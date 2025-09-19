¡ÚÅÐÃÅ´ë¶È·èÄê¡Û¥³¥Þー¥¹ÎÎ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ØNew Commerce Conference 2025¡Ù
¥³¥Þー¥¹¡¦¥ê¥Æー¥ëÎÎ°è¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ëNew Commerce Ventures³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾»³³¾ÂÀ¡¦Âçµ×ÊÝÞ«Ê¿¡¢°Ê²¼NCV¡Ë¤Ï¡¢¥³¥Þー¥¹¡¦¥ê¥Æー¥ëÎÎ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ØNew Commerce Conference 2025¡Ù¤ò2025Ç¯10·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â»ö¶È²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ðー¥¹¥Ô¥Ã¥Á¡¢ÆüËÜÅ¸³«¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëTikTok ShopÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÃíÌÜ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×8¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ô¥Ã¥Á¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î£´Éô¹½À®¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://ncconference2.peatix.com
¤³¤Î¤¿¤Ó³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÅÐÃÅ´ë¶È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹³µÍ×
¢§¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
New Commerce Conference 2025
¢§³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～20:00
¢§¶¦ºÅ
½»Í§ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¦Åì¼Ç¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¢§¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
Âè£±Éô¡¡¥ê¥Ðー¥¹¥Ô¥Ã¥Á
EC¡¦¾®Çä¡¦ÊªÎ®ÎÎ°è¤Î»ö¶È²ñ¼Ò14¼Ò¤è¤ê¡¢¼«¼Ò¤ÎCVC¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò3Ê¬´Ö¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥çー¥È¥Ô¥Ã¥Á¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£³ÆÎÎ°è¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤ÎÅê»ñ¾õ¶·¤ä¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾õ¶·¡¢ÃíÎÏÎÎ°èÅù¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅÐÃÅ´ë¶È¡Ê¼ÒÌ¾¸Þ½½²»½ç¡Ë¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£
¥¥ã¥Ê¥ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
º´ÀîµÞÊØ³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¶¥Óー¥êー¥°
GMO¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²ー¥È¥¦¥§¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー
J¡¥¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
Z Venture Capital³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
Åì¼Ç¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È
¥ä¥Þ¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
Âè£²Éô¡¡¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢º£Ç¯6·î30Æü¤ËÆüËÜÅ¸³«¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿TikTok Shop¡£TikTok Shop¤ÎÆüËÜ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëî¹³«½§»á¤ò¾·¤¡¢¹ñÆâ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È³èÍÑÊýË¡¡¢TikTok Shop¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤À®Ä¹¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£TikTok Shop¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×4¼Ò¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤âÆ±»þ³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥²¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
î¹ ³«½§¡ÊCarlos Qiu¡Ë
TikTok Shop Japan¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ¼¹¹ÔÌò°÷
Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÂç¼ê¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¤Æ»ö¶È³«È¯¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë½¾»ö¡£2022Ç¯¤ËTikTok Japan¤ØÆþ¼Ò¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ»Ô¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ª¤è¤ÓEMEAÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥æー¥¶ー¥°¥íー¥¹ÀïÎ¬¤òÅý³ç¡£¥×¥í¥À¥¯¥ÈÀïÎ¬¡¢¹¹ð»Üºö¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥æー¥¶ー´ðÈ×¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¡£2025Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£
¡ã¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÅÐÃÅ´ë¶È¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒTORIHADA
³ô¼°²ñ¼ÒSHINSEKAI Technologies
³ô¼°²ñ¼ÒOpenFactory
³ô¼°²ñ¼ÒPictoria
Âè£³Éô¡¡¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ô¥Ã¥Á
º£ÃíÌÜ¤Î¥³¥Þー¥¹¡¦¥ê¥Æー¥ëÎÎ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×8¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£NCV¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È»ö¶È²ñ¼Ò¤ò·Ò¤°¾·ÂÔÀ©¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØNew Commerce Pitch¡Ù¤ò³«ºÅ¡¢Îß·×180¼Ò°Ê¾å¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢1200·ï°Ê¾å¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÅÐÃÅ´ë¶È¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒInsightX
³ô¼°²ñ¼Òxxxxnese
CommerceX¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒDomuz
Pie Systems, Inc.
Marq Vision Inc.
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Á¥§¥ë¥«
³ô¼°²ñ¼ÒeMotion Fleet
Âè£´Éô¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤È¤·¤Æ¥³¥Þー¥¹¡¦¥ê¥Æー¥ëÎÎ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦»ö¶È²ñ¼Ò¡¦VC¤¬½¸¤¦¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÅÐÃÅ´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äCVC¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìµó¤ËÊ£¿ô¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Öー¥¹»²²Ã´ë¶È¡ä
¢£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Öー¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒInsightX
³ô¼°²ñ¼Òxxxxnese
CommerceX¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒDomuz
Pie Systems, Inc.
Marq Vision Inc.
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Á¥§¥ë¥«
³ô¼°²ñ¼ÒeMotion Fleet
³ô¼°²ñ¼ÒTORIHADA
³ô¼°²ñ¼ÒSHINSEKAI Technologies
³ô¼°²ñ¼ÒOpenFactory
³ô¼°²ñ¼ÒPictoria
³ô¼°²ñ¼ÒSTRACT
¥Æー¥×¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Òkiva
³ô¼°²ñ¼ÒSync8
Firework Japan³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥êー
³ô¼°²ñ¼ÒNINAITE
¥É¥ê¥³¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¢£»ö¶È²ñ¼Ò¥Öー¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Õ¥Æ¥£
¥¥ã¥Ê¥ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
º´ÀîµÞÊØ³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¶¥Óー¥êー¥°
GMO¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¥²ー¥È¥¦¥§¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー
J¡¥¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
Z Venture Capital³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÅìµÞÉÔÆ°»º¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
Åì¼Ç¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È
¥ä¥Þ¥È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¢§»²²ÃÊýË¡
°Ê²¼¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§New Commerce Ventures³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼ÔÌ¾ ¡§¾¾»³³¾ÂÀ¡¦Âçµ×ÊÝÞ«Ê¿
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è
Web¥µ¥¤¥È¡§https://newcommerce.ventures/
±¿ÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥É¡§New Commerce ExplosionÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç