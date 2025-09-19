¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø 2025Ç¯ÅÙ¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢ー¥«¥¤¥Ö´ë²èÅ¸¡ÖON THE GRID¡×¸å´ü³«ºÅ¡¡¡¡ÎáÏÂ7Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Ê°Ê²¼¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ´ë²èÅ¸¡ÖON THE GRID¡×¸å´ü¤òÎáÏÂ7Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯£±·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¡¡¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢ー¥«¥¤¥Ö´ë²èÅ¸¡¡¡ÖON THE GRID¡×¸å´ü
³«ºÅ´ü´Ö¡§
ÎáÏÂ7Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë～ÎáÏÂ8Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ïÀßÅ¸¼¨¡Ö¸Þ½½Íò°ÒÄª－¡Ö´Ä¶¡×¤òµá¤á¤Æ¡×¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ»þ´Ö¡§10»þ～17»þ¡¡
Æþ¾ìÌµÎÁ
¾ì½ê¡§¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡¡¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥»¥ó¥¿ー£²F¡¡
¡ÖON THE GRID¡×Å¸¼¨¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§·§Ã«¾´Çî¡¡
¡ÖON THE GRID¡×¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¡§¾®Àî¿¿µ±
https://igarashiarchive.jp/¡¡
¢¨µÙ´ÛÆü¤Ï¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
´ë²èÅ¸¡¡¡ÖON THE GRID¡×¸å´ü
Á°´ü¡Ê2025Ç¯4·î28Æü～8·î31Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶õ´Ö¤Ë¼¨¤·¤¿¥°¥ê¥Ã¥É¤Ë½¾¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤ò¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ê»Ò¾õ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤ÆÀ°Á³¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÅ¸¼¨Êª¤â¡¢¤É¤³¤«ÀÅ¤«¤ÇÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸å´ü¤Ç¤Ï¥°¥ê¥Ã¥É¤ÈÅ¸¼¨Êª¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Å¸¼¨Âæ¤äÅ¸¼¨Êª¤ÎÇÛÃÖ¤Ë½ÀÆð¤ÊÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤Ë¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡£»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÅ¸¼¨¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Õ¤È¤·¤¿³ÑÅÙ¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¹½¿Þ¤ä´Ø·¸À¤¬Î©¤Á¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥°¥ê¥Ã¥É¤ÎÀ©Ìó¤òÎ¥¤ì¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ë»ë³Ð¤Î¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ïÀßÅ¸¼¨¡Ö¸Þ½½Íò°ÒÄª－¡Ö´Ä¶¡×¤òµá¤á¤Æ¡×
¸Þ½½Íò°ÒÄª¤ÏÂ¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¡¢UCLA¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¡Ë¤Ë¤Æ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Î±³ØÄ¾Á°¤Î1966Ç¯¡¢¸Þ½½Íò¤Ï¾¾²°¶äºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶õ´Ö¤«¤é´Ä¶¤Ø¡×Å¸¤ò´Õ¾Þ¤·¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¸Þ½½Íò¤¬·Ý½Ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÂÎ¸³¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢³¨²è¡¢Ä¦¹ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢·úÃÛ¤«¤é²»³Ú¤Þ¤Ç¡¢ÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¤¿·Ý½Ñ²È¤Î½¸¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤È´Õ¾Þ¼Ô¤¬Æ°Åª¤Ë´Ø·¸¤Å¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö´Ä¶¡×¤òÌÏº÷¤·¤¿Èà¤é¤Ï¤½¤Î¸å¡¢1970Ç¯¤ÎÆüËÜËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Â¸³¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤«¤é¸Þ½½Íò¤¬¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ï¡¢µ¢¹ñ¸å¤¹¤°¤ËÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¡¢EDI (Environmental Design International)¤Ë¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£1970Ç¯Âå¤è¤êÀ¹¤ó¤Ë¤Ê¤ë·Ê´Ñ¤ä¸ø³²¤ÎµÄÏÀ¤ÈÊÂÁö¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸Þ½½Íò¤Ï¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¢ー¥È¤Î¼ÂÁ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Þ½½Íò¤Î¡Ö´Ä¶¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ï¡¢·úÃÛ¤äÅÔ»Ô¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ºîÉÊ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¾ì¤ä¤½¤³¤Ë½¸¤¦¿Í¡¹¤È¤Î´Ø·¸¤ò½Å»ë¤¹¤ëÄ¦¹ïºîÉÊ¤Ø¤È·ë¼Â¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿ÌÌ¤ÈÎ©ÂÎ¤ò¼«Í³¤Ë±ýÍè¤·¡¢ÎÎ°è¤ò¤âÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¸Þ½½Íò¤Î·Ý½Ñ¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤ì¤òÀ®¤·ÆÀ¤¿¡Ö´Ä¶¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤òÊä½õÀþ¤Ë¡¢¸Þ½½Íò¤ÎÊâ¤ß¤ò³µ´Ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢ー¥«¥¤¥Ö
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿STEM¶µ°é¤Ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¢ー¥È¡×¤òÃì¤È¤·¤¿´¶À¶µ°é¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸¦µæ¤Î½¼¼Â¤È¼ÂÁ©¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢Ä¦¹ï²È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¸Þ½½Íò°ÒÄª»á¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿5000ÅÀ¤â¤ÎºîÉÊ¤ä»ñÎÁ¤¬¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤ò´¶¼õ¤·¡¢ÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¡¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÀð¤¬µÖ7-1
TEL¡§076-246-4784
FAX¡§076-248-7318
¥áー¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
