¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥Ð¥ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCRAFT plus¡Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤«¤éÀöÌÌÂæ¥·¥êー¥º¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª ー º¸´±¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¤ÇÅÉ¤ê¾å¤²¤ëÂ¤ºîÀöÌÌÂæ ー
¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥Ð¥ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¦ÅÄ·òÂÀÏº/ËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCRAFT plus¡Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥×¥é¥¹¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÂ¤ºîÀöÌÌÂæ¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¤è¤êÃíÊ¸½»Âð»ö¶È¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
CRAFT plus¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÄÉµá¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥Ð¥ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤È¼¼ÆâÍÑÅ´¹ü³¬ÃÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CRAFT plusÂ¤ºîÀöÌÌÂæ
CRAFT plus¤ÎÂ¤ºîÀöÌÌÂæ¡¡³µÍ×
º¸´±¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¤ÇÅÉ¤ê¾å¤²¤ëÂ¤ºîÀöÌÌÂæ¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢º¸´±ºà¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿À¼Á¤ò»ý¤Ä¿·ÁÇºà¤Î¡Ö¥ª¥ë¥È¥ì¥Þ¥Æ¥ê¥¢¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Å¾å¤²¤Ç¡¢Á´¤Æ¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
º¸´±ºà¤ä¿åÀò¤Î¥«¥éー¤òÁªÂò¤·¡¢²£Éý¤ò750mm～1,800mm¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¡¢¶õ´Ö¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¥µ¥¤¥º¤ËÄ´À°¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÀöÌÌÂæ²¼¤ËÃª¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡üº¸´±ºà¥«¥éー
¡ü¿åÀò¥«¥éー
¥á¥Ã¥¤Þ¤¿¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥È¤«¤éÁªÂò
¡üÈÎÇä²Á³Ê
400,000±ß～¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡üÈ¯Çä¸µ¡¦ÈÎÇä¸µ¤Ï¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥Ð¥ä³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À½Â¤¸µ¤ÏÍ¸Â²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥â¥È¹©¶È
CRAFT plus¤ÎÂ¤ºîÀöÌÌÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤´Äó°Æ
CRAFT plus¤ÎÂ¤ºîÀöÌÌÂæ¤òÄÌ¤¸¡¢º¸´±¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Èþ¤·¤µ¤òÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤´Äó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£º¸´±¤Î¥³¥ÆÊÁ¤Ï¹µ¤¨¤á¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¶õ´Ö¤ËÆëÀ÷¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Çºî¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÈÆÃ¤Ê¼ê¿¨¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤Î¤³¤À¤ï¤ê ¡Ö¥ª¥ë¥È¥ì¥Þ¥Æ¥ê¥¢¡×¤¬»ý¤ÄÍ¥¤ì¤¿ÆÃÀ
¥ª¥ë¥È¥ì¥Þ¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢ÂÑ¿åÀ¡¢ËÉ±øÀ¡¢ÂÑÇ®À¡¢ÂÑ¸õÀ¡¢ËÉ³êÀ¡¢ÄÌµ¤À¡¢½ÀÆðÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿º¸´±ºà¤Ç¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·úÃÛÊª¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥á¥ó¥È¤Ê¤É´Ä¶Éé²Ù¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤òÈò¤±¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¼ù»é¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤¿ÀÐ±Ñ¤ò¹üºà¤È¤·¤ÆÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥È¥ì¥Þ¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢Åö½é¾²»Å¾å¤²¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢É½ÌÌÂÑµ×À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ìÍÞ»ß¤Î¤¿¤á½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Ç¤Ï¤Ò¤Ó³ä¤ì¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÂÑ¿åÀ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¥ï¥Ã¥¯¥¹³Ý¤±¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥ë¥È¥ì¥Þ¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢½ÀÆðÀ¤ÈÂÑ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ò¤Ó³ä¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹³Ý¤±¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹âÉÊ¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍ¥¤ì¤¿²Á³Ê
