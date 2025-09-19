£¹·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～28Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖGOOD LIFE ¥Õ¥§¥¢ 2025¡×¤ËÃÏµå¤È¿Í¤ËÍ¥¤·¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Öethicame¡Ê¥¨¥·¥«¥ßー¡Ë¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¡¦¥¨¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹·óCEO ÉÍ¸ý Ä¾ÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¿Í¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡Öethicame¡Ê°Ê²¼¡Ø¥¨¥·¥«¥ßー¡Ù¡Ëhttps://ethicame.com/(https://ethicame.com/) ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯£¹·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅ¸¼¨²ñ¡ÖGOOD LIFE ¥Õ¥§¥¢ 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥·¥«¥ë¡õ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È by ethicame
ÃÏµå¤Ë¤¤¤¤¥³¥È¡¢»ä¤Ë¤¤¤¤¥â¥Î¡£
ÉáÃÊ»È¤¦¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÃÏµå¤âÊÑ¤ï¤ë¡¢ÃÏµå¤È¿Í¤ËÍ¥¤·¤¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥¨¥·¥«¥ßー¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡£
¥³¥¹¥á¤«¤é¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢Ä²³è¥µ¥×¥ê¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥³ー¥é¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥ïー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼õ¾Þ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ç§¾Ú¡¿¿ä¾©¥Þー¥¯¼èÆÀ¤Î20¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»²²Ã¤·¡¢ÃÏµå¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Æ°Êª¤ä¿¢Êª¤Î´Ä¶¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÃÏµå¤È¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢¡§ SDGs¥Þー¥±¥Ã¥È
¥Öー¥¹No. £±Q-£±£¸
½ÐÅ¸¼Ô¥Úー¥¸¡§ https://exhibitor.goodlife-fair.jp/exhibitors/detail/1962
¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥»¥ß¥Êー¤Î¤´°ÆÆâ
9·î26Æü(¶â) 16»þ～¥»¥ß¥Êー¡ÊÍ½ÌóÀ©¡¿»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¡¦¥¨¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹ÂåÍý¤ÎËÅÄ¡ÊÍ¦¼ù¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥ß¥Êー¤ÏÍ½ÌóÀ©¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤´Í½Ìó¤Ï¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¾ì¡§ ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥»¥ß¥Êー
½Ð±é¡§ ÎëÌÚÎ¶ÂÀÏº¡ÊWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥é @susterra_net¡×ÂåÉ½¡Ë¡¢ËÅÄÍ¦µ±¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¡¦¥¨¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥Ç¥¸¥¿¥ë&¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹ÂåÍý¡Ë
¥¹¥Æー¥¸¡¦¥»¥ß¥Êー¥Úー¥¸¡§ https://goodlife-fair.jp/stage/
¥¨¥·¥«¥ë¶È³¦¤Î¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè
2015Ç¯¤ËSDGs¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤«¤é10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¡×¤È¤¤¤¦»Ô¾ì¤ÎÍÍÁê¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥¨¥·¥«¥ë¾¦ÉÊ¤ËÈñ¤ä¤¹¶â³Û¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢¥¨¥·¥«¥ëÎÎ°è¤Ë»²Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÎÅñÂÁ¤¬¿Ê¤ß¡¢Å±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SDGs¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®´ü¸Â¤Ç¤â¤¢¤ë2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¥¨¥·¥«¥ë»Ô¾ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ïー¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Ç§¾Ú¡¿¿ä¾©¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥³¥¹¥á¥¢¥ïー¥É
¹ñÆâ½é¡¢Í£°ì¤Î²½¾ÑÉÊµÚ¤Ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¥È¥¤¥ì¥¿¥êーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë SDGs»ëÅÀ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¿³ºº´ð½à¤òÀ©Äê¤·¤¿ ¡Ö¿Í¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥³¥¹¥á¡×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥ïー¥É
https://sustainableaward.jp/
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡ú¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
2007Ç¯4·îÁÏ´©¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¡×¤¬¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¡Ë¤ÊÍýÇ°¤È¼êË¡¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ/¥µー¥Ó¥¹¤òËèÇ¯ÁªÄê¤·¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.alterna.co.jp/sustainable-selection/
¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡¦¥¢¥ïー¥É
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Í¥¤ì¤¿¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡×¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢¼Ò²ñÀ¤È¾¦ÉÊÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
https://www.apsp.or.jp/socialproductsaward/
¥ê¥¢¥ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ê¥Á¥å¥é¥ë(R)
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥é¥¤¥Õ¡õ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ç§¾Ú¥³¥¹¥á¤È¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³¥¹¥á¤òÆÈ¼«¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³¥¹¥á¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://nl-bs.jp/real_organic_natural
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÈþÄ²¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÈþÄ²¶¨²ñ¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÈþÄ²¤Î¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://bicho-kyoukai.jp/
½ÐÅ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤´¾Ò²ð¢§¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥¨¥·¥«¥ë¥³¥¹¥á
