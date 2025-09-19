¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
KEIKYU BLUE SKY TRAIN¡ÊµþµÞ¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥È¥ì¥¤¥ó¡ËµÇ°¾è¼Ö·ô¤ò¸ÂÄê2,000¥»¥Ã¥ÈÈ¯Çä
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç±¿¹Ô³«»Ï20¼þÇ¯¡ª¡ª¡¡10/27¡Ê·î¡Ë¤è¤êµþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤Ë¤Æ°ìÈÌÈ¯Çä³«»Ï
µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó¡¡¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¤¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN¡×¡ÊµþµÞ¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¤¬ËÜÇ¯¤Ç±¿¹Ô³«»Ï20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êµþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÇ°¾è¼Ö·ô¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëµþµÞ ³Ú¡¦±ã¥Ä¥¢ー¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN 20¼þÇ¯µÇ°»£±Æ²ñ¡×
¡Ê£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20250919HP_25084TE.html¡Ë»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÀè¹Ô¸ÂÄêÈ¯Çä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
µþµÞ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¤ÀÖ¤¤ÅÅ¼Ö¡¡¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¤¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN¡×¡ÊµþµÞ¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¤±©ÅÄ¶õ¹Á±Ø¤Î£Ð£Ò¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅÅ¼Ö¤È¤·¤Æ¡¤2005Ç¯£³·î14Æü¤«¤éµþµÞÅÅ¼Ö600·Á¤Î£¸Î¾ÊÔÀ®¤ò¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¶õ¡×¤È¡Ö»°±ºÈ¾Åç¤Î³¤¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÀÄ¤¤¼ÖÂÎ¤ËÆÃÊÌÅÉÁõ¤·±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï600·Á¡Ê606-1～ÊÔÀ®¡Ë¤È2100·Á¡Ê2133～ÊÔÀ®¡Ë¤Î£²ÊÔÀ®¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ëµÇ°¾è¼Ö·ô¤Ï,µþµÞ¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥È¥ì¥¤¥ó¼ÖÎ¾Á°ÌÌ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Éô¤òµÇ°¾è¼Ö·ô¤ÎÎ¢ÌÌ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç±¿¹Ô³«»Ï½é´ü¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¤µÇ°¾è¼Ö·ô¤ò£±Éô3,000±ß¡¤¸ÂÄê2,000ÉôÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¤2014Ç¯£µ·î£±Æü¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Î²«¿§¤¤ÅÅ¼Ö KEIKYU YELLOW HAPPY TRAIN¡×¤È¶¦¤Ë¡¤¡ÖÀÖ¿§¡×¡ÖÀÄ¿§¡×¡Ö²«¿§¡×£³¿§¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¡¤µþµÞÅÅ¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ÂÁ´±¿¹Ô¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
£±¡¥È¯Çä´ü´Ö¡¡¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë14¡§00～2026Ç¯£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë½ª¼Ö¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨10·î27Æü¡Ê·î¡Ë14¡§00～18¡§00¤Ï¡¤µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø²þ»¥³°ÆÃÀßÇä¾ì¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤Þ¤¹¡£¡ÊÈ¯Çä»þ´ÖÁ°¤Î¹ØÆþÂÔµ¡¡¦¤ªÊÂ¤Ó¤Ê¤É¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÀè¹Ô¸ÂÄêÈ¯Çä¡Û2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨µþµÞ ³Ú¡¦±ã¥Ä¥¢ー¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN 20¼þÇ¯µÇ°»£±Æ²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤Ø¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥È¯Çä²Õ½ê¡¡µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø²þ»¥Í¿ÍÁë¸ý
£³¡¥È¯Çä¶â³Û¡¡3,000±ß¡Ê£Ä·¿¹Å·ô£µËç¥»¥Ã¥È¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡§¸½¶â¤Î¤ß¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨·ôÈÖ¹æ¤Ï»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´¡¥È¯ÇäÉô¿ô¡¡2,000Éô¡Ê¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ£´¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨½êÄê¤ÎËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¤È¯Çä¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¾è¼Ö·ôÆâÍÆ¡¡µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤éÉÊÀî±Ø¤Þ¤Ç710±ß¶è´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤é²£ÉÍ±Ø¤Þ¤Ç460±ß¶è´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£±¡¦Âè£²¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Þ¤Ç760±ß¶è´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£³¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Þ¤Ç720±ß¶è´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤é¿à»Ò¡¦ÍÕ»³±Ø¤Þ¤Ç350±ß¶è´Ö
¢¨¥¤¥áー¥¸¡Ê¾è¼Ö·ô¡Ë
£¶¡¥Í¸ú´ü´Ö¡¡2026Ç¯£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î£±²ó¤Ë¸Â¤êÍ¸ú
£·¡¥Ê§¤¤Ìá¤·¡¡Í¸ú´ü´ÖÆâ¤ÇÌ¤»ÈÍÑ¤«¤ÄÉÕÂ°ÉÊ¡ÊÉõÅû¡Ë¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¤¼ê¿ôÎÁ220±ß¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤¿¤À¤Ê§¤¤Ìá¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£¸¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþµÞ¤´°ÆÆâ¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL¡§03-5789-8686 ¤Þ¤¿¤Ï 045-225-9696
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡Ë£¹:00～17:00¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¶È
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþµÞ¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥È¥ì¥¤¥ó20¼þÇ¯µÇ°»£±Æ²ñ