Â¤ºî»ÅÍÍ¤«¤Äº¸´±ºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÀöÌÌÂæ¤Ï¡¢½¾Íè¡¢¥³¥¹¥È¤ä¹©´ü¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éCRAFT plus¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æµ¬³Ê²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜÍè¸½¾ì¤Ç¹Ô¤¦º¸´±ºî¶È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¹©¾ì¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»Ü¹©¤Ï¤ï¤º¤«1Æü¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¹©´üÃ»½Ì¡¦¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¹â¤¤ÀÇ½¤ÎÎ¾Î©¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CRAFT plus¡Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£Æü¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤¬¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤Î¸¡Æ¤¤ä¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎºÝ¤ËInstagram¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿SNS¤Î¼Ì¿¿¤ò»ý»²¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢SNS¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÍýÁÛ¤¬¤è¤ê¡È¶ñÂÎÅª¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CRAFT plus¤Ï¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÁÛ¤ä¥Ëー¥º¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥Ð¥ä¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ûー¥à¶õ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Êë¤é¤·¤Ë¥×¥é¥¹¦Á¤ÎË¤«¤µ¤È¾å¼Á¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖCRAFT¡Ê¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¹©·ÝÉÊ¡¦µ»½Ñ¡¦µ»¹ª¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤äµ¡Ç½À¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òµá¤á¤ë¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¾¦ÉÊÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤È¡Ö¼¼ÆâÍÑÅ´¹ü³¬ÃÊ¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢CRAFT plus¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥Ð¥ä¤ÎÆÈ¼«À¡¦²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö¥³¥¹¥È¤ò¾å²ó¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ÈÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¡×¡Ö¶ñÂÎÅª¤«¤ÄÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤´Äó°Æ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ú¤Â³¤¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥Ð¥ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥Ð¥ä¤Ï¡¢¡ØÃæ¹ñ¥Ö¥í¥Ã¥¯4Ç¯Ï¢Â³No.1¡Ê2020～2023Ç¯ÅÙ ÄãÁØ½»ÂðÃå¹©Åï¿ô¡Ë¡Ù¡Ø²¬»³¸©£¸Ç¯Ï¢Â³No.1¡Ê2016～2023Ç¯ÅÙ¡¡ÄãÁØ½»ÂðÃå¹©Åï¿ô¡Ë¡Ù¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê½»Âð»º¶È¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡Ë
Åö¼Ò¤Ï¡¢1972Ç¯¤Ë²¬»³¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿½»Âð²ñ¼Ò¤Ç¡¢¸½ºß¡¢²¬»³¡¦¹Åç¡¦¹áÀî¡¦°¦É²¡¦Ê¼¸Ë¡¦Ä»¼è¡¦Ê¡²¬¡¦²Æì¡¦Åìµþ¤ËÈÎÇäµòÅÀ¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢9»ÙÅ¹¡¦37Åï¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ï¥¦¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://lifedesign-kabaya.co.jp/company/summary/¡Ë½»Âð»ö¶È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñ»ºÌÚºà¤ò»È¤Ã¤¿¿··úºàCLT»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¢ÆÃ·ú»ö¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡§¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥«¥Ð¥ä³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§1972Ç¯12·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¦ÅÄ·òÂÀÏº
ËÜ¼Ò¡§¢©700-0964 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÃæÀçÆ»ÆóÃúÌÜ9-11
¢§»ö¶ÈÆâÍÆ
·úÃÛ¹©»ö¤ÎÀÁÉéµÚ¤Ó»Ü¹©¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡¿¾åµ»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Á¥§ー¥ó»ö¶È¡¿·úÃÛÊª¤ÎÀß·×µÚ¤Ó¹©»ö´ÆÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡¿ÅÚÌÚ¹©»ö¤ÎÀß·×¡¢ÀÁÉé¡¢»Ü¹©µÚ¤Ó´ÆÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡¿¥ê¥Õ¥©ー¥àµÚ¤Ó¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢Åù¤ÎÀß·×¡¢ÀÁÉé¡¢»Ü¹©µÚ¤Ó´ÆÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡¿ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇãµÚ¤ÓÃç²ð¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡¿ÉÔÆ°»º¤Î´ÉÍýµÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡¿É÷ÎÏ¡¦ÂÀÍÛ¸÷¡¦ÃÏÇ®¤ÎÍøÍÑÅù¤Ë¤è¤ëÈ¯ÅÅÊÂ¤Ó¤ËÅÅµ¤¡¦Ç®¤Î¶¡µë¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¡¿À¶ÁÝ»ö¶È¡¿·ÙÈ÷»ö¶È¡¿Â»³²ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹»ö¶ÈµÚ¤ÓÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÊç½¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¡¿Á°³Æ¹æ¤ËÉÕÂÓ´ØÏ¢¤¹¤ë°ìÀÚ¤Î»ö¶È