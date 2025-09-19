¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥â¥é¥ë¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâ¤ò3Ç¯Ï¢Â³¼õÂ÷¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÍ³²´Ä¶¤«¤é»Ò¶¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ
Âè1²ó¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÖÀµ¤·¤¯µ¿¤¦ÎÏ¡×¤ò°é¤à / 2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥Î¥ßーÆÃ²½¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹¾¸Í ¹À¼ù¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7093¡¢°Ê²¼ ¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê°ÑÂ÷»ö¶È¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀÄ¾¯Ç¯¤ò¼è¤ê´¬¤¯Í³²´Ä¶ÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¡Ê¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÍ³²´Ä¶¤«¤é»Ò¶¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¿ä¿ÊÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ»ö¶È¡Ë¡×¤ò¼õÂ÷¤·¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¥â¥é¥ë¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Î¼õÂ÷¤Ï¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Èó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¤¤¤¸¤áÂÐºö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡Ö¥¹¥¯ー¥ë¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤Ï¡¢µ¶¡¦¸í¾ðÊó¤äSNS¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤é¾®³ØÀ¸¡¦ÀÄ¾¯Ç¯¤ò¼é¤ë¥ê¥Æ¥é¥·ー³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¥Í¥Ã¥È¥â¥é¥ë¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâ¡×¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤ä¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉáµÚ¡¦·¼È¯¤ò¹Ô¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê°ÑÂ÷»ö¶È¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÍ³²´Ä¶¤«¤é»Ò¶¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¿ä¿ÊÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ»ö¶È¡×¤ÎÌÜÅª
Í³²¾ðÊó¤«¤éÀÄ¾¯Ç¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î°ãË¡¡¦Í³²¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤¿ÈÈºá¤ä¤¤¤¸¤áÅù¤ËÀÄ¾¯Ç¯¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÈÀÄ¾¯Ç¯¤ËÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¤ë·¼È¯¤È¶µ°é³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê|¡Ö¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÍ³²´Ä¶¤«¤é»Ò¶¡¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¿ä¿ÊÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ»ö¶È°ÑÂ÷Í×¹à¡×
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥â¥é¥ë¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâ¡×¤ÇÌÜ»Ø¤¹À®²Ì
ºÒ³²»þ¤Ê¤ÉSNS¾å¤Çµ¶¡¦¸í¾ðÊó¤¬Åê¹Æ¡¦³È»¶¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ä¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î°ãË¡¡¦Í³²¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤¿ÈÈºá¤ä¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤ËÀÄ¾¯Ç¯¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ø¶µ°é¡¦·¼È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ä¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê·¼È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¥ëー¥ëºî¤ê¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ú¥¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥â¥é¥ë¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâ¡×³èÆ°Í½ÄêÆâÍÆ
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç3²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÊÌ¾¸Å²°¡¦µþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¡Ë¤È¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©ー¥é¥à¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤È¤¤¤Ã¤¿³ÆÇ¯ÂåÁØ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã¤«¤é»²²Ã¼Ô¼«¿È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÍ×°ø¤ò¹Í¤¨¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ª¤è¤Ó¶µ¿¦°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÂÐÏÃ·¿¡×¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¿¥Õ¥©ー¥é¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Âè1²ó¥Í¥Ã¥È¥â¥é¥ë¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâ / Ì¾¸Å²°²ñ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ïµ¶¡¦¸í¾ðÊó¤Î³È»¶¤ä¡¢¿ÍÊª¤Î´é¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤¿¥Ç¥£ー¥×¥Õ¥§¥¤¥¯±ÇÁü¤ÎºîÀ®¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÍÆ°×¤Ë²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ä¿Í¸¢¿¯³²¤È¤¤¤Ã¤¿¿¼¹ï¤ÊÈï³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥ê¥¹¥¯¡×¤ËÆü¾ïÅª¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤Î¼ÂÂÖ¤ä¾ðÊó³È»¶¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î¿»Æ©¤ËÈ¼¤¦µ¶¡¦¸í¾ðÊó¤äSNS¤ò¤á¤°¤ë¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤â¤È¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～16:00¡Ê²ñ¾ì¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦¤Ë13:45¤è¤ê³«¾ì¡Ë
³«ºÅ·Á¼°¡§²ñ¾ì¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
²ñ¾ì¡§ Ì¾¸Å²°ÅÔ»Ô¥»¥ó¥¿ー ÆÃÊÌ²ñµÄ¼¼¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶â»³Ä®1-1-1 ¶â»³Æî¥Ó¥ëÆâ¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§Zoom
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¿½¹þ´ü¸Â¡§10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00
¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤òÄù¤áÀÚ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¿½¤·¹þ¤ß¡§https://x.gd/57sKu
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¥Í¥Ã¥È¥â¥é¥ë¥¥ã¥é¥Ð¥óÂâ¡×º£¸å¤Î³«ºÅÍ½Äê
Âè2²ó¡§2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡ËµþÅÔ³«ºÅ
¥Æー¥Þ¡§¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªÀ¸À®AI¡×
Âè3²ó¡§2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî³«ºÅ
¥Æー¥Þ¡§¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÈÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¡×
Âè4²ó¡§2026Ç¯1·î²¼½Ü¡¡Åìµþ³«ºÅ
¥Æー¥Þ¡§¡Ö²ÈÄí¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ーÁ´¹ñ¥Õ¥©ー¥é¥à¡×
º£¸å¤Î³«ºÅÍ½Äê¡§https://school-guardian-event.my.canva.site/
¢¨³Æ²ó¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²þ¤á¤Æ¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·òÁ´¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤¹¡×³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬·òÁ´¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¤ò»ö¶È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥¹¥¯ー¥ë¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥Ñ¥È¥íー¥ë¡¢SNSÁêÃÌ¡¦ÄÌÊó¥µー¥Ó¥¹¡¢ICT¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥Æ¥é¥·ー¹ÖºÂ¤ò¼«¼£ÂÎ¡¢»äÎ©³Ø¹»¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤äÀ¸À®AI¤Ê¤É¤Î¿·µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¹Ö±é¤ò¡¢ËèÇ¯Á´¹ñ¤Î¸øÎ©¡¦»äÎ©¤Î¾®¡¦Ãæ¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://school-guardian.jp/
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¢²ñ¼ÒÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19ÆüÉÕ¤±¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¹¥¯ー¥ë¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó»ö¶ÈÉô
Tel¡§03-5759-0334¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡Mail¡§sg-info@adish.co.jp¡¡
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://school-guardian.jp/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ê¥êー¥¹
https://www.adish.co.jp/news/20250919_sg/
