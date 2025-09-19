¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚiPhone¡¦iPad¡ÛiOS26¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¥Çー¥¿¤Ï¾Ã¤¨¤ë¡©°ÂÁ´¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÊýË¡¤ÈÉü¸µÂÐºö
³ô¼°²ñ¼ÒTenorshare¤Ï¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¿Íµ¤¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¡ÖUltData for iOS¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢UltData for iOS¡ÊMac¡Ë¤ÎÌµÎÁ¥¹¥¥ã¥óµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡úTenorshare UltData for iOS ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://x.gd/fEvWu
iPhone¤òºÇ¿·¤ÎiOS26¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤é¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼ÂºÝ¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¼ºÇÔ¤äÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¡¦Ï¢ÍíÀè¡¦¥¢¥×¥ê¥Çー¥¿¤Ê¤É¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢iOS26¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä¾Ã¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÎÉü¸µÊýË¡¡¢¤½¤·¤Æ»öÁ°¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤ÂÐºö¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Part1¡¥iOS26¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¥Çー¥¿¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤Î¤«¡©
ºÇ¿·¤ÎiOS26¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿·µ¡Ç½¤ä²þÁ±¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤È¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢Apple¸ø¼°¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¤¬¼«Æ°Åª¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤ë¡¦¼º¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÃæ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ä¥Õ¥êー¥º
¡ü¥¹¥È¥ìー¥¸ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥¨¥éー
¡üWi-FiÀÜÂ³¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¼ºÇÔ
¡üiTunes¤äFinder·ÐÍ³¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥éーÈ¯À¸
¡ü¥Ùー¥¿ÈÇ¤«¤éÀµ¼°ÈÇ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëºÝ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç
Part2¡¥iOS¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÁ°¤ËÉ¬¤º¹Ô¤¦¤Ù¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¥Çー¥¿¾Ã¼º¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢iOS26¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¡¥iCloud¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¼ê½ç1.Wi-Fi¤ËÀÜÂ³
¼ê½ç2.¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡ÖApple ID¡×¢ª¡ÖiCloud¡×
¼ê½ç3.¡ÖiCloud¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¥ª¥ó
¼ê½ç4.¡Öº£¤¹¤°¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
2¡¥iTunes / Finder¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¼ê½ç1.iPhone¤òPC/Mac¤ËÀÜÂ³
¼ê½ç2.iTunes¤Þ¤¿¤ÏFinder¤ò³«¤¯
¼ê½ç3.¡Öº£¤¹¤°¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤òÁªÂò
Part3¡¥iOS26¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¤Ë¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡
ÊýË¡1. iCloud¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤éÉü¸µ
¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö°ìÈÌ¡×¢ª¡ÖÅ¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏiPhone¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡×¢ª¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÀßÄê¤ò¾Ãµî¡×
ºÆ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¡ÖiCloud¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤éÉü¸µ¡×¤òÁªÂò
ÊýË¡2. iTunes / Finder¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤éÉü¸µ
1.iPhone¤òPC¤ËÀÜÂ³
2.iTunes / Finder¤Ç¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÉü¸µ¡×¤òÁªÂò
ÊýË¡3. ÀìÌçÅª¤Ê¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤òÍøÍÑ
¤â¤·¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä°ìÉô¤Î¥Çー¥¿¤¬Éü¸µ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢iPhone¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥ÈUltData for iOS¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£UltData for iOS¤Ê¤É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ë¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡¦Ï¢ÍíÀè¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òÉü¸µ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡úTenorshare UltData for iOS ÌµÎÁÂÎ¸³¡§https://x.gd/fEvWu
¼ê½ç1¡¥UltData for iOS¤ò³«¤¡¢¡ÖiOS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÉü¸µ¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330070&id=bodyimage1¡Û
¼ê½ç2¡¥Éü¸µ¤·¤¿¤¤Ï¢ÍíÀè¤òÁª¤Ó¡¢¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330070&id=bodyimage2¡Û
¡úTenorshare UltData for iOS ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://x.gd/fEvWu
iPhone¤òºÇ¿·¤ÎiOS26¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤é¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼ÂºÝ¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¼ºÇÔ¤äÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¡¦Ï¢ÍíÀè¡¦¥¢¥×¥ê¥Çー¥¿¤Ê¤É¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢iOS26¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä¾Ã¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÎÉü¸µÊýË¡¡¢¤½¤·¤Æ»öÁ°¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤ÂÐºö¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Part1¡¥iOS26¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¥Çー¥¿¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤Î¤«¡©
ºÇ¿·¤ÎiOS26¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿·µ¡Ç½¤ä²þÁ±¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤È¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢Apple¸ø¼°¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¤¬¼«Æ°Åª¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤ë¡¦¼º¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÃæ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ä¥Õ¥êー¥º
¡ü¥¹¥È¥ìー¥¸ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥¨¥éー
¡üWi-FiÀÜÂ³¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¼ºÇÔ
¡üiTunes¤äFinder·ÐÍ³¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÃæ¤Ë¥¨¥éーÈ¯À¸
¡ü¥Ùー¥¿ÈÇ¤«¤éÀµ¼°ÈÇ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëºÝ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç
Part2¡¥iOS¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÁ°¤ËÉ¬¤º¹Ô¤¦¤Ù¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¥Çー¥¿¾Ã¼º¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢iOS26¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¡¥iCloud¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¼ê½ç1.Wi-Fi¤ËÀÜÂ³
¼ê½ç2.¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡ÖApple ID¡×¢ª¡ÖiCloud¡×
¼ê½ç3.¡ÖiCloud¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¥ª¥ó
¼ê½ç4.¡Öº£¤¹¤°¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òºîÀ®¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
2¡¥iTunes / Finder¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¼ê½ç1.iPhone¤òPC/Mac¤ËÀÜÂ³
¼ê½ç2.iTunes¤Þ¤¿¤ÏFinder¤ò³«¤¯
¼ê½ç3.¡Öº£¤¹¤°¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤òÁªÂò
Part3¡¥iOS26¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¤Ë¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡
ÊýË¡1. iCloud¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤éÉü¸µ
¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö°ìÈÌ¡×¢ª¡ÖÅ¾Á÷¤Þ¤¿¤ÏiPhone¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡×¢ª¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÀßÄê¤ò¾Ãµî¡×
ºÆ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¡ÖiCloud¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤éÉü¸µ¡×¤òÁªÂò
ÊýË¡2. iTunes / Finder¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤éÉü¸µ
1.iPhone¤òPC¤ËÀÜÂ³
2.iTunes / Finder¤Ç¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÉü¸µ¡×¤òÁªÂò
ÊýË¡3. ÀìÌçÅª¤Ê¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤òÍøÍÑ
¤â¤·¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä°ìÉô¤Î¥Çー¥¿¤¬Éü¸µ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢iPhone¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥ÈUltData for iOS¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£UltData for iOS¤Ê¤É¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ê¤·¤Ë¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡¦Ï¢ÍíÀè¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òÉü¸µ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡úTenorshare UltData for iOS ÌµÎÁÂÎ¸³¡§https://x.gd/fEvWu
¼ê½ç1¡¥UltData for iOS¤ò³«¤¡¢¡ÖiOS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤éÉü¸µ¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330070&id=bodyimage1¡Û
¼ê½ç2¡¥Éü¸µ¤·¤¿¤¤Ï¢ÍíÀè¤òÁª¤Ó¡¢¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330070&id=bodyimage2¡Û