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/5458/table/176_1_8f95e6c292d96361f098718d23653483.jpg?v=202509190456 ]
¢§Ä²³è¥µ¥×¥ê
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/5458/table/176_2_753d1fcb6ebea1fa7cc89850a0d40e57.jpg?v=202509190456 ]
¢§¥¯¥é¥Õ¥È¥³ー¥é
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/5458/table/176_3_5c5e5eeb0e8ac87d985316e51778fb88.jpg?v=202509190456 ]
¢§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õÀ¸³è»¨²ß
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/5458/table/176_4_6a0f9b958f9948569db4fa9202a33a39.jpg?v=202509190456 ]
¡ÖGOOD LIFE ¥Õ¥§¥¢ 2025¡×¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÌÀÆü¡Ê¥ß¥é¥¤¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£Æü¡Ê¥¤¥Þ¡Ë¤«¤é¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ
¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©
»ä¤¿¤Á¤¬»×¤¦¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¡£
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊªº¹¤·¤ÇÁª¤Ó¤È¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Êë¤é¤·¡£º£Æü¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¿´¤¬ÃÆ¤ß¡¢ÌÀÆü¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ëÊë¤é¤·¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤äÃÏµå¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êë¤é¤·¡£
GOOD LIFE ¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤ë¥â¥Î¡¦¥³¥È¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿È¶á¤ÊÁªÂò»è¤È½Ð²ñ¤¨¤ë£³Æü´Ö¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°úÍÑ¸µ¡§GOOD LIFE ¥Õ¥§¥¢ 2025 ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×, https://goodlife-fair.jp/overview/
Ì¾¾Î¡§ GOOD LIFE ¥Õ¥§¥¢ 2025
³«ºÅ¡§2025Ç¯£¹·î26Æü(¶â)～28Æü(Æü) 10:00～17:00¡Ê½éÆü¤Ï18:00¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾1¡¦2¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-11-1¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ¤æ¤ê¤«¤â¤áÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬
¼çºÅ¡§ Ä«Æü¿·Ê¹
Æþ¾ìÎÁ¡§ Âç¿Í Á°Çä¤ê\1,000¡¿ÅöÆü\1,300¡¡¢¨»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡¡¢¨¹â¹»À¸°Ê²¼ ÌµÎÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê¾·ÂÔ¥³ー¥É¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤ÏÌµÎÁ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://goodlife-fair.jp/
ethicame¡Ê¥¨¥·¥«¥ßー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃÏµå¤Ë¤¤¤¤¥³¥È¡¢»ä¤Ë¤¤¤¤¥â¥Î¡£
ÉáÃÊ»È¤¦¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÃÏµå¤âÊÑ¤ï¤ë¡¢ÃÏµå¤È¿Í¤ËÍ¥¤·¤¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥È¥¢¡£
‟ethicame¡É¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¡Êethical¡Ë¤Ê»ä¡Ême¡Ë¡×¡£
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Õ¥êー¤ä¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥êー¡¢¥¼¥í¡¦¥¦¥§¥¤¥¹¥ÈÅù¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥»¥ì¥¯¥È´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥³¥¹¥á¡¢»¨²ß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏµå¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹Æ°Êª¤ä¿¢Êª¤Î´Ä¶¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏµå´Ä¶¤â¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÃÏµå¤È¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://ethicame.com/
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§ https://www.instagram.com/ethicame.official/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¡¦¥¨¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¡¦¥¨¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï1988Ç¯ÁÏ¶È¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Î´ë¶È¤È¤·¤Æ37Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1990Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥Ñ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡×¤ò¥¨¥¹¥Æ¶È³¦¤ËÉáµÚ¤µ¤»Ç§ÃÎÅÙ¤ò¾å¤²¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯»Ô¾ì¤Ë¡Ö¥ª¥¤¥ëÈþÍÆ¡×¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤ËÆÈ¼«¤Î´ð½à¤Ë±è¤Ã¤¿´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¿Í¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦EC¥µ¥¤¥È¡Öethicame¡Ê¥¨¥·¥«¥ßー¡Ëhttps://ethicame.com/ ¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
2023Ç¯¤Ë¤Ï¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Ë¼Â¤ë¡ÖÃã¤Î¼Â¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖºÓÃã～SAICHA¡Ê¥µ¥¤¥Á¥ã¡Ëhttps://www.saicha.jp/ ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¦¶µ°é´ØÏ¢»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ´Ä¶¤È·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¨¥·¥«¥ë¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¡¦¥¨¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§ https://www.ps-intl.co.jp/sustainability
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ôー¡¦¥¨¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º£³-14-£¶ ¥Ð¥ê¥åー¼Ç±º¥Ó¥ë £µF
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹·óCEO ÉÍ¸ý Ä¾ÂÀ
ÁÏ¶È¡§ 1988Ç¯11·î28Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
²½¾ÑÉÊ¡¦»¨²ß¡¦À¸³èÍÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÅù¤ÎÍ¢Æþ¡¢À½Â¤¡¢²·¤ª¤è¤ÓÈÎÇä
µ»½Ñ¼Ô¡Ê¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¡Ë¤ª¤è¤ÓÈÎÇä°÷¤Î¶µ°é»ØÆ³¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹ÖºÂ±¿±Ä
ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Î¶µ°é¡¦¥¹¥¯ー¥ë·Ð±Ä
HP¡§ https://www.ps-intl.co.jp/