5G¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¡¢¥·¥§¥¢¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢À®Ä¹¡¢µ¡²ñ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥µ¥¤¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê2025Ç¯～2035Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥µー¥Ù¥¤¡¦¥ì¥Ýー¥ÄLLC¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¡Ö5G¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÊÌ¡Ê¶¯²½¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¡ÊeMBB¡Ë¡¢Ä¶¹â¿®Íê¡¦ÄãÃÙ±äÄÌ¿®¡ÊURLLC¡Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Þ¥·¥ó¥¿¥¤¥×ÄÌ¿®¡ÊmMTC¡Ë¡Ë¡¢Å¸³«¥â¥Ç¥ëÊÌ¡ÊÆÈÎ©·¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥Î¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥íー¥ó¡ÊNSA¡Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥íー¥ó¡ÊSA¡Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¿¥¤¥×ÊÌ¡Ê¸ø¶¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ë¡¢¼þÇÈ¿ôÂÓ°èÊÌ¡ÊÄãÂÓ°è¡Ê1GHzÌ¤Ëþ¡Ë¡¢ÃæÂÓ°è¡Ê1～6GHz¡Ë¡¢¹âÂÓ°è¡Ê6GHz°Ê¾å¡Ë¡¢¥ß¥êÇÈ¡Ê24GHz°Ê¾å¡Ë¡Ë¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶ÈÊÌ¡ÊÄÌ¿®¡¢À½Â¤¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢Í¢Á÷¡¢¸ø±×»ö¶È¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5G¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢µ¡²ñ¡¢Í½Â¬¡Ê2025～2035Ç¯¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø¡¢»Ô¾ìµ¡²ñ¡¢²ÝÂê¡¢¶¼°Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5G¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì³µÍ×
5G¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¡¢Âè5À¤Âå¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢5GÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢´ðÃÏ¶É¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¡¢¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ³ËÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£Ä¶¹âÂ®¡¢ÄãÃÙ±ä¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¡¢»º¶È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢±ó³Ö°åÎÅ¡¢Ë×Æþ·¿AR/VRÂÎ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡¢µ¡´ï¥áー¥«ー¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Äó¶¡´ë¶È¤¬Ï¢·È¤·¡¢¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÈÍÆÎÌ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÑ³×Åª¤ÊÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢5G¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÄÌ¿®¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±¿±Ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÀ¤³¦Åª¤Ë³×¿·¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µー¥Ù¥¤¥ì¥Ýー¥Ä¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢5G¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤Ë1,317²¯ÊÆ¥É¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë»Ô¾ì¼ý±×¤Ï2Ãû4,554²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Â¬´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÌó43.8¡ó¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µー¥Ù¥¤¥ì¥Ýー¥Ä¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÄêÀÅª¤Ê5G¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢5G¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎµÞÁý¡¢¼«Æ°±¿Å¾¼Ö¤ä¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¤ÎÉáµÚ¡¢¹âÂ®ÄÌ¿®¼ûÍ×¤ÎµÞÁý¡¢¥¹¥Þー¥È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー4.0¤Î³ÈÂç¡¢¶¨¶È¤ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£5G¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Huawei Technologies¡¢Ericsson¡¢Verizon Communications¡¢Nokia¡¢Vodafone¡¢Qualcomm¡¢ZTE Corporation¡¢AT&T¡¢Sprint Corporation¡¢Samsung Electronics¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤Î5G¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦5¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ª¤è¤Ó¤½¤Î³Æ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
