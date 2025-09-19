¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÂç³Ø¤ÈÂçºå¶µ°éÂç³Ø¤¬¶µ°éÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë ― Î¾Âç³Ø¤ÈÉíÂ°³Ø¹»¤Ç¶¦¤Ë¿ÊÊâ¤¹¤ë¶µ°é³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤Æ
ÂçºåÂç³Ø¤ÈÂçºå¶µ°éÂç³Ø¤Ï¡¢Áê¸ß¤Î¸òÎ®¤È¶µ°é³èÆ°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¶µ°éÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ò2025Ç¯7·î17Æü¤ËÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ÂçºåÂç³Ø¤ÈÂçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¤Ï¡¢¹âÂçÏ¢·È³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2015Ç¯¤ËÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Ë¬Ìä¤ä¹Ö±é²ñ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖºÂ¤Ê¤É¤Î¼Â»Ü¡¢Âçºå¶µ°éÂç³Ø¤¬»ØÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖWWL¡Ê¥ïー¥ë¥É¡¦¥ï¥¤¥É¡¦¥éー¥Ë¥ó¥°¡Ë¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¹½ÃÛ»Ù±ç»ö¶È¡×¡Ê2020Ç¯ÅÙ～202£³Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼ïÏ¢·È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢·È³èÆ°¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢º£²ó¡¢Âçºå¶µ°éÂç³Ø¤È¤Î¶µ°éÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçºåÂç³Ø¤ÈÂçºå¶µ°éÂç³Ø¤È¤Î´Ö¤ÇÏ¢·È»ö¶È¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°³Ø¹»¤Ç¤ÎÃµµæ³Ø½¬¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢Âç³Ø¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤¿¹â¹»À¸Åù¤Î³Ø½¬°ÕÍß¸þ¾å¤ä¿ÊÏ©ÁªÂò»Ù±ç¤Î³èÆ°¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂçºåÂç³Ø¤Î¶µ¿¦²ÝÄø¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¼Â½¬À¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¶¨ÎÏ¤Ê¤É¡¢Î¾Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë½ô²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÉý¹¤¤Ï¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂçºåÂç³Ø¤ÈÂçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¤È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤ÊÏ¢·È¼ÂÀÓ¡ä
¢¡Âçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»ÃÓÅÄ¹»¼Ë¡ÖÂçºåÂç³Ø¹Ö±é²ñ¡×¡¡¡Î2024Ç¯ÅÙ¡Ï
¡¡2025Ç¯1·î29Æü¤Ë¡¢ÉíÂ°ÃÓÅÄ¤Î¹â¹»À¸¡¦Ãæ³ØÀ¸320Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÂçºåÂç³Ø²ñ´Û¤ÇÅÄÃæÉÒ¹¨ÂçºåÂç³ØÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¤Ë¤è¤ë¡Ö"Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬"¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø―Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¤È¤Ï¡©―¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Âçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»Ê¿Ìî¹»¼Ë¡ÖÂçºåÂç³ØË¬Ìä¡×¡¡¡Î2015Ç¯ÅÙ～ËèÇ¯¡Ï
¡¡¿ÊÏ©³Ø½¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2015Ç¯ÅÙ¤è¤ê1～2Ç¯À¸¤¬¡¢ËèÇ¯ËÜ³Ø¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï¶µ°÷¤Ë¤è¤ëÌÏµ¼¹ÖµÁ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2019Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë³Æ³ØÉô¤Î¾Ò²ð¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Âçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»ÃÓÅÄ¹»¼Ë¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¹ÖºÂ¡×¡¡¡Î2020～2022Ç¯ÅÙ¡Ï
¡¡ËÜ³Ø¤ÎÁ´³Ø¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¤Î¶µ°÷¤¬¡¢Âç³Ø¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¼ø¶È¤ò¹â¹»À¸¸þ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢ÉíÂ°ÃÓÅÄ¤Î1～2Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëÃµµæⅠ¡¦Ⅱ¡×¤Î¼ø¶È¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ØÆ³Ë¡¤Î¸¦½¤¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»²¹Í¡§ÂçºåÂç³Ø¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¹âÂçÀÜÂ³Éô¡ÖÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯³èÆ°¡×
¡¡https://koudai.osaka-u.ac.jp/hsconnection/partnership/
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/