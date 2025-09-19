¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶¦Î©½÷»ÒÂç³Ø ¥Ó¥¸¥Í¥¹³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¼çºÅ¡Ö²ÝÂê²ò·è·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç£²°Ì¤ËÆþÁª¡ª
¹¾ºê¥°¥ê¥³¥Æー¥Þ¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¡×¤ËÆüËÜ¡¦À¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Äó°Æ
¶¦Î©½÷»ÒÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³ØÉô ÌîÂôÀ¿¼£¥¼¥ß¥Êー¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë3Ç¯À¸¥Áー¥à¡ÖŽ´ŽÝ¡×¡ÊÀ¶¿åÍýºùºÚ¤µ¤ó¡¢¹âÌÚÈþÎë¤µ¤ó¡¢¾å»³Íª´õ¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¼çºÅ¤Î¡Ö²ÝÂê²ò·è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¼¨¤·¤¿¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¡×¥Æー¥Þ¤ÇÂè2°Ì¤ËÆþÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯7·î24Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤Æ¶»¡¤È¡¢¥°¥ê¥³¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ²ÝÂê¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¡×¤È´ë¶È²ÝÂê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î°ÕµÁ
¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ï¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤Ë¤â·Ç¤²¤é¤ì¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Îºï¸º¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¼çºÅ¤Î²ÝÂê²ò·è·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤òÄó¼¨¤·¡¢³ØÀ¸¤Î½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿²ò·èºö¤òÊç¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í¤¨¤ëµ®½Å¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦Î©½÷»ÒÂç³Ø ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÄó°ÆÆâÍÆ
£²°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¥Áー¥à¡ÖŽ´ŽÝ¡×¤Ï¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¥°¥ê¥³¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢¥°¥ê¥³¤Î¶¯¤ß¡ÊÁÏ°Õ¹©É×¡¢·ò¹¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡¢SDGs¡¢²Û»Ò»ö¶È¡Ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëÂç³ØÀ¸¤ò´¬¤¹þ¤à¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸ºÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Äó°Æ³µÍ×¡§¤ª²Û»Ò¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡ÖÂç³ØÀ¸¤â¿©ÉÊ¤â¤À¤¤¤¿¤¤¥®¥ê¡£¡×
¥Áー¥à¡ÖŽ´ŽÝ¡×¤Ï¡¢Âç³Ø¹½Æâ¤Ë¥°¥ê¥³¤Î¤ª²Û»Ò¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡ÖÂç³ØÀ¸¤â¿©ÉÊ¤â¤À¤¤¤¿¤¤¥®¥ê¡£¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¤Ï¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬´Ö¶á¡Ê3Æü～1½µ´Ö°ÊÆâ¡Ë¤Î¥°¥ê¥³¤Î¤ª²Û»Ò¤òÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê3³ä°ú¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Âç³ØÀ¸¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤äÃÍÃÊ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª²Û»Ò¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½:
É½¼¨µ¡Ç½: ÃÍÃÊ¡¢¥«¥í¥êー¡¢±ÉÍÜ²Á¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤òÉ½¼¨¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Êâ¿ô·×¥¢¥×¥êÏ¢·È: Êâ¿ô·×¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¥¢¥×¥ê¤òÀ©ºî¤·¡¢ÌÜÉ¸Êâ¿ôÃ£À®¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢¤ª²Û»Ò¤ÈÌµÎÁ¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡£¥°¥ê¥³¤Î¡Ö·ò¹¯¡×¤È¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëBOXÊ»Àß: ¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î²£¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëBOX¤òÀßÃÖ¤·¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤ÎÈ¢¤ò²ó¼ý¡£»ñ¸»¤ÎÊ¬ÊÌ¡¦²ó¼ý¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥°¥ê¥³¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÈÂç³ØÀ¸¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë°Õ¼±·¼È¯¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì:
¤³¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥ê¥³¤Ï¼ã¼ÔÁØ¤Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¸þ¾å¤È°ÂÄê¤·¤¿ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Âç³Ø¤Ï¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤È¼ýÆþ¸»¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âç³ØÀ¸¤Ï¼ê·Ú¤Ë°Â¤¯¤ª²Û»Ò¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¡¢±ÉÍÜÀÝ¼è¤ä·ò¹¯°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬1¿Í1¸Ä¤º¤Ä¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥ê¥³¤Î¤ª²Û»ÒÌó59Ëü¸ÄÊ¬¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆþÁª³ØÀ¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
¾å»³Íª´õ¤µ¤ó¡Ö´ë¶ÈÍýÇ°¤ä¾¦ÉÊÀïÎ¬¤Î¿¼¤¤Íý²ò¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¹©É×¤È¥Çー¥¿º¬µò¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç²ò·è¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
À¶¿åÍýºùºÚ¤µ¤ó¡ÖÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤Ï¤Ò¤é¤á¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÝÂê¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢²¿ÅÙ¤â»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Æ¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥Áー¥à¤Ç¶¨Æ¯¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤È¸·¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¹âÌÚÈþÎë¤µ¤ó¡ÖÄó°Æ¤ò°ìÃ¶Çò»æ¤ËÌá¤¹º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÈÎå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¼«¸ÊÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×