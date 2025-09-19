¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2025－2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯09·î16¤Ë¡ÖÌµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2025－2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×ÅªµÚ¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡µÚ¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì·¹¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À»Ô¾ì¤Î³µÍ×
Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 45 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024 Ç¯¤Î Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 27²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2025－2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 4.1% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢PBT¡¢¥¹¥Ñ¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤Ê¤É¤Î¹âÀÇ½¥Ý¥ê¥Þー¤ÎÁ°¶îÂÎ¤Ç¤¢¤ë1,4-¥Ö¥¿¥ó¥¸¥ªー¥ë¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ëÌµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾èÍÑ¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¡¢2022ー2023Ç¯ÅÙ¤Î3.9É´ËüÂæ¤«¤é2023ー2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï4.3É´ËüÂæ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/maleic-anhydride-market/112877
Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Èµ¬À©Åö¶É¤ÎÍ×µá¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»ºÊýË¡¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²½³Ø¥áー¥«ー¤Ï¡¢´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁÍ³Íè¤Î½¾Íè¤ÎÌµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹¤ÎÌµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢ÉÔË°ÏÂ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¼ù»é¤Î¼ûÍ×¤â²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²Á³ÊÀßÄê¤ÎÌäÂê¤¬º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºàÎÁÈñ¡¢µ¨ÀáÅª¤Ê¼ûÍ×¡¢Í¢Á÷Èñ¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢²Á³Ê¤ÏÀä¤¨¤ºÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤Ï¡¢¿·µ¬´ë¶È¤¬»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¡¢Â»¼º¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë¶¥Áè¤¹¤ë¤³¤È¤òº¤Æñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Á³Ê¾å¸Â¤ÏÀøºßÅª¤Ê¼ý±×¤òÀ©¸Â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤¬¹â³Û¤Ê¸¦µæ³«È¯¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òí´í°¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330071&id=bodyimage1¡Û
Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー»º¶ÈÊÌ¡¢¸¶ºàÎÁÊÌ¡¢ÊªÍýÅª·ÁÂÖÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìµ¿å¥Þ¥ì¥¤¥ó»À»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-112877
¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー»º¶ÈÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢·úÀß¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¡¦°åÌôÉÊ¡¢ÇÀ¶È¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢·úÀß¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÏÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë59.7%¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥°¥êー¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤äÄãÃºÁÇÊ£¹çºà¤Î»ÈÍÑ¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢¼ûÍ×¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥°¥êー¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¿å¾ÃÈñÎÌ¤ò25%¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òºÇÂç36%ºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
