PHR¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ñ¥·¥ã¤Ã¤È¥«¥ë¥Æ¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆñÉÂ´µ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò²Ä»ë²½¡£¼£ÎÅ·Ð²á²Ä»ë²½¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖComNext¡×Äó¶¡³«»Ï
Arteryex³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Íû ÅìßÊ¡Ë¤Ï¡¢NPOË¡¿ÍHPP HOPE¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§¾®Ìîß·¡¡ÐÒ¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»ØÄêÆñÉÂ¡ÖÄã¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¾É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´õ¾¯¼À´µ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼£ÎÅ·Ð²á¤òµÏ¿¡¦²Ä»ë²½¤¹¤ë»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖComNext¡Ê¥³¥à¥Í¥¯¥¹¥È¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ComNext¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëPHR¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¡¦¥Ø¥ë¥¹¡¦¥ì¥³ー¥É¡Ë¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ñ¥·¥ã¤Ã¤È¥«¥ë¥Æ¡×¤ÈAPIÏ¢·È¤·¡¢¿ÇÎÅ¥Çー¥¿¤äÀ¸³èµÏ¿¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¼ç´Ñ¾ðÊó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â´ÉÍý¤Ç¤¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê°åÎÅ¾ðÊó¤È¼ç´ÑÅª¤Ê¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄã¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¾É¤Îº¬¼£¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ»²²è¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò¤ä¡¢°å»Õ¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ComNext¤È¤Ï
»ØÄêÆñÉÂ¤ò´Þ¤à´õ¾¯¼À´µ¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¼£ÎÅµÏ¿¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÀÚ¤ÊµÏ¿¤Î´ÉÍý¤ä¼£ÎÅÊý¿Ë¤ÎÁªÄê¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ComNext¤Ï¤½¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤äÆü¡¹¤ÎÂÎÄ´ÊÑ²½¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤Ê¤É¤ò°ÂÁ´¤ËµÏ¿¡¦²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÇÎÅ¤Î¼Á¸þ¾å¤ä¸¦µæ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯9·î¸½ºß¡¢¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ï
¡¦¥Ñ¥·¥ã¤Ã¤È¥«¥ë¥Æ¤òÄÌ¤¸¤¿°åÎÅ¾ðÊó´ÉÍý
¡¦Äã¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¾É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÆü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤ÎµÏ¿
¡¦SNS/¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µ¡Ç½
¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï³¤³°¤Î¾ðÊó¤äÀìÌçÅª¤Ê¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¡¢¸¦µæ¤Ø¤Î»²²è¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://patient-rd.com/comnext/
¢£ComNext³«È¯ÇØ·Ê―ÊÀ¼Ò¥³¥á¥ó¥È
²æ¡¹¤Ï°åÎÅ¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¡¢°åÎÅ¿å½à¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê´µ¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ØÄêÆñÉÂ¤Îº¬¼£¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëHPP HOPEÍÍ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¶¦´¶¤·¡¢³«È¯¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
²æ¡¹¤Î»ý¤Ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Èµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆHPP HOPEÍÍ¤Î»ý¤Äº¬¼£¤Ø¤Î·×²è¤È°Õ»Ö¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¿·¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÄã¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¾É¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê´õ¾¯¼À´µÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÏ¢·È¤¬°åÎÅ¶È³¦Á´ÂÎ¤ËÎÉ¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ComNext¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¡§´õË¾¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
ComNext¤Ï¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¡¢°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤ÁNPOË¡¿Í¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢¶¦¤ËÄã¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¾É¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡¢³«¤«¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ëµÏ¿¡¦¶¦Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ComNext¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸¤Þ¤ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Îµ®½Å¤Ê¥Çー¥¿¤äÂÎ¸³ÃÌ¤¬¡¢Âç¤¤Ê¤¦¤Í¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- °åÎÅ¥Çー¥¿¤Î½¸ÀÑ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯Â¥¿Ê
´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊµÏ¿¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿Êª¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¾ðÊó¸»¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤¬²òÀÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¾É¤Î¤è¤ê¿¼¤¤ÉÂÂÖ²òÌÀ¤ä¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¼£ÎÅÌô¤ä¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ´µ¼Ô¼çÂÎ¤Î¼£ÎÅ»²²Ã¤Î¼Â¸½
ComNext¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¡¢°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ¼Ô¤È¤è¤êÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò¤ä¡¢¼çÂÎÅª¤Ê¼£ÎÅ»²²Ã¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- °åÎÅ¿å½àÁ´ÂÎ¤Î¸þ¾å¤Ø¤Î¹×¸¥
ComNext¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ä¥Çー¥¿¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¼£ÎÅ²þÁ±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Äã¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¾ÉÁ´ÂÎ¤Î¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¤Î¶µ°é»ñºà¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¿å½à¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Arteryex³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Arteryex¤Ï¡¢°åÎÅ¥Çー¥¿¤ò´µ¼Ô¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬´ÉÍý¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¡È»ñ»º¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯¶ä¹Ô¡×¹½ÁÛ¤ò·Ç¤²¡¢°åÎÅ¾ðÊó´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ñ¥·¥ã¤Ã¤È¥«¥ë¥Æ¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹Arteryex¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥·¥ã¤Ã¤È¥«¥ë¥Æ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¹½ÃÛÃæ¤Î¡Ö°åÎÅ¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎPHR¡ÊPersonal Health Record¡Ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢°åÎÅ¾ðÊó¤ÎÀµ¤·¤¤Æó¼¡ÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤´ÁêÃÌ¤ä¤´¼ÁÌä¤Ê¤É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§Arteryex³ô¼°²ñ¼Ò
WEB¡§https://arteryex.biz/
ÀßÎ©Æü¡§2018Ç¯2·î1Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ6-6-1 ºØÆ£¥Ó¥ë2³¬¡¦4³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Íû ÅìßÊ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°åÎÅ¾ðÊó´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ñ¥·¥ã¤Ã¤È¥«¥ë¥Æ¡×¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¡¢°åÎÅ¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～18:00¡ÊÊ¿Æü¡Ë
¢£NPOË¡¿ÍHPP HOPE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HPP HOPE¤Ï»ØÄêÆñÉÂÄã¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¾É¤ÎÆüËÜÍ£°ì¤Î´µ¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Äã¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¾É¤Ï15Ëü¿Í¤Ë1¿Í¤Ë½Å¾É¾É¾õ¤¬È¯¾É¤µ¤ì¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÆüËÜ¤Ç¤Ï£±£°£°－£²£°£°Ì¾ÄøÅÙ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£
°äÅÁÀ¼À´µ¤«¤Ä¾É¾õ¤¬·Ú¤¤Êý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢¿äÄê¿ô°Ê¾å¤Î´µ¼ÔÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ïº¬¼£¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¦µæ¤ä°åÎÅ¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æþ²ñ¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎÌ¾¡§NPOË¡¿Í¡¡HPP HOPE
URL¡§https://patient-rd.com/
ÀßÎ©Æü¡§2024Ç¯12·î
ÂåÉ½Íý»ö¡§¾®Ìîß·¡¡ÐÒ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼£ÎÅ·Ð²á²Ä»ë²½¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖComNext¡×¤Î±¿±Ä¡¢´µ¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¡¢Äã¥Û¥¹¥Õ¥¡¥¿ー¥¼¾É¤Î¼À´µ·¼ÌØ³èÆ°¡¢¤½¤ÎÂ¾
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Arteryex³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÃ´Åö¡§ÏÆºä
¥áー¥ë¡§data_b@arteryex.biz