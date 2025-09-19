¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ËÃ¸¿å¥¨¥ÓÎà¤Ï²¿¼ï¡¡ÄêÀâ10¼ï¤òÌî³°¤ÈÊ¸¸¥¤ÎÄ´ºº¡¦ÇîÊª´ÛÉ¸ËÜ¤«¤éºÆ¸¡Æ¤ -- ÀÝÆîÂç³Ø
ÀÝÆîÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µ×ÊÝ¹¯Ç·¡ËÇÀ³ØÉô±þÍÑÀ¸Êª²Ê³Ø²Ê¤ÎÊ¡²ÈÍª²ðÆÃÇ¤½õ¶µ¡¢ËÌ¶å½£»ÔÎ©¼«Á³»Ë¡¦Îò»ËÇîÊª´Û¤ÎÃÝ²¼Ê¸Íº³Ø·Ý°÷¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Î¾®¾¾¹ÀÅµ¸¦µæ¼ç´´¡¢¾®³Þ¸¶¼«Á³Ê¸²½¸¦µæ½ê¤Îº´¡¹ÌÚÅ¯Ï¯ÉûÍý»öÄ¹¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÎÃ¸¿å¥¨¥ÓÎà¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Æ¥Ê¥¬¥¨¥Ó²Ê¤È¥Ì¥Þ¥¨¥Ó²Ê¤Î10¼ï¤¬Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìî³°Ä´ºº¤ÈÊ¸¸¥Ä´ºº¡¢ÇîÊª´ÛÉ¸ËÜ¤«¤éºÆ¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢8¼ï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£À®²Ì¤Ï2ËÜ¤ÎÏÀÊ¸¤È¤·¤Æ2025Ç¯9·î12ÆüÉÕ¤ÇÆüËÜ¹Ã³ÌÎà³Ø²ñÏÂÊ¸»ïCancer¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¡¡ü¡¡¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ËÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÃ¸¿å¥¨¥ÓÎà¤Ï10¼ï¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢8¼ï¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë
¡¡¡ü¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¬ÉÛ¤òÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿2¼ï¤ÎÃ¸¿å¥¨¥ÓÎà¤Ï¡¢Â¾¼ï¤È¸íÇ§¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¡¡¡ü¡¡ÀïÁ°¤äÌÀ¼£»þÂå¤ÎÇîÊª´ÛÉ¸ËÜ¤¬Ê¬ÉÛ°è¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤Ë¹×¸¥
¡¡¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÏËÜ½£¤«¤éÌó1,000kmÆî¤ËÎ¥¤ì¡¢²áµî¤Ë°ìÅÙ¤âÂçÎ¦¤ÈÎ¦Â³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³¤ÍÎÅç¤Ç¤¹¡£³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿À¸Êª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¿Ê²½¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Î³Ø½ÑÅª²ÁÃÍ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢À¤³¦¼«Á³°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ï¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦´ðÁÃÅª¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢Åç¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Î¼ÂÂÖ¤òÇ§¼±¤·¡¢ÊÝÁ´¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¸¿å¥¨¥ÓÎà¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Æ¥Ê¥¬¥¨¥Ó²Ê¤È¥Ì¥Þ¥¨¥Ó²Ê¤Î·×10¼ï¡Ê¥ß¥Ê¥ß¥Æ¥Ê¥¬¥¨¥Ó¡¢¥Ò¥é¥Æ¥Æ¥Ê¥¬¥¨¥Ó¡¢¥³¥ó¥¸¥ó¥Æ¥Ê¥¬¥¨¥Ó¡¢¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥³¥Æ¥Ê¥¬¥¨¥Ó¡¢¥ª¥¬¥µ¥ï¥é¥Ì¥Þ¥¨¥Ó¡¢¥³¥Æ¥é¥Ò¥á¥Ì¥Þ¥¨¥Ó¡¢¥È¥²¥Ê¥·¥Ì¥Þ¥¨¥Ó¡¢¥ä¥Þ¥È¥Ì¥Þ¥¨¥Ó¡¢¥Ò¥á¥Ì¥Þ¥¨¥Ó¡¢¥ß¥Ê¥ß¥ª¥Ë¥Ì¥Þ¥¨¥Ó¡Ë¤¬Ê¬ÉÛ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ç¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë²áÄø¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ï¤ÎÊ¬ÉÛ¤Ëµ¿Ç°¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¸¿å¥¨¥ÓÎà¤ÎÊ¬ÉÛµÏ¿¤òºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¾ïæÆ³Ø±à¡¡¹Êó¼¼
ÀÐÂ¼¡¢ÌÚ²¼
½»½ê¡§Âçºå»Ô°°¶èÂçµÜ5ÃúÌÜ16ÈÖ1¹æ
TEL¡§06-6954-4026
¥áー¥ë¡§Koho@josho.ac.jp
