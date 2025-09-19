¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú°åÎÅÁÏÀ¸Âç³Ø¡Û10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËACP¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡¦¥±¥¢¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ø³«¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
°åÎÅÁÏÀ¸Âç³Ø´Ç¸î³ØÉô¤Ï¡¢2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ö¤¤¤ï¤»ÔÌ±¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤ëACP¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡¦¥±¥¢¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë¸ø³«¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ACP¤È¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Ë¾¤à°åÎÅ¤ä¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°åÎÅ¼Ô¤È¤È¤â¤ËÁ°¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¡¢·«¤êÊÖ¤·ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¶¦Í¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¡×¤Î¤³¤È¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊACP¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë´ðÄ´¹Ö±é¡¦ÆÃÊÌ¹Ö±é¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡õ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¿¦¼ï¤äÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê»Ù±ç¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¹ÖºÂ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Æー¥Þ¡§¡Ö¤¤¤ï¤»ÔÌ±¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤ë ACP¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¡¦¥±¥¢¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ë－Â¿¿¦¼ï¤äÃÏ°è½»Ì±¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê»Ù±ç¤Î¹¤¬¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë―¡×
³«ºÅ³µÍ×
¡þÆü»þ¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:20～16:30
¡þ²ñ¾ì¡§°åÎÅÁÏÀ¸Âç³Ø AV¹ÖµÁ¼¼¡ÊÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»ÔÃæ±ûÂæÈÓÌî5-5-1¡Ë
¡þÄê°÷¡§300Ì¾
¡þ»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ×»öÁ°¿½¹þ¡Ë
¡þ¿½¹þÊýË¡¡§²¼µ¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿½¹þ¥Õ¥©ー¥àURL¡Êhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd9i2vl_ua9fL1tPN15mRnoc99FBc1XPAuY4DyF5BSl5wMzQ/viewform?usp=preview¡Ë
¡þ¿½¹þÄùÀÚ¡§10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë
¼ñ»Ý
¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°åÎÅ¤ä¥±¥¢¤òË¾¤à¤Î¤«----ACP¤Ï¡¢ËÜ¿Í¡¦²ÈÂ²¡¦°åÎÅ¼Ô¤¬ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä´õË¾¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¹¡£ËÜ¸ø³«¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÃÏ°è°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤ò¶¦Í¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¡¦Â¿¿¦¼ï¤¬¶¨Æ¯¤·¤ÆACP¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶ñÂÎÅªÊýºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à
13¡§00～ ¡¡¡¡¡¡ ¼õÉÕ³«»Ï
13¡§25～13¡§45 ´ðÄ´¹Ö±é ¼ÆÌî ·ò ÀèÀ¸¡Ê°åÎÅÁÏÀ¸Âç³Ø ´Ç¸î³ØÉô ´Ç¸î³Ø²Ê¶µ¼ø¡Ë
13¡§45～14¡§50 ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡õ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ýÅÐÃÅ¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¾®Ìî»û »ÖÊÝ ÍÍ¡Ê¤¤¤ï¤»Ô°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ÎëÌÚ Â§»Ò ÍÍ¡Ê¼ÒÃÄ°åÎÅË¡¿ÍÍÜÀ¸²ñ ¤«¤·¤ÞÉÂ±¡¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡»Í²È ÃÒ·Ã ÍÍ¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í Ï«Æ¯¼Ô·ò¹¯°ÂÁ´µ¡¹½ Ê¡ÅçÏ«ºÒÉÂ±¡¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ý¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡°åÎÅÁÏÀ¸Âç³Ø ´Ç¸î³ØÉôÄ¹ Ä¹Ã«Àî ´´»Ò ¶µ¼ø
14¡§50～15¡§00 µÙ·Æ
15¡§00～16¡§10 ÆÃÊÌ¹Ö±é À¶¿å Å¯Ïº ÀèÀ¸¡ÊÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÎ×¾²ÎÑÍý¸¦µæ½ê ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
16¡§20～16¡§30 ¸ø³«¹ÖºÂ¤Î¤Þ¤È¤á
16¡§30 ÊÄ²ñ
ÆÃÊÌ¹Ö±é¤´ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ÊÀ¶¿å Å¯Ïº ÀèÀ¸¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÅ¯³Ø¸¦µæ¤ò¡¢´ù¾å¤Î³ØÌä¤Ë¤È¤É¤á¤º¸½¼Â¤ËÎ×¤àÃÎ¤Î±Ä¤ß¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÂç³ØÍý³ØÉôÅ·Ê¸³Ø²ÊÂ´¸å¡¢ÅìµþÅÔÎ©Âç³Ø³ØÉô¡¢µÚ¤ÓÂç³Ø±¡¤Ë¤ÆÅ¯³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢Ê¸³ØÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£ÀìÌç¤ÏÅ¯³Ø¡¢ÎÑÍý³Ø¡ÊÎ×¾²ÎÑÍý³Ø¡Ë¡¢Î×¾²»àÀ¸³Ø¡£ËÌ³¤Æ»Âç³Ø½õ¶µ¼ø¡¢ÅìËÌÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤òÎòÇ¤¡£2017Ç¯ÅÙ¤è¤ê´ä¼êÊÝ·ò°åÎÅÂç³Ø³ØÄ¹¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤éÆ±Âç³ØÎ×¾²ÎÑÍý¸¦µæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¸½ºß¡¢Î×¾²ÎÑÍý¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÆüËÜ¡ÊÎ×¾²ÎÑÍý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ËÂåÉ½¡¢ÅìËÌÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢´ä¼êÊÝ·ò°åÎÅÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÎ×¾²ÎÑÍý¸¦µæ½ê ÂåÉ½Íý»ö¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ×¾²ÎÑÍý¤ä°Õ»×·èÄê»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¡¦ÏÀÊ¸¤òÂ¿¿ô¼¹É®¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
°åÎÅÁÏÀ¸Âç³Ø ´Ç¸î³ØÉô ´Ç¸î³Ø²Ê
È¬²ì ¹¥Èþ
½»½ê¡§Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»ÔÃæ±ûÂæÈÓÌî5-5-1
TEL¡§0246-29-7176
¥áー¥ë¡§isu.nursing551@gmail.com
