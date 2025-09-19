¥³ー¥Òー¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCores¡Ê¥³¥ì¥¹¡Ë¡×¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤Îº×Åµ¡ÖSCAJ 2025¡×¤Ø½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀÐ¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÂçÀÐÍÎ²ð)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCores(¥³¥ì¥¹)¡×¤¬¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È2025Ç¯9·î24Æü(¿å)～9·î26Æü(¶â)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSCAJ2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SCAJ¡ÊWorld Specialty Coffee Conference and Exhibition¡Ë¤È¤Ï
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¡¢¥³ー¥Ò´ØÏ¢¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾¦ÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¶¨²ñ¡Ë
Cores¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©Åö½é¤Î2013Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ½ÐÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
SCAJ2025¡¡Cores¥Öー¥¹¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
ÅöÆü¤Ï¡¢¥Öー¥¹Æâ¤Ë¤Æ¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Ë¤è¤ë¥´ー¥ë¥É¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¥³ー¥Òー¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸³µÍ×
¡¦¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Ë¤è¤ë¥´ー¥ë¥É¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¥³ー¥Òー¤Î¤´Äó¶¡
¢¨¤´Äó¶¡»þ´Ö¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Cores ¥íー¥¹¥¿ー¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥³ー¥Òー¤Î»î°û
¡¦¿·¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨
¡¦CoresÀ½ÉÊ¤ÎÊªÈÎ¡Ê¥«ー¥É¡¢ÅÅ»Ò·èºÑ¤Î¤ß¡£¸½¶âÉÔ²Ä¡Ë¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ
¡¦Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Õ¥©¥íー¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥Òー¥Ð¥Ã¥°¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÚSCAJ World Specialty Coffee Conference and Exhibition 2025¡Û
¡¡https://scajconference.jp/
¢£²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥È¡¡Æî1¡¦2¥Ûー¥ë¡¡¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§S015
¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î24Æü(¿å)～9·î26Æü(¶â)
¢£»þ´Ö¡§10:00-17:00 ¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï16:00¤Þ¤Ç
¢£ÎÁ¶â¡§3Æü´Ö¶¦ÄÌ¡¡»öÁ°ÅÐÏ¿ 2,000±ß/ÅöÆü3,000±ß(ÀÇ¹þ) ¡ö¾·ÂÔ·ô»ý»²¤ÇÌµÎÁ
¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏSCAJ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¸ø¼°HP¡ä
https://cores.coffee/
<¸ø¼°SNS¡ä
Instagram¡§¡÷cores_coffee(https://www.instagram.com/cores_coffee/)
X(µìTwitter¡Ë¡§@cores_coffee(https://x.com/cores_coffee)
¢£Cores¥Ö¥é¥ó¥É
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤¬¤â¤ÄÆ¦¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë Coffee as it is¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤«¤«¤²¤¿¡¢¥³ー¥Òー¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
½ã¶â¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡ÖCores¥´ー¥ë¥É¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡×¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ãCores¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ä https://cores.coffee/
¢£ÂçÀÐ¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀÐ¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¤Ï¡¢¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤¬¡Öº£¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¡¢º£¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë1997Ç¯¤ËÅìµþ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²ÈÅÅ¤ÈÀ¸³è»¨²ß¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¿ô½½¥ö¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥ÉRussell Hobbs¤ÎÆüËÜÁíÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤ÏÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤ò2000Ç¯¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCores¤Ï2013Ç¯¤è¤ê¡¢¥³ー¥Òー¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¥³ー¥Òー¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥³ー¥Òー¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¶¦¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³ー¥Òー¤Î¥×¥í¤ä¥³ー¥Òー¥é¥Ðー¤Ë¤â¿®Íê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀÐ¥¢¥ó¥É¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä
¹ÊóÃ´Åö¡¡Á°ÅÄ
Email : press@oanda.co.jp¡¡TEL¡§03-5333-4447