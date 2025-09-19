¡ÚM&A»Ù±çµ¡´Ø¶¨²ñ¡Û10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÆþ²ñÀâÌÀ²ñ¡õÆÃÊÌ¹Ö±é¤ò³«ºÅ
M&A¶È³¦¼«¼çµ¬À©ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍM&A»Ù±çµ¡´Ø¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¶¨²ñ¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½Íý»ö »°ÂðÂî¡¿URL¡§https//www.maa-a.or.jp¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÆþ²ñÀâÌÀ²ñ¡õÆÃÊÌ¹Ö±é¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤ÎM&A»Ù±çµ¡´ØÅÐÏ¿À©ÅÙ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢M&AÃç²ð²ñ¼Ò¡¢FA»ö¶È¼Ô¡¢»Î¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»Ù±çµ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆþ²ñÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤ÏÅö¶¨²ñ¤Ø¤ÎÆþ²ñ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ÎÂ¾¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÇã¤¤¼êÌäÂê¤ÈÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÄ«Æü¿·Ê¹ ·ÐºÑÉô µ¼Ô¤ÎÆ£ÅÄÃÎÌé»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤Æ¤¤¿¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÇã¤¤¼ê¤Î¼ÂÂÖ¡×¡ÖÈï³²¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¡×¡ÖM&A»Ù±çµ¡´Ø¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
M&A»Ù±çµ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÆü»þ¡§2025Ç¯10·î6Æü¡Ê·î¡Ë16»þ～17»þ
¡ü²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-8-2 Å´¹Ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°22³¬
¡ÊÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ーÆâ¥»¥ß¥Êー¥ëー¥à¡Ë
¡ü¤ª¿½¹þ¤ß¡§¤´»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡URL¡§ https://forms.gle/JKCPYNkJzDpJb7C47(https://forms.gle/JKCPYNkJzDpJb7C47)
¢£M&A»Ù±çµ¡´Ø¶¨²ñ³µÍ×¢£
M&A»Ù±çµ¡´Ø¶¨²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËM&AÃç²ð¶¨²ñ¤è¤êÌ¾¾Î¡¦ÂÎÀ©¤òÊÑ¹¹¤·¡¢³«¤«¤ì¤¿¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¼«¼çµ¬À©ÃÄÂÎ¤òÌÜ»Ø¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß207¼Ò¤¬Æþ²ñ¤·¡¢²ñ°÷´ë¶È¤Ë¤è¤êÇ¯´ÖÌó3,300·ï¤ÎM&A¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼çµ¬À©¥ëー¥ë¤ÎºöÄê¡¦¼Â¸úÀ¤Î¶¯²½¤äÆÃÄê»ö¶È¼Ô¥ê¥¹¥È¤Î±¿ÍÑ¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢¶ì¾ðÁêÃÌÁë¸ý¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¸øÀµ¡¦±ß³ê¤ÊM&A¤Î¿ä¿Ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍM&A»Ù±çµ¡´Ø¶¨²ñ
±ÑÊ¸Ì¾¾Î¡§M&A Advisors Association¡ÊMAAA¡Ë
ÀßÎ©Æü¡§2021Ç¯10·î1Æü
Ìò°÷¡§
¡ãÂåÉ½Íý»ö¡ä
»°Âð Âî¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡Ë
¡ãÍý»ö¡ä
¹Ó°æ Ë®É§¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¾®Ìî»û ¿É×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍ¶ä¹Ô ÂåÉ½¼èÄùÌòÉûÆ¬¼è/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñÃÏÊý¶ä¹Ô¶¨²ñ¡Ë
µ×ÊÝ ÎÉ²ð¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥Ç¥Ã¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
º´¾å ½Ôºî¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒM&AÁí¹ç¸¦µæ½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¼ÄÅÄ ¹¯¿Í¡ÊÌ¾ÆîM&A³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
½Âº´ ¼÷É§¡Ê¸×¥ÎÌçÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í Íý»öÄ¹/ÆüËÜ¸øÇ§²ñ·×»Î¶¨²ñ ¾ïÌ³Íý»ö¡Ë
ÃæÂ¼ ¸ç¡ÊM&A¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
ÅÏÊÕ ¾ÏÇî¡Ê¸øÇ§²ñ·×»Î¡Ë
¡ã´Æ»ö¡ä
ÊÛ¸î»Î¡¡µÆÃÏ ÍµÂÀÏº¡ÊµÆÃÏÁî¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-8-3 ´Ý¤ÎÆâ¥È¥é¥¹¥È¥¿¥ïーËÜ´Û20³¬
URL¡§https://www.maa-a.or.jp/