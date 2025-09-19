¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ê£¹çÀÜÃåºÞ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2025－2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2025Ç¯09·î15¤Ë¡ÖÊ£¹çÀÜÃåºÞ»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2025－2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¹çÀÜÃåºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¹çÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î³µÍ×
Ê£¹çÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¹çÀÜÃåºÞ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 336²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2024 Ç¯¤Î Ê£¹çÀÜÃåºÞ »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 69.6²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¹çÀÜÃåºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2025－2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 7.1% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¹çºàÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢¹©»ö¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£¹çºàÀÜÃåºÞ¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢·ÚÎÌÊ£¹çºàÎÁ¤Î»ÈÍÑÁý²Ã¤È¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¹çºàÀÜÃåºÞ¤Ï¡¢¹½Â¤Éôºà¤ÈÃÇÇ®Éôºà¤òÀÜÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¹çÀÜÃåºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/composite-adhesives-market/113483
Ê£¹çÀÜÃåºÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂåÂØ²½³ØÊª¼Á¤ÎºÎÍÑÁý²Ã¤Ë¤è¤ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥êー¥ó¥±¥ß¥«¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥·¥Õ¥È¤¬À¤³¦»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¤ÊÀ®Ä¹¸¶Æ°ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥áー¥«ー¤ÏVOC¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹¤ÎÇÛ¹ç¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÀÜÃåºÞ¤Î³«È¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÊ£¹çÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤òË¸¤²¤ë¼çÍ×¤ÊÍÞÀ©Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¡¢¥¨¥Ý¥¥·¼ù»é¡¢ÃºÁÇÁ¡°Ý¤Ê¤É¤Î¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤¯¡¢¥áー¥«ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Á³ÊÀßÄê¤Î¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¹çÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
Ê£¹çÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¹çÀÜÃåºÞ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¡¢¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥ÈÊÌ¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¹çÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-113483
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Ê£¹çÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Ï¥¨¥Ý¥¥·¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥·¥¢¥Î¥¢¥¯¥ê¥ìー¥È¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥¨¥Ý¥¥·¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï2035Ç¯¤Ë41.2%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÀÜÃåÎÏ¡¢ÂÑÇ®À¡¢ÂÑÌôÉÊÀ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´ÂÎÅª¤ÊÂÑµ×À¤Î¸þ¾å¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¹çÀÜÃåºÞ¤Ï¡¢¹½Â¤Åª´°Á´À¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÆÃ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
Ê£¹çÀÜÃåºÞ¤ÎÃÏ°è»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·
Ê£¹çÀÜÃåºÞ»Ô¾ìÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÃæÅì¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÃÏ°èÊÌÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢Í½Â¬´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ49%°Ê¾å¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦¤ÎÊ£¹çÀÜÃåºÞ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÃÏ°Ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢ÅÔ»Ô²½¤Î¿ÊÅ¸¡¢Âçµ¬ÌÏ·úÀß³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¹Ò¶õ±§Ãè¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼Ö¥»¥¯¥¿ー¤ÎÀ®Ä¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ¡¹¤Ï¡¢À¸»º¤È¼ûÍ×¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
