¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2025－2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯09·î16¤Ë¡Ö¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2025－2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿ ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×ÅªµÚ¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡µÚ¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì·¹¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 20.8 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024 Ç¯¤Î ¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 11.6 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿ ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2025－2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 8.6% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅý¹ç³ÈÂç¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ê¥Ã¥É¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÄ´ÇÈ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤äÍ½ÃÎÊÝÁ´¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ¸÷¤äÉ÷ÎÏ¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢ÇÈ·Á¥Î¥¤¥º¤äÉÔ°ÂÄêÀ¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹âÄ´ÇÈÏÄ¤ß¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/harmonic-filter-market/108280
¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤ÅÅÎÏÉÊ¼Á¤Î°Ý»ý¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê°µÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î´Æ»ë¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£IEEE 519µ¬³Ê¤Ï¡¢¹âÄ´ÇÈÏÄ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ëIEEEµ¬³Ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¬³Ê¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÃÄê¤ÎÅÅ°µµÚ¤ÓÅÅÎ®ÏÄ¤ß¤ÎÀ©¸Â¤òËþ¤¿¤¹¤Ë¤Ï¡¢¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿¤Î»ÈÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ï¡¢´³¾Ä¤òÄã¸º¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÅÅÎÏ¶¡µë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ï½ÏÎý¤·¤¿ÀìÌç²È¤ÎÉÔÂ¤¬»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÄ´ÇÈ²òÀÏ¡¢¥Ñ¥ïー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢ÅÅµ¤¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤äµ»½Ñ¼Ô¤ò´Þ¤à¡¢½ÏÎý¤·¤¿ÀìÌç²È¤ÎÉÔÂ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÔÂ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÈ¯Å¸ÅÓ¾åÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ»î¸³¤äµ¬À©´ð½à¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À½ÉÊÇ§¾Ú¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢´ë¶È¤¬¿·µ¬»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¡¦³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330066&id=bodyimage1¡Û
¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿ ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢°ÌÁêÊÌ¡¢ÅÅ°µ¥ì¥Ù¥ëÊÌ¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶ÈÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-108280
¥Õ¥£¥ë¥¿¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¢¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¹âÄ´ÇÈ¥Õ¥£¥ë¥¿¤¬42.7%¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¤Ï¡¢¥Ñ¥ïー¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤ÈÀ©¸æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¹âÄ´ÇÈÏÄ¤ß¤ò¸¡½Ð¡¦ÊäÀµ¤·¤Þ¤¹¡£²ÄÊÑ¼þÇÈ¿ô¶îÆ°¤äÈóÀþ·ÁÉé²Ù¤Ø¤ÎÅ¬±þÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»º¶È´Ä¶¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¸úÎ¨¤Èµ¡´ï¼÷Ì¿¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