https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20250919HP_25084TE.html
µþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîËó¡¡¹¬¹¨¡¤°Ê²¼ µþµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¤¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN¡×¡ÊµþµÞ¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¤¬ËÜÇ¯¤Ç±¿¹Ô³«»Ï20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êµþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆµÇ°¾è¼Ö·ô¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëµþµÞ ³Ú¡¦±ã¥Ä¥¢ー¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN 20¼þÇ¯µÇ°»£±Æ²ñ¡×
¡Ê£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20250919HP_25084TE.html¡Ë»²²Ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÀè¹Ô¸ÂÄêÈ¯Çä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
µþµÞ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¤ÀÖ¤¤ÅÅ¼Ö¡¡¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¤¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN¡×¡ÊµþµÞ¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¤±©ÅÄ¶õ¹Á±Ø¤Î£Ð£Ò¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅÅ¼Ö¤È¤·¤Æ¡¤2005Ç¯£³·î14Æü¤«¤éµþµÞÅÅ¼Ö600·Á¤Î£¸Î¾ÊÔÀ®¤ò¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¶õ¡×¤È¡Ö»°±ºÈ¾Åç¤Î³¤¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÀÄ¤¤¼ÖÂÎ¤ËÆÃÊÌÅÉÁõ¤·±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï600·Á¡Ê606-1～ÊÔÀ®¡Ë¤È2100·Á¡Ê2133～ÊÔÀ®¡Ë¤Î£²ÊÔÀ®¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ëµÇ°¾è¼Ö·ô¤Ï,µþµÞ¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥È¥ì¥¤¥ó¼ÖÎ¾Á°ÌÌ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Éô¤òµÇ°¾è¼Ö·ô¤ÎÎ¢ÌÌ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç±¿¹Ô³«»Ï½é´ü¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¤µÇ°¾è¼Ö·ô¤ò£±Éô3,000±ß¡¤¸ÂÄê2,000ÉôÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞÅÅÅ´¤Ï¡¤2014Ç¯£µ·î£±Æü¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Î²«¿§¤¤ÅÅ¼Ö KEIKYU YELLOW HAPPY TRAIN¡×¤È¶¦¤Ë¡¤¡ÖÀÖ¿§¡×¡ÖÀÄ¿§¡×¡Ö²«¿§¡×£³¿§¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¡¤µþµÞÅÅ¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ÂÁ´±¿¹Ô¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN¡×¡ÊµþµÞ¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë±¿¹Ô³«»Ï20¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥È¯Çä´ü´Ö¡¡¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡Û2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë14¡§00～2026Ç¯£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë½ª¼Ö¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨10·î27Æü¡Ê·î¡Ë14¡§00～18¡§00¤Ï¡¤µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø²þ»¥³°ÆÃÀßÇä¾ì¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤Þ¤¹¡£¡ÊÈ¯Çä»þ´ÖÁ°¤Î¹ØÆþÂÔµ¡¡¦¤ªÊÂ¤Ó¤Ê¤É¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÀè¹Ô¸ÂÄêÈ¯Çä¡Û2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨µþµÞ ³Ú¡¦±ã¥Ä¥¢ー¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN 20¼þÇ¯µÇ°»£±Æ²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤Ø¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ È¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£²¡¥È¯Çä²Õ½ê¡¡µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø²þ»¥Í¿ÍÁë¸ý
£³¡¥È¯Çä¶â³Û¡¡3,000±ß¡Ê£Ä·¿¹Å·ô£µËç¥»¥Ã¥È¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¡§¸½¶â¤Î¤ß¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨·ôÈÖ¹æ¤Ï»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´¡¥È¯ÇäÉô¿ô¡¡2,000Éô¡Ê¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ£´¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨½êÄê¤ÎËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¤È¯Çä¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¾è¼Ö·ôÆâÍÆ¡¡µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤éÉÊÀî±Ø¤Þ¤Ç710±ß¶è´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤é²£ÉÍ±Ø¤Þ¤Ç460±ß¶è´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£±¡¦Âè£²¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Þ¤Ç760±ß¶è´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£³¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Þ¤Ç720±ß¶è´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤é¿à»Ò¡¦ÍÕ»³±Ø¤Þ¤Ç350±ß¶è´Ö
¢¨¥¤¥áー¥¸¡Ê¾è¼Ö·ô¡Ë
£¶¡¥Í¸ú´ü´Ö¡¡2026Ç¯£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î£±²ó¤Ë¸Â¤êÍ¸ú
£·¡¥Ê§¤¤Ìá¤·¡¡Í¸ú´ü´ÖÆâ¤ÇÌ¤»ÈÍÑ¤«¤ÄÉÕÂ°ÉÊ¡ÊÉõÅû¡Ë¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¤¼ê¿ôÎÁ220±ß¤ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¤¿¤À¤Ê§¤¤Ìá¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£¸¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþµÞ¤´°ÆÆâ¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL¡§03-5789-8686 ¤Þ¤¿¤Ï 045-225-9696
¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡Ë£¹:00～17:00¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÙ¶È
°Ê¡¡¾å
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
µþµÞ¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥È¥ì¥¤¥ó20¼þÇ¯µÇ°»£±Æ²ñ
https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20250919HP_25084TE.html