤â¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
2025 New Creation Concept¡§·¿¤Ë¼ü¤ï¤ì¤º¡¢·¿¤òÍß¤¹¤ë¡£
·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤È¡¢·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Íß¡£¤³¤ÎÌ·½â¤¹¤ë¿Í´Ö¤ÎÍß¤ò¡¢²ÄÊÑÀ¤Î¤¢¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î´¶¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¿Í¼«¿È¤ÎÍßË¾¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÑÛ¤È¤·¤¿²£´é¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ô¥¢¥¹¤È¤È¤â¤ËGREED Ring¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢LIENU¤Î¡ÖGREED¡×¤¬ÉÁ¤¯À¤³¦´Ñ¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
moule necklace (¥à¥ë ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹)
¤¿¤À¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£LIENU¤Î¥à¥ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆâ¤Ê¤ë¡ÖÍßË¾¡×¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç¤¹¡£Á´Ä¹100cm¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥ë¥Ðー925¤Î¥Á¥§ー¥ó¤Ï¡¢¥Ò¥¥ï¤Î¤Ê¤¤¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Î¾Ã¼¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ó¤Ä¤Ê·Á¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£´¬¤¯¡¢·ë¤Ö¡¢¿â¤é¤¹¡ÄÁõ¤¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿ÄÌ¤ê¤Ë¤âÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¡¢Çû¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
nuit pierce (¥Ë¥å¥¤ ¥Ô¥¢¥¹)
¼ª¸µ¤ò¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¿Í¤ÎÆâ¤Ê¤ë¡ÖÌë¡×¤È¡Ö¶¯¤µ¡×¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡¢ÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤°õ¾Ý¤Î¥Ô¥¢¥¹¡£±ð¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥Ðー925¤Î¥Á¥§ー¥ó¤¬¼ª¤Ë±è¤¤¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¡£¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ÈÍÉ¤ì¤ëÉôÊ¬¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢²£´é¤òÀöÎý¤µ¤»¡¢Õ»¤Ó¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤ÇÌë¤Î³¹¤ËÐÊ¤à½÷À¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÉ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¦moule necklace(¥à¥ë ¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹) / SV925¡¡100cm,120cm¡¡ÈÎÇä²Á³Ê ÀÇ¹þ26,400±ß
¡¦nuit pierce(¥Ë¥å¥¤ ¥Ô¥¢¥¹) / SV925¡¡¢¨ÊÒ¼ªÇä¤ê¡¡ÈÎÇä²Á³Ê ÀÇ¹þ18,700±ß
¡ÚÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¡Û
LIENU 2025 Exhibition
ÆüÄø:
10/4(ÅÚ) 13:00-20:00
10/5(Æü) 13:00-19:00
¾ì½ê:
Â¢Á°¡ÃK2B / Kuramae 5F gallery
ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°2ÃúÌÜ1-23 5F
*ÀõÁðÀþÂ¢Á°±ØA1b½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬¡¢Âç¹¾¸ÍÀþÂ¢Á°±ØA7½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ6Ê¬
*KURAMAE CANNELE¡¢GINZA RECORDS & AUDIO KURAMAE¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ë¤Î5³¬¤Ç¤¹¡£¥«¥Ì¥ì²°¤µ¤ó¤Î°û¿©¥¹¥Úー¥¹±ü¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ5³¬¤Þ¤Ç¤ª¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Àî¸ý¤ÎÃòÊª¤«¤éÂ¤¤Ã¤¿ßäÀùµ¡¤ò°·¤¦ARS COFFEE ROASTERS¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥Òー¤ä¤ª¼ò¤ò¥µー¥Ó¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·ºîÆÃÀß¥Úー¥¸:
https://www.lienujewelry.com/pages/2025-new-creation
¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð
¡Ö¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òËÂ¤°¥¸¥å¥¨¥êー¡×¡£¥·¥ë¥Ðー¤ä¥´ー¥ë¥É¤Ê¤É¤ÎÃÏ¶â¤ò»ÈÍÑ¤·Á¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¤â¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤ÎLIENU¡Ê¥ê¥ä¥ó¡Ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤«¤éÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Æー¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£