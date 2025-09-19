¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2025－2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯09·î16¤Ë¡Ö¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2025－2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 178²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024 Ç¯¤Î¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 114.5²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2025－2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 6.3% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤ÎºÎÍÑÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»æ¥Æー¥×¤äÀ¸Ê¬²òÀ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤è¤ê¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹¥¤àÀ½ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ¤Î»ÈÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SDKI Analytics¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿åÀ´¶°µÀÜÃåºÞ¤Ï½¾Íè¤ÎÀÜÃåºÞ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆVOCÇÓ½ÐÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´Ä¶Åª¤Ë°ÂÁ´¤ÊÂåÂØÉÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/emulsion-pressure-sensitive-adhesives-market/112258
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥óPSA¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÀß¥»¥¯¥¿ー¤Ï¡¢ÀÜÃåºÞ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×À®Ä¹¤Î¼çÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÇÇ®ºà¡¢¾²ºà¡¢ËÉ¿åºà¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹âÀÇ½ÀÜÃåºÞ¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥óPSA¤ÎÂÑµ×À¤È¹½Â¤¶¯ÅÙ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç¼ûÍ×¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë¼çÍ×¤ÊÀ©ÌóÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Ö¥Á¥ë¥¢¥¯¥ê¥ìー¥È¤ä¥á¥Á¥ë¥á¥¿¥¯¥ê¥ìー¥È¥¹¥Á¥ì¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥â¥Î¥Þー¤¬½ÅÍ×¤Ê¸¶ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºàÎÁ²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ÊÀ¸»ºÈñÍÑ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330075&id=bodyimage1¡Û
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÀ½ÉÊÊÌ¡¢µ»½ÑÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-112258
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥´¥à¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¡¢¥·¥ê¥³ー¥ó¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¥´¥à¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë48%¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥Æー¥×¤ä¥é¥Ù¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾®Çä¶È¤äÊªÎ®¶È³¦¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÀÆðÀ¤ÈÂ®´¥À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊñÁõºà¤ä¾ÃÈñºâ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 178²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024 Ç¯¤Î¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 114.5²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2025－2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 6.3% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤ÎºÎÍÑÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»æ¥Æー¥×¤äÀ¸Ê¬²òÀ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤è¤ê¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹¥¤àÀ½ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ¤Î»ÈÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SDKI Analytics¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿åÀ´¶°µÀÜÃåºÞ¤Ï½¾Íè¤ÎÀÜÃåºÞ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆVOCÇÓ½ÐÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´Ä¶Åª¤Ë°ÂÁ´¤ÊÂåÂØÉÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/emulsion-pressure-sensitive-adhesives-market/112258
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥óPSA¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÀß¥»¥¯¥¿ー¤Ï¡¢ÀÜÃåºÞ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼ûÍ×À®Ä¹¤Î¼çÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÇÇ®ºà¡¢¾²ºà¡¢ËÉ¿åºà¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹âÀÇ½ÀÜÃåºÞ¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥óPSA¤ÎÂÑµ×À¤È¹½Â¤¶¯ÅÙ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç¼ûÍ×¤òÁý²Ã¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë¼çÍ×¤ÊÀ©ÌóÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Ö¥Á¥ë¥¢¥¯¥ê¥ìー¥È¤ä¥á¥Á¥ë¥á¥¿¥¯¥ê¥ìー¥È¥¹¥Á¥ì¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥â¥Î¥Þー¤¬½ÅÍ×¤Ê¸¶ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÎºàÎÁ²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ÊÀ¸»ºÈñÍÑ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330075&id=bodyimage1¡Û
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÀ½ÉÊÊÌ¡¢µ»½ÑÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-112258
¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó´¶°µÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥´¥à¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¡¢¥·¥ê¥³ー¥ó¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¥´¥à¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë48%¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¥Æー¥×¤ä¥é¥Ù¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾®Çä¶È¤äÊªÎ®¶È³¦¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÀÆðÀ¤ÈÂ®´¥À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊñÁõºà¤ä¾ÃÈñºâ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£