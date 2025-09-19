[¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ]¡Ö¥Ð¥ë¥¦¥©ー¥¯Ê¡²¬¡×¿©¤Ù¤Æ¡¢°û¤ó¤Ç¡¢³¹¤òÊâ¤³¤¦¡ªº£Ç¯¤â³«ºÅ¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤20²óÌÜ¡ª
¾ðÇ®¤ÎÀéÄ»Â¡¡Âç¿Í¤Î±ãÂ¡¡¡Ö¥Ð¥ë¥¦¥©ー¥¯Ê¡²¬¡× Vol. 20
¡Ö¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿Ì¾Å¹¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤ó¤Ê¤ªÅ¹¡×¤ò¿©¤ÙÊâ¤¡ª
¡¡Ê¡²¬¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Ö¥Ð¥ë¥¦¥©ー¥¯Ê¡²¬¡× ¤¬¡¢2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë
³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ç¤Ê¤ó¤È20²óÌÜ¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î°û¤ßÊâ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢2010Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Ê¡²¬¤Ë¤ª¤±¤ë¡È°û¤ß¡¦¿©¤ÙÊâ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡Å·¿À¡¦ÇîÂ¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¿·¤¿¤Ë¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¼÷»Ê¡¦ÏÂ¿©¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥¹¥Ú¥¤¥óÎÁÍý¡¢²°Âæ¤Ê¤É70Å¹ÊÞ°Ê¾å¡ÊÍ½Äê¡Ë¤¬»²²Ã¡£4,900±ß¡ÊÁ°Çä¡Ë¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»²²ÃÅ¹ÊÞ¤«¤é¹¥¤¤Ê5Å¹ÊÞ¤ò¼«Í³¤Ë¤á¤°¤ê¡¢¥Ô¥ó¥Á¥ç¥¹¡Ê¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡Ë¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢20²ó³«ºÅÆÃÊÌµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡õ»Ö²ìÅç¥¨¥ê¥¢¤âÆÃÊÌ»²Àï¡ªÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤«¤é30Ê¬¤ÎÁ¥Î¹¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»Ö²ìÅç¡×¤Ç¤â¥Ð¥ë¥¦¥©ー¥¯¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡È¤ª¤¤¤·¤¤Ê¡²¬¡É¤òºÆÈ¯¸«¡ª
¡¡º£Ç¯¤Î½©¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥¦¥©ー¥¯Ê¡²¬¤Ç¥°¥ë¥á¤È³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
20²óµÇ°¤ÎÆÃÊÌ´ë²è
2010Ç¯¤Ë»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥¦¥©ー¥¯¥Õ¥¡¥ó¤È¡¢¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÊ¡²¬¤¬¸Ø¤ë¥°¥ë¥á¤Ê°û¿©Å¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÅÙ20²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÆÃÊÌ´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µðÂç¥¬¥Á¥ãÂçÃêÁª²ñ(¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¡Ë
¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¶å½£¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡¢»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Î¤ª¿©»ö·ô¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëµðÂç¥¬¥Á¥ã¤¬¥é¥¤¥ª¥ó¹¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡õ»Ö²ìÅç¥¨¥ê¥¢
¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥×¥ì¥¤¥¹¼þÊÕ¤ä»Ö²ìÅç¥¨¥ê¥¢¤Î°û¿©Å¹¤¬»²²Ã¡ªÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á¥Î¹¤ò¥×¥é¥¹¡£
¢¨»Ö²ìÅç¤Ø¤Ï»Ô±ÄÅÏÁ¥¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¾èÁ¥·ô¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÇîÂ¿ÏÑ¤Î³¤¤Î¹¬¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª
ÃÏ¸µ¤Î³¤¤Î¹¬¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¡ª
¢¨Äó¶¡Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸æÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SAGA BAR
º´²ì¸©»ºÆüËÜ¼òÌµÎÁ¿¶¤ëÉñ¤¤¥Öー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¸ø¼°ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ð¥ë¥Á¥±¡ª¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£
