¹âÄÐ»ÔÎ©°¤Éð»³¾®5Ç¯¤ÎµÈÅÄ¿ÎÀ²¤µ¤ó¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤ò»ÔÄ¹¤ËÊó¹ð
ÎáÏÂ7Ç¯9·î19Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¡¢¹âÄÐ»ÔÎ©°¤Éð»³¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤ÎµÈÅÄ¿ÎÀ²¤µ¤ó¤¬»ÔÌò½ê¤òË¬Ìä¤·¡¢8·î5Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡ÖÂè12²óÁ´ÆüËÜUJ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤òßÀÅÄ¹ä»Ë»ÔÄ¹¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢·»¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ç¼«¿È¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢5ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¸¥à¤ØÆþÌç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Âè6²ó¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ7Ç¯7·î¤ËÆÁÅç¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾ÆüËÜÁªÈ´¤ò¤«¤±¤¿Áª¹Í²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£34¥¥í¥°¥é¥àµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¡ÖÂè12²óÁ´ÆüËÜUJ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¡¢8·î5Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÁªÈ´Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ÇÆÀ°Õ¤Î±¦¥¹¥È¥ìー¥È¤òÉð´ï¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¸«»ö¾¡Íø¤·Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»ÔÌò½ê¤òË¬Ìä¤·¤¿µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÏÃ¤·¡¢ßÀÅÄ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±ÉÍÀ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£