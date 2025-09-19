¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¡Ö¥Þ¥ìー¥·¥¢´Ñ¸÷Ç¯2026¡×¤Ë¸þ¤±´Ñ¸÷¶É¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¡¢´Ñ¸÷À®Ä¹¤ò²ÃÂ®
¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë 2025Ç¯9·î19Æü /PRNewswire/ -- ¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÎ¹¹ÔÇî¡ÖMATTA Fair¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ³Æ½£¤Î´Ñ¸÷¶É¤È¤Î°ìÏ¢¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÀµ¼°¤ËÄù·ë¤·¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¡Ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¡Ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖTime For¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè»°¹ñ¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¥Þ¥ìー¥·¥¢¹ñÆâ³ÆÅÔ»Ô¤Ø¤Î¹Ò¶õ·ô¤òÌµÎÁ¡Ê½ôÀÇÊÌÅÓÉ¬Í×¡Ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Üー¥Ê¥¹¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥È¥ê¥Ã¥× (BST) ¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢³ÆÃÏ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²Ã¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤«¤Ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤Î¹¹ÔÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ìー¥·¥¢´Ñ¸÷Ç¯2026¤Ë¸þ¤±¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ò¥¢¥¸¥¢Í¿ô¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥¢¥Ó¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¡ÊMAG¡Ë¤ÎChief Commercial Officer¤Ç¤¢¤ëDersenish Aresandiran ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢¤È¤¤¤¦¹ñ¤òÂåÉ½¤·¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¸ì¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£½£¤Î´Ñ¸÷¶É¤È¼ê¤ò·È¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤òÂó¤¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÎÏ¤Å¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿À¤³¦¿å½à¤ÎÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ìー¥·¥¢´Ñ¸÷Ç¯2026¤Ë¸þ¤±¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤ò"É¬¤ºË¬¤ì¤ë¤Ù¤ÌÜÅªÃÏ"¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¡¢Åö¼Ò¤È¤ÎÎ¹¤¬¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ç¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ìー¥·¥¢¤é¤·¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Langkawi Development Authority (LADA) - ¥é¥ó¥«¥¦¥¤¤Î¹ñºÝÅª¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¶¯²½
¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤È LADA ¤Ï2Ç¯´Ö¤Î³Ð½ñ¡ÊMoU¡Ë¤òÄù·ë¤·¡¢¥é¥ó¥«¥¦¥¤¤ò¥Þ¥ìー¥·¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÌÜÅªÃÏ¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¥Üー¥Ê¥¹¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥È¥ê¥Ã¥× ¤ä¡¢Ä¾¶á¤ÎMalaysia Airlines Trade Elevation Summit¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ËÜ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹µÒ¿ô¤Î³ÈÂç¤È¡¢¥é¥ó¥«¥¦¥¤¤¬UNESCOÀ¤³¦¥¸¥ª¥Ñー¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÁÊµá¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷À®Ä¹¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¦Í¤·¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢´Ñ¸÷Ç¯2026¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥±¥À¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥ó¥«¥¦¥¤¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
Sarawak Tourism Board (STB) - ¥µ¥é¥ï¥¯¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤òÁÏ½Ð
STB ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ï ¥Üー¥Ê¥¹¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥È¥ê¥Ã¥× ¤ÎÂÐ¾ÝÃÏ¤Ë¥¯¥Á¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Ê¸²½¤È¼«Á³¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ë¥µ¥é¥ï¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÜÊª»Ö¸þ¤ÎÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¥í¥ó¥°¥Ûー¥ë»Ô¾ì¤«¤é¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç®ÂÓ±«ÎÓ¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¡¢¤½¤·¤Æ"À¸¤¤¿Ê¸²½"¤È¤·¤Æ¤Î¥µ¥é¥ï¥¯¤òÀ¤³¦¤ÎÎ¹¹ÔÃÏ¿Þ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢´Ñ¸÷Ç¯2026¤Ë¸þ¤±¶¥ÁèÎÏ¤¢¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
Penang Global Tourism (PGT) - ¥Ú¥Ê¥ó¤ò¥¢¥¸¥¢¤Î¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤Ø
¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥Ú¥Ê¥ó¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤«¤Ä¥¹¥È¥Ã¥×¥ªー¥ÐーÀè¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£´û¤Ë ¥Üー¥Ê¥¹¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥È¥ê¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾ÝÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ê¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Ï¼çÍ×¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢¶¦Æ±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ø¥ê¥Æー¥¸¡¢¿©Ê¸²½¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ú¥Ê¥ó¤òÃ±ÆÈ¤ÎÂÚºßÀè¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¼þÍ·¹ÔÄø¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÈ¯¿®¤·¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢´Ñ¸÷Ç¯ 2026¤Ë¤ª¤±¤ë³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÁý²Ã¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Í¥½¨À¤Ë¤è¤ë¥Ê¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹·ÁÀ®¤È·ÐºÑÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÅªÌò³ä¤òÃ´¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¥Üー¥Ê¥¹¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥È¥ê¥Ã¥×¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¥Þ¥ìー¥·¥¢¹ñÆâÅÔ»Ô¤Ø¤ÎÃµº÷¤òÂ¥¤·¡¢¹ñÅÚÁ´ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î»ÈÌ¿¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï´Ñ¸÷¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¯²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ê¸²½ÅªÂ¿ÍÍÀ¤ò¾Î¤¨¡¢´Ñ¸÷¤¬À®Ä¹¤È¸Ø¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤Î¥Ê¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÍýÇ°¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êwww.malaysiaairlines.com¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ò·ë¤Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤«¤Ä¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½°ä»º¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ "¥Þ¥ìー¥·¥¢¥ó¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£"¤òÂÎ¸½¤·¡¢ËèÆüºÇÂç40,000Ì¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2015Ç¯9·î°Ê¹ß¡¢Æ±¼Ò¤ÏMalaysia Airlines Berhad¤Î½êÍ¡¦±¿±Ä²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¹Ò¶õ¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÎ°è¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤¹¤ë¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥¢¥Ó¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¡ÊMAG¡Ë¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿oneworld®¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦170¤ÎÃÏ°è¡¦900°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤Ø³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïwww.malaysiaairlines.com¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