Á°Çä¡§4,900±ß¡Ê5Ëç¤Ä¤Å¤ê¡Ë
ÅöÆü¡§5,400±ß¡ÊÇäÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈURL
https://barwalk-ticket.com/ticket/C1800.html?e=XV0p6MwWvHnE0Gu8WxVXkg%3D%3D
¥Ð¥ë¥Á¥±¡ª2¼¡¸µ¥³ー¥É
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»È¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â°Â¿´¡ª10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë～25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î1½µ´Ö¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤È¥Ð¥ë¡×¤È¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç980±ß¤Î¶â·ô¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¤¢¤È¥Ð¥ë¡×»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Î¤ß»ÈÍÑ²Ä¡£»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Ï¸ø¼°ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/159260/table/6_1_3abd5ba1de801a49d4d2f30665477b2c.jpg?v=202509190456 ]
»²²ÃÅ¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¸½ºß¡Ë
¿ï»þ»²²ÃÅ¹ÊÞÄÉ²ÃÃæ¡£ºÇ¿·¤Î»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇîÂ¿¡¦À¾Ãæ½§¡¦½ÕµÈ¡¦ÅÏÊÕÄÌ¡¦Å·¿À¥¨¥ê¥¢
Bar Vespula¡¢Bar¤è¤í¤º¤ä¡¢Cafe&Bar CROSS POINT /¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÊ¡²¬ ÇîÂ¿¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢Kiffer¡¢charbon¡¢CROSS POINT TENJIN / ¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Ê¡²¬Å·¿À¡¢DARIA¡¢Deux104¡Ê¥É¥¥ー¥¤¥Á¥Þ¥ë¥è¥ó¡Ë¡¢Gal Bagel¡¢GohGan¡¢HEROs²°Âæ¡¡¾ø¾å¡¢Okada dining & Cafe sweets HAKATA¡¢OTE2 ¡¢Record Shop BAGISM¡¢stand Gretel Å·¿ÀÆî¡¢Sun¡õmoon¡¢TABULA COFFEE & FLOWER¡¢¥¤¥ó¥ÉÎÁÍý¥¹¥éー¥¸¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤à¤é¤·¤Þ¡¢Î©¤Á¿©¤¤¾ÆÆù¤ª¤Î¤ª¤Î¡¢¤Æ¤Ã¤Ú¤óËÌ¤Î·Ã¤ß¡¢Ãæ»³¿å»º¡¢¥Ð¥ë²ÏÌî¡¢¥Ù¥ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Ê¡²¬Ãæ½§ÀîÃ¼¡¢¤Þ¤°¤íÎÁÍý µªÊ¸¡¢¥Þ¥Ì¥³ー¥Òー ½ÕµÈÅ¹¡¢²°Âæ Telas&mico¡¢²´éÚ¤ÈÆüËÜ¼ò¡¢³Ú¸¦¥µ¥í¥ó¡¢¶å½£¶¿ÅÚÎÁÍý¤ï¤é¤Ó¡¢¼÷»Ê½è¤¤¤º¤ßÅÄÇîÂ¿±ØÁ°Å¹¡¢À¾Ãæ½§ ³¤Á¯¼ò¾ì ¤¹¤¥¡£¡¢Å·¤×¤é¤È¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤ ±«¤Î¤ÁÀ²¤ì¡¢ÅÄÅç²°Ì£Á¹¡¢Æé½è¤¤¤º¤ßÅÄµÀ±àËÜÅ¹¡¢ÆùÏ§Ã¼µÀ±à¤¸¤Ê¤ê¡¢ÊÆÈ¬ Yonehachi Japanese Cuisine ¡ß THE SHIP¡¢ÍÒ¾Æ¤¥Ó¥¹¥È¥íÇîÂ¿NUKUNUKU¡¢Î©¤ÁÆÝ¤ß½è ·ë¡¢²«¤´¤ó¾Æ¤ ¤¢¤Ë¤ª¤ó¡¢52¡ëCoffee&Bar¡¢Í§°ÂÀ½ºî½ê¤È¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡¢ÇîÂ¿¤ª¤Ç¤ó²°Âæ¤¢¤´¤À¤·Äâ¤¤µ¤¤¤Á
Ä¹ÉÍ¡¦ÂçÌ¾¡¦ÀÖºä¥¨¥ê¥¢
BAR ROGER¡¢Cafe Restaurante SANCHO PANZA¡¢Dining Bar gravitas¡¢ENYA DAIMYO¡¢High Five Deli¡¢SPICE&CLASH&ROCK'N'ROLL feat.ÇîÂ¿ÃËÁ°¾ÆÄ»°Ç¤è¤À¤ì¡¢st.763(¥Ê¥Ê¥í¥¯¥µ¥ó)¡¢¤¦¤ß¤µ¤È¿©Æ²&¼ò¾ì¡¢¤¤Þ¤°¤ìµû¿ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¥Ó¥¹¥È¥í asiatico¡¢¤á¤·¤ÈÆüËÜ¼ò¤ÈÆüËÜ¥ï¥¤¥ó ¥¢¥¸ー¥È ÂçÌ¾Å¹¡¢Ä¹ÉÍ»ÔÌ±µå¾ì¡¢Çß¼òBar Signpost¡¢ÏÂÍÎÈÓ Å·¿ÀNuKu NuKu
·Ù¸Ç¡¦º£Àô¡¦Ìô±¡¥¨¥ê¥¢
Carbo imaizumi¡¢cheeseandBAR¡¢GRANADA¡¢STANDard SHOP¡¢¥¹¥Úー¥¹¥Þ¥ÌGO¡¢¥Ð¥ë¥¢¥È¥ê～Bar le Atori ～¡¢²»³Ú¼ò¾ì¥È¥ì¥½¥ë¡¢º£Àô¤Î¤è¤ë¡¢º¸±¦¤Î¤´¤Ï¤ó¡¢Âä¤½¤Ð¡¦ÃãÄÒ °ëLABO¡¢ÌÍ¼ò¾ì¤×ー¤¢¤ë¡¢Ìô±¡¥Ï¥·¥´²£Ãú¡¢ÏÂ¿©Æ²ENYA
¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¡õ»Ö²ìÅç¥¨¥ê¥¢
¤¦¤É¤ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¿¤Ê¤«¡¢³¤²¦¡¢¤¿¤Ù¤â¤Î½è¤Þ¤ë¤ê¤ç¤¦¡Ê»Ö²ìÅç¡Ë
¢¨»Ö²ìÅç¤Ø¤Ï»Ô±ÄÅÏÁ¥¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¾èÁ¥·ô¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Ð¥ë¥¦¥©ー¥¯Ê¡²¬¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊNPOË¡¿Í¥¤¥Ç¥¢¶å½£¡¦¥¢¥¸¥¢Æâ¡Ë¡¡
TEL¡§092-401-0877
Mail¡§barwalk@npoidea.com