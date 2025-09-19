9·î19Æü¤Ï¡Ö¢ô°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡×¡¡¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î¡ÖIKUKYU.PJT¡×¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤Ç»¿Æ±
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤Î¥»¥ì¥¯¥È·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¡¢²È¶ñ½º´ï¼õÈ¯Ãí¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä®Ìî ·ò¡¢°Ê²¼¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢)¤Ï¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹)¤¬¼è¤êÁÈ¤àÃËÀ°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖIKUKYU.PJT¡×¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¿ä¿Ê¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë173¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¶¦¤Ë¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç»¿Æ±¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î¡ÖÃËÀ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÃËÀ°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÂ¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§¡ÖIKUKYU. PJT¡×
- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë～
- ¼çºÅ¡§ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÖIKUKYU. PJT¡×¾ÜºÙ :
https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/
WEBÆ°²è¡ÖËÍ¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î°éµÙ¡×
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=pSvz_h3g3So ]
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=FMn8mViBw4A ]
¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÃËÀ°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¼ÂÀÓ
¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï2024Ç¯¤ÎÃËÀ°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¤Ï75%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÃËÀ¼Ò°÷Á´°÷¤¬°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¼èÆÀÎ¨¤Ï100%¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÁ°Ç¯Èæ25¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¡£
½÷À¼Ò°÷¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¤â°ú¤Â³¤100%¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË½÷¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼èÆÀÎ¨¤â100%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ーÍøÍÑ¼Ô»Ù±ç¡×¤ÎÆ³Æþ¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¤ä»þÃ»¶ÐÌ³¡¦¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¶ÐÌ³¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹â¤¤¼èÆÀÎ¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¼Ò°÷¤¬²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://corp.socialinterior.com/(https://corp.socialinterior.com/)
¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä»ö¶È¡×¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¹½ÃÛ»Ù±ç»ö¶È¡×¡ÖINTERIOR BASE»ö¶È¡×¤Î3»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä»ö¶È
²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤Î¥»¥ì¥¯¥È·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥é¥¤¥Õ¡×(2018Ç¯3·î³«»Ï)¤Ï¡¢¿·ÉÊ¡¦¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ÉÊ¡¦Ãæ¸ÅÉÊ¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÉÊ¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÃµ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·î³Û¤ÇÉ¬Í×¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¡¢É¬Í×¤Ê¥â¥Î¤ò½êÍ¤»¤º¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¹½ÃÛ»Ù±ç»ö¶È
Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥ª¥Õ¥£¥¹¹½ÃÛ»Ù±ç¡×¤Ï¡¢²È¶ñ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤«¤é¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²È¶ñÁªÄê¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
INTERIOR BASE»ö¶È
Àß·×²ñ¼Ò¡¦ÈÎÇäÅ¹¡¦¥áー¥«ー¸þ¤±¤Î²È¶ñ½º´ï¼õÈ¯Ãí¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖINTERIOR BASE¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹½º´ï¤«¤é³¤³°¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É²È¶ñ¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò´ð¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¤¥ó¶ÈÌ³¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä®Ìî ·ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤ÎÄÌÈÎ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥é¥¤¥Õ¡×¡¢Ë¡¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Å¤¯¤ê¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥ª¥Õ¥£¥¹¹½ÃÛ»Ù±ç¡×¡¢²È¶ñ½º´ï¼õÈ¯Ãí¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖINTERIOR BASE¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯
ÀßÎ©Æü¡§2016Ç¯11·î9Æü
- ¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢https://socialinterior.com/corporate/
- ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥é¥¤¥Õhttps://subsclife.com/
- ¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ ¥ª¥Õ¥£¥¹¹½ÃÛ»Ù±çhttps://socialinterior.com/
- INTERIOR BASE
https://interiorbase.jp/
- THE MUSEUM
https://socialinterior.com/the-museum/
