Âè2²ó¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Çー¡×～¿áÁÕ³Ú¤È¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò³Ú¤·¤â¤¦～¡ÊÂçºå¹ñºÝ³Ø±à·Ý½ÑÊ¸²½¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡Ë
³Ø¹»Ë¡¿ÍÂçºå¹ñºÝ³Ø±à·Ý½ÑÊ¸²½¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡ÊÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§±üÅÄ¸ãÏ¯¡Ë¡¦Âçºå¹ñºÝÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô±ÉÍÜ³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢Âè2²ó¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Çー¡×～¿áÁÕ³Ú¤È¤ª²Û»Òºî¤ê¤ò³Ú¤·¤â¤¦～¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Ç2²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Âçºå¹ñºÝÂç³Ø¡¦Âçºå¹ñºÝÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¿áÁÕ³ÚÉô¤Î±éÁÕ²ñ¤Î³«ºÅ¡£¥²¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¼é¸ý»ÔÎ©È¬±ÀÃæ³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Î³§ÍÍ¤â½Ð±é¡£±éÁÕ²ñ¸å¡¢»öÁ°¿½¹þ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¿Æ»ÒÏÂ²Û»Ò¶µ¼¼¡×¡¢¡Ö»Ò¤É¤âÍÎ²Û»Ò¶µ¼¼¡×(¤ª²Û»Ò¶µ¼¼)¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¿áÁÕ³Ú±éÁÕ²ñ»²²Ã¤Î¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÉÔÍ×¡£¤ª²Û»Ò¶µ¼¼¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ë»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÒÂè2²ó¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Çー³µÍ×¡Ó
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
³«¾ì¡§12¡§30
³«±é¡§13¡§00
¾ì½ê¡§Âçºå¹ñºÝÂç³Ø¡¡±üÅÄ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ûー¥ë¡Ê¼é¸ý»ÔÆ£ÅÄÄ®6-21-57¡Ë
¼çºÅ¡§Âçºå¹ñºÝ³Ø±à·Ý½ÑÊ¸²½¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡¡Âçºå¹ñºÝÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô±ÉÍÜ³Ø²Ê
¸å±ç¡§¼é¸ý»Ô¡¦Ìç¿¿»Ô¡¦¿²²°Àî»Ô¡¦ËçÊý»Ô
Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ê¿áÁÕ³Ú±éÁÕ²ñ¡§»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡¦¤ª²Û»Ò¶µ¼¼¡§»öÁ°¿½¹þÉ¬Í×¡Ë
¡Ö¿Æ»ÒÏÂ²Û»Ò¶µ¼¼¡×¡¦¡Ö»Ò¤É¤âÍÎ²Û»Ò¶µ¼¼¡×¤Î¼õÉÕ¤Ï¡¢12:30¤è¤ê±üÅÄ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤¦
¡Ú¤ª²Û»Ò¶µ¼¼¿½¹þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¿½¤·¹þ¤ßÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡£¿½¤·¹þ¤ßÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï¡¢10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢event.oic@oiu.jp¤«¤é¥áー¥ëÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹¡£
①¡Ö¿Æ»ÒÏÂ²Û»Ò¶µ¼¼¡×ÂÐ¾Ý¡¡¾®³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¡Äê°÷10ÁÈ¡ÊÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý1Ì¾¤Ë¤Ä¤¤ª»ÒÍÍ2Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë
②¡Ö»Ò¤É¤âÍÎ²Û»Ò¶µ¼¼¡×¡×ÂÐ¾Ý¡¡¾®³Ø4Ç¯À¸～¾®³Ø6Ç¯À¸¡¡Äê°÷12Ì¾¡ÊÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¼Â½¬¼¼Æâ¤Î»î¿©¼¼¤Ç¸«³Ø²ÄÇ½¡Ë
¤ª²Û»Ò¶µ¼¼¤Î»ý¤ÁÊª¤Ï¡¢¥¨¥×¥í¥ó¡¦»°³Ñ¶Ò¡Ê¥Ð¥ó¥À¥Ê²Ä¡Ë¡¦¼ê¿¡¤¥¿¥ª¥ë¡¦¾å·¤¡ÊÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤Ï¼çºÅ¼Ô¤¬ÍÑ°Õ¡Ë
¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ÏÂÐ±þ¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¦
①¿Æ»ÒÏÂ²Û»Ò¶µ¼¼¡¡¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0uitgJe_Nkf7TQ28OVWl1_QKUwTBGvBSXz4Oy2rJL7ddMDQ/viewform
②»Ò¤É¤âÍÎ²Û»Ò¶µ¼¼¡¡¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecWJ6algI0_g8g5a97cDpA5ZQsxcD6d5JO6YnymGkwVKfyzg/viewform
¡ÊÈ¯¿®¸µ¡§Âçºå¹ñºÝ³Ø±àË¡¿ÍËÜÉô»öÌ³¶É¡¡´ë²è¡¦¹Êó¹»Í§²Ý¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âçºå¹ñºÝ³Ø±à·Ý½ÑÊ¸²½¶µ°é¥»¥ó¥¿ー
¸þ°æ¡¦»³ËÜ
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¼é¸ý»ÔÆ£ÅÄÄ®6-21-57
TEL¡§06－6902-0787¡ÊÂå¡Ë
FAX¡§06-6901-3716
¥áー¥ë¡§bunka¡Ìat¡Íoiu.jp ¡Ìat¡Í¤ò¡÷¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
