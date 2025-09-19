¡Ú³«ºÅ¤Þ¤Ç¤¢¤È1½µ´Ö¡ª¡Û ±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯¡¦¥°¥Ã¥º¤Îº×Åµ¡Ø THE BRITISH ROCK 2025¡Ù ¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¡ª
THE BRITISH ROCK 2025
²»³Ú¡¦±Ç²è¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJAMSHOPPING¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±óÆ£Í´°ì¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯¤ÎÊ¸²½¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Êº×Åµ¡ØTHE BRITISH ROCK 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥°¥Ã¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥Þー¥±¥Ã¥È¼çÂÎ·¿¥í¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¤Î2ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢OASIS¤ÎÍèÆü¸ø±é¡¢±Ç²è¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡§¥Ó¥«¥ß¥ó¥°¡Ù¸ø³«¤È¤¤¤Ã¤¿±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¹ñÆâ³°¤ÇºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¡£¡ØTHE BRITISH ROCK 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ó¥É¤«¤é¸½Âå¤ÎUK¥í¥Ã¥¯¤òÃ´¤¦¿·À¤Âå¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¡¢¡ÈÇã¤¦¡É¤³¤È¤¬¥«¥ë¥Á¥ãーÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥Õ¥§¥¹¤Î·Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¥ªー¥Ñ¤Ë¤Æ³«Ëë¡£
Â³¤¤¤Æ10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤ÏÅìµþ¡¦ÃÓÂÞPARCO¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ£¤ë¡ÈÇã¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¡¢³Ú¤·¤à¡É¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·èÄêÈÇ¤¬¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØTHE BRITISH ROCK¡Ù¤È¤Ï
¡ØTHE BRITISH ROCK¡Ù¤Ï¡¢2017Ç¯4·î¤Ë¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥È¥ËーÍèÆü¸ø±é¤òµÇ°¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢1982Ç¯12·î¤Ë¹âÅÄÇÏ¾ì¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥Óー¥È¥ë¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖGET BACK¡×¡¢1986Ç¯1·î¤Ë¸¶½É¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥íー¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥Èー¥ó¥º¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡ÖGIMME SHELTER¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯ÀìÌçÅ¹¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤È¿®Íê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢LED ZEPPELIN¡¢QUEEN¡¢DAVID BOWIE¡¢PINK FLOYD¡¢THE WHO¡¢ERIC CLAPTON¡¢SEX PISTOLS¡¢THE CLASH¤Ê¤É¡¢±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯»Ë¤òºÌ¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸·ë¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯¡¦¥°¥Ã¥º¤Îº×Åµ¡×¤È¤·¤Æ¡¢³Æ²óÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ 2025Ç¯¤Ï¡È²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¡É¤Ç³«ºÅ¡ª
2025Ç¯¤Î¡ØTHE BRITISH ROCK¡Ù¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¥¹¥±ー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸Í½Äê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡§
OASIS¡¢LED ZEPPELIN¡¢QUEEN¡¢DAVID BOWIE¡¢PINK FLOYD¡¢THE WHO¡¢SEX PISTOLS¡¢THE CLASH¡¢YES¡¢IRON MAIDEN¡¢THE JAM¡ÊPAUL WELLER¡Ë¡¢BRING ME THE HORIZON¡¢DEEP PURPLE¡¢BLUR¡¢RADIOHEAD¡¢GORILLAZ¡¢THE 1975¡¢POLICE¡¢JEFF BECK¡¢STONE ROSES¡¢MUSE ¤Ê¤É¡£
