Æ»Ï©É¸¼±¤Ê¤ÉÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤ÎÏ·µà²½¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë½»Ì±¥¢¥ó¥±ー¥ÈÂè2ÃÆ¤ò¼Â»Ü
～Á°²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤ÆÏ·µà²½¤·¤¿Æ»Ï©ÉÕÂ°Êª¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¤¥ïー¥¹¥È 10 ¸© 156 »Ô¤Ç»ÔÃ±°Ì¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü～
¡ü Æ±¤¸¸©Æâ¤Î»Ô¤Ç¤âÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤ÎÏ·µà²½¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ë½»Ì±¤ÎÇ§¼±¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æµ¤¾Ý¾ò·ï¤äÆ»Ï©»ö¾ð¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î´ÉÍýÊýË¡¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á
¡ü Ìó8³ä¤Î²óÅú¼Ô¤¬¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ÏÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú
¡ü ¼«¼£ÂÎ¤ËË¾¤à¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¿Ë¤Ï¡Ö½ý¤ß¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤ËÍ½ËÉÅª¤Ê½¤Á¶¤ò¿Ê¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¡×¤Î²óÅú¤¬Ìó4³ä¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤Î°Ý»ý¤òË¾¤à½»Ì±°Õ¼±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®2ÃúÌÜ6ÈÖ4¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹Ê¿±ÑÌé¡¢°Ê²¼¡§¸Å²ÏÅÅ¹©¡Ë¤È¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡¡µ×ÅÄ¸¦µæ¼¼¡Ê°Ê²¼¡§µ×ÅÄ¸¦µæ¼¼¡Ë¤Ï¡¢Æ»Ï©É¸¼±¤äÉ¸¼¨¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤ÎÏ·µà²½¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½»Ì±¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¡¢Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ç¡¢Ï·µà²½¤·¤¿Æ»Ï©ÉíÂ°Êª¤Î½»Ì±Ç§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿10¸©Æâ¤ÎÁ´156»ÔÌó6,836Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
¡¡Æ»Ï©É¸¼±¤ä³¹Ï©¼ù¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÌó1,000ËüËÜ°Ê¾åÂ¸ºß¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÏ·µà²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦Íî²¼»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤ä¶¶ÎÂ¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×¹½Â¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡ÄêÅÀ¸¡¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ»Ï©ÉíÂ°Êª¤ÎÅÀ¸¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡Î§¤ÏÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤Ë°ìÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤¬¤µ¤é¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢É¸¼±¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸úÎ¨Åª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÊýË¡¤Î³ÎÎ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Å²ÏÅÅ¹©¤Èµ×ÅÄ¸¦µæ¼¼¤ÏÉ¸¼±¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÊýË¡¤ò¶¦Æ±¤Ç¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½»Ì±ÄÌÊó¤«¤é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¹¤Ù¤Æ»Ï©ÉíÂ°Êª¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢2024Ç¯12·î¤ËÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤ª¤±¤ëÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤ÎÏ·µà²½¤ËÂÐ¤¹¤ë½»Ì±¤ÎÇ§ÃÎ¾õ¶·Åù¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤Ç¡Ö½¤Á¶¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤¬ÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿10¸©¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´156»Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤ÎÏ·µà²½¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡ü Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÄ´ºº
¡ü Ä´ººÂÐ¾Ý¡§10¸©156»Ô¤Ëºß½»¤Î20Âå～60Âå¤ÎÃË½÷6,836Ì¾¡ÊÃí¡Ë
¡ü Ä´ºº¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î6Æü～20Æü
¡ü Ä´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
¡ÊÃí1¡Ë²Æì¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¢»³Íü¸©¡¢»°½Å¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢µÜºê¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢Ä¹ºê¸© ³Æ»ÔÌó50Ì¾¡¢°ìÉô¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤¬50Ì¤Ëþ¤Î»Ô¤ò´Þ¤à
¡ÊÃí2¡ËÄ´ºº·ë²Ì¤Ï½»Ì±¥¢¥ó¥±ー¥È¾ÜºÙÍó¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢£µ×ÅÄ¿¿¶µ¼ø¡ÊÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡Ë¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤ÎÁí³ç
¡¡
¡¡
¡¡Á°²ó¡Ê2024Ç¯12·îÄ´ºº¼Â»Ü¡Ë¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸©Ã±°Ì¤ÇÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤ÎÏ·µà²½¾õ¶·¤Î½»Ì±¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Ï·µà²½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¸©¤´¤È¤ËÂç¤¤¯ÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÃ±°Ì¤Ç¤âÄ´ºº¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¸¶°øÇÄ°®¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Á°²óÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏ·µà²½¤·¤¿Æ»Ï©ÉíÂ°Êª¤Î½»Ì±Ç§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¥ïー¥¹¥È10¸©¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔÃ±°Ì¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ»Ï©ÉíÂ°Êª¤ÎÏ·µà²½¾õ¶·¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¸©Æâ¤Ç¤â»ÔÃ±°Ì¤ÇÂç¤¤¯·¹¸þ¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¸©Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ïµ¤¾Ý¾ò·ï¤äÆ»Ï©»ö¾ð¤ÏÈæ³ÓÅª¶á¤·¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Î´ÉÍýÊýË¡¤Ë¤è¤ëÍ×°ø¤¬Âç¤¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Æ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ìó3³ä¤Î²óÅú¼Ô¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢8³ä¼å¤Î²óÅú¼Ô¤Ï¼«¼£ÂÎ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ìó4³ä¤Î²óÅú¼Ô¤¬Æ»Ï©ÉíÂ°Êª¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½ý¤ß¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤ËÍ½ËÉÅª¤Ê½¤Á¶¤ò¿Ê¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¡×¤È²óÅú¤·ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤ÏÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ½ËÉÅª¤Ê½¤Á¶¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦½»Ì±°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÄ´ºº¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ»Ï©ÉíÂ°Êª¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤ÎÅÝ²õ¤äÍî²¼¤Ê¤É¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤ä»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð½»Ì±¤¬²ø²æ¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¯¡¢¼Ò²ñ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âµ×ÅÄ¸¦µæ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¸Å²ÏÅÅ¹©¤È¶¦Æ±¤Ç¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê´ÉÍý¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¼êË¡¤Î¸¦µæ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä´ºº¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æ»Ï©É¸¼±¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤ÎÏ·µà²½¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ë½»Ì±¥¢¥ó¥±ー¥È¾ÜºÙ
https://www.furukawa.co.jp/release/2025/dev_20250919.html
¢£´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹
¡Ê¸Å²ÏÅÅ¹©¡ËÆ»Ï©É¸¼±¤Ê¤ÉÆ»Ï©ÉíÂ°Êª¤ÎÏ·µà²½¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñ½»Ì±¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü
https://www.furukawa.co.jp/release/2025/dev_20250403.html
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÉô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://www.furukawa.co.jp/srm/form/index.php?id=news
¡Ê¸¦µæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¡¡
ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²ÊÅÚÌÚ¹©³ØÀì¹¶
¥¤¥ó¥Õ¥éºàÎÁ¹©³Ø¸¦µæ¼¼
¶µ¼ø¡¡µ×ÅÄ¡¡¿¿
¸¦µæ¼¼¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://tohoku-concrete.tech
¡ÊÊóÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡Ë
ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê
¾ðÊó¹Êó¼¼¡¡¾Âß·
TEL¡§022-795-5898
E-MAIL¡§eng-pr@grp.tohoku.ac.jp
