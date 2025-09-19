¡ÖËÉºÒ¥á¥¿¥Ðー¥¹¡×ÂÎ¸³¤¬XR Kaigi Hub in Âçºå¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ
³ô¼°²ñ¼ÒMeta Heroes¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ÀÐÏÂ½Ó¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖXR Kaigi Hub in Âçºå¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖËÉºÒ¥á¥¿¥Ðー¥¹ÂÎ¸³¡×¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏXR¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ï¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÃ¼´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Î¾Æü¤Ç±ä¤Ù250Ì¾°Ê¾å¤¬Íè¾ì¡£´ØÀ¾¤Ë¤ª¤±¤ëXR¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ø¤Î¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤ò¼¨¤¹¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ËÉºÒ¥á¥¿¥Ðー¥¹ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤Î½ÐÅ¸
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥²ー¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFortnite¡×¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿ËÉºÒ¥á¥¿¥Ðー¥¹¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤ä²ÐºÒ¡¢¿å³²¤È¤¤¤Ã¤¿ºÒ³²¤ò¡Ö°ÂÁ´¤Ë¡¦¥ê¥¢¥ë¤Ë¡×¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Íè¾ì¼Ô¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖºÒ³²¤ÎÉÝ¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤Î¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÂÎ¸³¸å¤ËËÉºÒ¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î´¶ÁÛ¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Epic Games¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µーÄó¶¡¡¢»Ù±ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï±¿±Ä¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î¡ÖXR Kaigi Hub in Âçºå¡×¤òÄÌ¤¸¡¢ºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ò¿È¶á¤ËÂÎ´¶¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹³èÍÑ¤Ë¹â¤¤´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢³Ø¹»¶µ°é¤ä´ë¶È¸¦½¤¡¢ËÉºÒ·±Îý¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤äÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¡¢»²²Ã¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµ¡Ç½¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Ê²¼¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ°é¡¦ËÉºÒÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç
³Ø¹»¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ËÉºÒ¼ø¶È¤äÈòÆñ·±Îý¤ËÁÈ¤ß¹þ¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ÖÂÎ¸³·¿ËÉºÒ¶µ°é¡×¤òÁ´¹ñ¤Ø¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è²ÝÂê¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½
ÃÏ°è¤ÎÃÏ·Á¤äºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÃÏ°èËÉºÒ·×²è¤ä´Ñ¸÷¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«
³¤³°¤Ç¤âºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÉºÒÀè¿ÊÃÏ°è¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ä¹ñºÝÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¡ÖËÉºÒ¥á¥¿¥Ðー¥¹¥â¥Ç¥ë¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¿Ê²½
ÂÎ¸³¥í¥°¤ä»²²Ã¼Ô¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ËÉºÒ¹ÔÆ°¤ÎÄêÃåÅÙ¤ò¿ôÃÍ²½¡£AI¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿³Ø½¬ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢¤è¤ê¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤ËÉºÒ¶µ°é¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡ÖÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ëËÉºÒÂÎ¸³¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚHero Egg¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Hero Egg¡Ê¥Òー¥íー¥¨¥Ã¥°¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡ÊXR¡Ë¤äAI¤ò³Ø¤Ù¤ëDX¶µ°é»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹¡×1F¡Öe¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤ó¤ÐËÜÅ¹¡×Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢**»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¡È¶¦¤Ë³Ø¤Ö¡É**¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥²ー¥à¤äAI¤ÎÂÎ¸³·¿¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢¼ÂÁ©·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌµ½þ¤Ç¶µ°éµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬·ÐºÑÅª¤ÊÀ©Ìó¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢³Ø¤Ó¡¢Ä©Àï¤Ç¤¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Îµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢"ÁÏ¤ëÎÏ"¤ò°é¤à
Hero Egg¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¼¡¤Î»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡Ö¥Òー¥íー¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://heroegg.com/
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆñÇÈÃæ2-10-70 ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹1F¡¡e¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤ó¤ÐËÜÅ¹Æâ
¡ÚHero Egg¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¡§info@heroegg.com
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒMeta Heroes¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒMeta Heroes¤Ï¡ÖSociety 5.0 ¡ß SDGs ¡ß HERO¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¼ç¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¡ÊXR¡Ë¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³«È¯¤äDX¶µ°é»ÜÀß¡ØHero Egg¡Ù¤Î±¿±Ä¡¢¤½¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Ç15000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëAI¤Î´ë¶È¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¶µ°é¡¦ËÉºÒ¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯5·îÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎEXPO¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡Ö¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦XR¡¦AI¥¢¥ïー¥É¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖËÉºÒËüÇî¡×¤ò¼çºÅ¡£2Æü´Ö¤Ç±ä¤Ù14,622¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢Á´¹ñ153¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦ÃÄÂÎ¤«¤é¸å±ç¤ò¼õ¤±¤¿Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÀßÎ©¡§2021Ç¯12·î03Æü
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ÀÐÏÂ½Ó
¡¦ÂçºåËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÆ²»³Ä®1-5»°¶¦ÇßÅÄ¥Ó¥ë8F
¡¦DX¶µ°é¥¹¥Úー¥¹¡ÖHero Egg¡×¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èÆñÇÈÃæ
2-10-70 ¤Ê¤ó¤Ð¥Ñー¥¯¥¹1F¡¡e¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤ó¤ÐËÜÅ¹Æâ
¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Úー¥¹¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è
ÂÀÍ»»ûÄ®8-17 ¥×¥é¥¶ÇßÅÄ¥Ó¥ëB1F
¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§[https://meta-heroes.io]
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§¡Îhttps://x.com/metaheroes_100¡Ï
¡¦¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§[https://lin.ee/K9vdyLx]