¢£ ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÈ´¿è¡Ë¡¡¢¨¾¦ÉÊ²èÁü¡¦¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡OASISÍèÆüµÇ°¡¦2025Ç¯ºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÉü¹ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ø¼°T¥·¥ã¥Ä¤ä¾®Êª»¨²ß¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¢¡ ¥Óー¥È¥ë¥ºÍèÆü60¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¢¾¦ÉÊ¤ò¸ÂÄêÀè¹ÔÈÎÇä
THE BEATLES LIVE AT THE BUDOKAN '66 ¸ø¼°¸ÂÄê¾¦ÉÊ
THE BEATLES LIVE AT THE BUDOKAN '66 ÍèÆü60¼þÇ¯µÇ°¡Ã¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿ー ÈÎÇä²Á³Ê¡§\1,500
THE BEATLES LIVE AT THE BUDOKAN '66 ÍèÆü60¼þÇ¯µÇ°¡Ã¸ø¼°¥Þ¥°¥«¥Ã¥× ÈÎÇä²Á³Ê¡§\2,480
¸ÂÄê¿ô¤ÇÆÃÊÌ¤ËÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä»¨²ß¡¦½ñÀÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ¾ì¸ÂÄêÉÊ¤äÉü¹ï¥°¥Ã¥º¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Ï¢Æ°´ë²è¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¡ØTHE BRITISH ROCK 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¸Þ´¶¤Ç¥í¥Ã¥¯¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏ¢Æ°´ë²è¡¦¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡È±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¶õ´Ö¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê10Æü´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷¡Ê¢¨°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¢¡ Ozzy OsbourneÄÉÅé¥³ー¥Êー¡ÊÂçºå¡¦Åìµþ¡Ë
- ¥á¥¿¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥ª¥¸ー¡¦¥ª¥º¥Üー¥ó¤ò»¾¤¨¤ëÆÃÀßÄÉÅé¥¹¥Úー¥¹¤òÅ¸³«¡£
- ÄÉÅé¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Üー¥É¤âÀßÃÖ¡£
¢¡ ¥Ùー¥«¥êー¡ÖBAKERY PENNY LANE¡×½ÐÅ¹¡ÊÂçºå¡¦Åìµþ¡Ë
- Æá¿ÜÈ¯¤ÎÌ¾Å¹¤¬¡¢±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯¤Î¤Á¤Ê¤ó¤À¾Æ¤²Û»Ò¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡£
¢¡ ÍÎ½ñ¥í¥Ã¥¯¥¹¥³¥¢¡¦¥Õ¥§¥¢ ¡ÊÂçºå¡¦Åìµþ¡Ë
- ¸·Áª¤·¤¿UK¥í¥Ã¥¯ÍÎ½ñ¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡£Ä¶µ®½Å¤ÊÍÎ½ñ¥¹¥³¥¢¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¡£
¢¡ MUSIC LIFE CLUB/¥·¥ó¥³ー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯´ØÏ¢½ñÀÒ¡¦¥Õ¥§¥¢ ¡ÊÂçºå¡¦Åìµþ¡Ë
- THE BEATLES ¡¢OASIS¡¢LED ZEPPELIN¡¢QUEEN¡¢DAVID BOWIE¡¢PINK FLOYD¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤è¤ê¤â¼ïÎà¤òÂ¿¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡ MUSIC LIFE CLUB/¥·¥ó¥³ー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È ¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯¡¦¥¹¥é¥¤¥É¥·¥çー ¡ÊÂçºå¡¦Åìµþ¡Ë
- THE BEATLES ¡¢LED ZEPPELIN¡¢QUEEN¤ä±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¹¥é¥¤¥É¥·¥çー¾å±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¼Ì¿¿²È¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥Î¥Õ¥¹¥ー¤È¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬ー¶¦Ãø¤Ë¤è¤ë¥ª¥¢¥·¥¹¼Ì¿¿½¸ Oasis¡§TRYING TO FIND A WAY OUT OF NOWHERE¡ÊÂçºå¡¦10·î3Æü¤è¤ê°ìÈÌ¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇäÍ½Äê¡Ë
- À¤³¦Ê¸²½¼Ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÄÆÃÀß¥³ー¥Êー¡£
- ¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨¡£
¢¡ Let¡Çs Rock¡Çn Snap¡ªµÇ°¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊÂçºå¡¦Åìµþ¡Ë
- ±Ñ¹ñ¥í¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¡£
- SNSÅê¹Æ¤Ç¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¤â¤é¤¨¤ë»²²Ã·¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¡£
¢¡ THE BRITISH ROCK - INSIDE STREET LIVE¡ÊÂçºå¸ÂÄê¡Ë
- Âçºå²ñ¾ìÆâ¤ÎÆÃÀß¥¹¥Úー¥¹¤Ç¡¢¼ã¼ê¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥êー¥È¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡ª
