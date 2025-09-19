¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾ëÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹» ¹âÂçÏ¢·È¹ÖºÂ¡¡9/30 Ì¾¾ëÂç³Ø º´ÀîâÃ¿Í ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ò¾·¤¡¢¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤«¡©¡×¤ò³«ºÅ
Ì¾¾ëÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡ÊSSH¡Ë»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¹â¹»À¸¤Ë²Ê³Ø¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÃµµæ¿´¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¹âÂçÏ¢·È¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤Î¼§ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¡×¤ÎÈ¯ÌÀ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Ì¾¾ëÂç³Ø º´ÀîâÃ¿Í¡Ê¤µ¤¬¤ï ¤Þ¤µ¤È¡Ë ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ò¤ª¾·¤¤·¤Þ¤¹¡£
º´Àî»á¤Ï1982Ç¯¤Ë¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤òÈ¯ÌÀ¤·¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2022Ç¯¥¯¥¤ー¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¹©³Ø¾Þ¡¢2024Ç¯²¤½£È¯ÌÀ²È¾Þ¡ÊÈó²¤½£½ô¹ñÉôÌç¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®·¿¥âー¥¿ー¤Î¹âÀÇ½²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¿¤¯¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢º´Àî»á¤¬¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ä¡¢¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤ÎÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾ëÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¡¡¹âÂçÏ¢·È¹ÖºÂ
¹Ö±é¥¿¥¤¥È¥ë¡§À¤³¦ºÇ¶¯¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿¤«¡©
¹Ö±é¼Ô¡§Ì¾¾ëÂç³Ø ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¦Ì¾¾ëÂç³Ø¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¸¦µæ¿ä¿Êµ¡¹½¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥íー¡¡º´Àî âÃ¿Í¡Ê¤µ¤¬¤ï ¤Þ¤µ¤È¡Ë»á
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨³«¾ì 14¡§00
¹Ö±é¡§14¡§35 ～15¡§25¡ÊÀ¸ÅÌ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¡§¹Ö±é¸å16¡§00¤Þ¤Ç¡Ë¢¨16¡§00～16¡§30º¢¤Þ¤Ç¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§Ì¾¾ëÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»1¹æ´Û8FÂç²ñµÄ¼¼¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¿·ÉÙÄ®1ÃúÌÜ3ÈÖ16¹æ¡Ë¹Ö±é²ñ¾ì¤«¤é³Æ¶µ¼¼¤ØÊüÁ÷¤Ë¤è¤ëÇÛ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹»À¸ÅÌ¤¬¼õ¹Ö
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§Ì¾¾ëÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹» ¶µ°é³«È¯Éô µÈÀîÌ÷¹À¡¡
TEL¡§052-481-7436
¡ÚÌ¾¾ëÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¤Î¹âÂçÏ¢·È¹ÖºÂ¤È¤Ï¡Û
¥¹ー¥Ñー¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡ÊSSH¡Ë»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤Î²Ê³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËèÇ¯Á´¹»À¸ÅÌ¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Îー¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿Ì¾¾ëÂç³Ø½ª¿È¶µ¼ø¤ÎµÈÌî ¾´»á¤ä¡¢JAXA¤Î²¬ÅÄ¶©»ËÍý»ö¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ëÊý¡¹¤ò¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤ª¾·¤¤·¡¢À¸ÅÌ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹Êó²Ý
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501
TEL¡§052-838-2006
FAX¡§052-833-9494
¥áー¥ë¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/