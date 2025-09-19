JR4¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹´Ö¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß～¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¡ÖEX¥µー¥Ó¥¹¡×¡Öe5489¡×¡ÖJR¶å½£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÎó¼ÖÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª～
¡¡ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖJR4¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅ´Æ»¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤òÏ¢·È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¹ç°ÕÆâÍÆ
¡¡JR4¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡Ê¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¡ÖEX¥µー¥Ó¥¹¡×¡Öe5489¡×¡ÖJR¶å½£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÎó¼ÖÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ë´Ö¤òÏ¢·È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¼èÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨JR¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹´Ö¤ÎÏ¢·È¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß
£²¡¥ËÜ¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¡¡¡ÚÊÌ»æ1～2¡Û
¡¦¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹´Ö¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÁ«°Ü¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥ó¥ª¥ó¡Ë
¡¦Â¾¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍ½Ìó¾ðÊó¤ÎÉ½¼¨
¡¡¢¨Ï¢·È¤¹¤ëÁÐÊý¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¤¦¤¨¡¢»öÁ°¤Ë¥æー¥¶ーËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤È¥µー¥Ó¥¹Ï¢·ÈÁàºî¤¬É¬Í×
£³¡¥¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ´ü
¡¦¡ÖEX¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡Öe5489¡×´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹´Ö¤è¤ê½ç¼¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£³«»Ï»þ´ü¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ÊÌÅÓ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Àè¹Ô¤·¤Æ¡¢¡ÖEX¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¡Öe5489¡×´Ö¤ÇÁê¸ß¤Ë¥í¥°¥¤¥óÇ§¾Ú¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú»²¹Í¡Û
¢¨¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤ÏÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.eki-net.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖEX¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÏÅì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¦À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¾è¼Ö¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Í½Ìó¡×¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥ÈEX¡×µÚ¤Ó¡ÖLINE¤«¤éEX¡×¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£¡ÖLINE¤«¤éEX¡×¤ÏËÜ¼èÁÈ¤ß¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Í½Ìó¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://expy.jp/)¡¢¥¹¥Þー¥ÈEX¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://smart-ex.jp/¡Ë¡¢LINE¤«¤éEX¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://line-shinkansen.jr-central.co.jp/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Öe5489¡×¤ÏÀ¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öe5489¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.jr-odekake.net/goyoyaku/e5489/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖJR¶å½£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÎó¼ÖÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖJR¶å½£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÎó¼ÖÍ½Ìó¥µー¥Ó¥¹¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡Êhttps://www.jrkyushu.co.jp/railway/netyoyaku/index.html)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£