- ¥ê¥¢¥ë¤Ê²»³Ú¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬¸òº¹¤¹¤ë¸½¾ì¤ò±é½Ð¡£
¢¡ °ìÆüÅ¹Ä¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÅìµþ¸ÂÄê¡Ë
- 10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～16:00 / ¥®¥¿¥ê¥¹¥È Sally¡Ê¥µ¥êー¡Ë
- 10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:30～20:30 / ¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¡¦¥¢¥¤¥É¥ëXOXO EXTREME¡Ê¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ï¥°¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¡Ë
¢¨¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÄÉ²Ã¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦½ÐÅ¹´ë²è¤Ê¤É¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¸ø¼°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û
¡¡¡¡²ñ¾ì / ¿´ºØ¶¶¥ªー¥Ñ 7F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ê7FÁ´¥Õ¥í¥¢³«ºÅ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©542-0086 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶£±ÃúÌÜ£´－£³¡Ë
¡¡¡¡ÆüÄø / 2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡±Ä¶È»þ´Ö / 11¡§00～21¡§00
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û
¡¡¡¡²ñ¾ì / ÃÓÂÞPARCOËÜ´Û7F ¥Ñ¥ë¥³¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©171-8557 ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ£±ÃúÌÜ£²£¸－£²¡Ë
¡¡¡¡ÆüÄø / 10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～10·î27Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¡¡±Ä¶È»þ´Ö / 11¡§00～21¡§00 ¢¨ºÇ½ªÆü18¡§00½ªÎ»
¡ÚÏ¢Æ°ÆÃÊÌ³«ºÅ¡ÛÅìµþ²ñ¾ì EXTRA
¡¡¡¡PGS ¡ß CINE QUINTO
¡¡¡¡±Ç²è¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡§¥Ó¥«¥ß¥ó¥°¡Ù¸ø³«µÇ° ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó ¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡¦¥¹¥È¥¢
¡¡¡¡²ñ¾ì / ¥·¥Í¥¯¥¤¥ó¥È CINE QUINTO
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©150-0042 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®20-11 ½ÂÃ«»°ÍÕ¥Ó¥ë£·³¬¡Ë
¡¡¡¡¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë½à¤¸¤ë
¡¡¡¡½ÂÃ«¡¦CINE QUINTO¤Ë¤Æ¡¢±Ç²è¸ø³«Æü¤Î2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¾å±Ç´ü´ÖÃæ¡ÊºÇÄ¹10·î23Æü
¡¡¡¡¤Þ¤ÇÍ½Äê¡Ë¤ËÆÃÀß¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¡£±Ç²è´ÛÆâ¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡¢¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥óÉ¬
¡¡¡¡¸«¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¢¨¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤è¤êÁá´ü½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Æー¥Þ
¡¡¡¡¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¡£¥°¥Ã¥º¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¡£
¡¡¡¡¡ØTHE BRITISH ROCK¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢
¡¡¡¡À¤³¦Åª¤Ë¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥í¥Ã¥¯¡¦¥°¥Ã¥º¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¼çÂÎ·¿¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶¨ÎÏ¡Ê½çÉÔÆ±¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡¡¡MUSIC LIFE CLUB / ¥·¥ó¥³ー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
¡¡¡¡Rock Off Retail Ltd
¡¡¡¡Grupo Erik Editores S.L.
¡¡¡¡¸¶»Ï¿ÀÊì
¢£ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¡¡¡¡https://britishrock.pgs.ne.jp/
¢¨¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼çºÅ
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î²»³Ú¡¦±Ç²è¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥áÂ¾¸ø¼°¥°¥Ã¥º¡¦¥¹¥È¥¢PGS¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒJAMSHOPPING¡Ë