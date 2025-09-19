CisionOne¡¢¶¯²½¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¾ðÊó¤È¼Ò²ñ¾ðÊó¤ÇAIÅëºÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³ÈÄ¥
³×¿·Åª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¾Íè·¿¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¡¢PR¥Áー¥à¤Ï¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä¥¹¥Þー¥È¤ÊÊýË¡¤Ç¥Î¥¤¥º¤òÇÓ½ü¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÂÐ±þ¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥«¥´ 2025Ç¯9·î19Æü /PRNewswire/ -- ËÜÆü¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÀ¤³¦Åª¤Ë¥êー¥É¤¹¤ëCision¤Ï¡¢CisionOne¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ò2¤ÄÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¯²½¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤È³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿CisionOne¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PR¥Áー¥à¤¬²ñÏÃ¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢É¾È½¤Î´ÉÍý¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥êー¥¹¤ÎÇÛ¿®¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Î¼Â¾Ú¤ò¤¹¤Ù¤Æ1¥«½ê¤Ç¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¤è¤êÅý¹ç¤µ¤ì¤¿AIÅëºÜ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
(PRNewsFoto/Cision Ltd.)
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢PR¥Áー¥à¤ÏÃÇÊÒ²½¤µ¤ì¤¿¥Äー¥ë¡¢¥µ¥¤¥í²½¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥¿ー¤è¤ê¤â¥Þー¥±¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¡£·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦½¾Íè·¿¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤¸«²ò¡¢´íµ¡ÂÐ±þ»þ´Ö¤ÎÃÙ±ä¡¢ROI¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¶ìÀï¡£
- ¶È³¦Í£°ì¤Î¥¨¥ó¥É¡¦¥Äー¡¦¥¨¥ó¥É¤ÎAI¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëCisionOne¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÀÜÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼¡¤Îµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¹âÅÙ¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º - ¶¯ÎÏ¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÂ¨»þ¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ½ÀÆð¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÊóÆ»¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
- ¤¤áºÙ¤«¤ÊÊ¬ÀÏ - ¥Á¥ãー¥È¤ä¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¡¢¿ôÃÍ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÇØ·Ê¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¾ÜºÙ¥Ï¥Ö- ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤ò°ì¸µÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç¹½ÃÛ¡¢À°Íý¡¢¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÍÆ°×¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- ¶¦Í²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É- CisionOne¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë¤è¤ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£
- ½¾Íè·¿¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¡¢ÇÛ¿®¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÉ½¼¨ - ½¾Íè¤ÎÊóÆ»¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë²ñÏÃ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Åý¹ç¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥½ー¥·¥ã¥ëµ¡Ç½¤Î¶¯²½ - Instagram¤ÈLinkedIn¤Ë¿·¤·¤¤Åý¹çµ¡Ç½¡Ê¶áÆü¸ø³«Í½Äê¤ÎTikTok APIÉÕ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¢È¯¹Ô¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡£
¡ÖPR¥Áー¥à¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Í¥Àè¤Î¥Äー¥ë¤¬²ò·è¤·¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´íµ¡´ÉÍý¤«¤é¥¢ー¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿¿²ÁÃÍ¤ÎÂ¬Äê¤ËµÚ¤ÖÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈCision¤ÎºÇ¹âÀ½ÉÊÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëJim Daxner»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎAIÅëºÜ¤Î³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè·¿¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¼Ò²ñ¾ðÊó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤òÅý¹ç¤·¤¿Í£°ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ÜµÒ¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤è¤êÂ®¤¯°ÜÆ°¤·¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼Â¾Ú¤·¡¢É¾È½¤òÊÝ¸î¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
CisionOne¤Ï¼Ò²ñ¾ðÊó¡¢½¾Íè·¿¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¾ðÊó¡¢¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î»Ù±ç¤äÇÛ¿®¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Í£°ì¤Î¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¹çÍý²½¤·¤Æ¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÀïÎ¬¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<¥á¥¤¥ó¥Úー¥¸>¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.cision.com/lp/next-level-pr-strategy/
Cision¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Cision¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÊó¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£PR¡¦´ë¶È¹Êó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢SNS¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢¸½Âå¤Î¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£CisionOne ¡¢Brandwatch ¡¢PR Newswire¤Î¤Ê¤É¡¢¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¡¢ÆÈÀêÅª¤Ê¥Çー¥¿¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó500¤Î84%¤Î´ë¶È¤ò´Þ¤à75,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÂÐ¾Ý¸ÜµÒ¤È¤ª¸ß¤¤¤ËÇ§¼±¤·¤ÆÍý²ò¤·¹ç¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢ÍíÀè ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Cision¹Êó
CisionPR@cision.com
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2773227/CisionOne_Expands_AI_Powered_Platform.jpg?p=medium600
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2075643/cisionlogo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com