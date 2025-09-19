Boomi¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¡Ökintone¡×¤È¤ÎÏ¢·È¥³¥Í¥¯¥¿ー¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
¡¡Boomi³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ²ÏÌî ±ÑÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡¢Boomi¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢AI¶îÆ°·¿¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBoomi Enterprise Platform¡×¡Ê¥Öー¥ßー¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤¬¤Ç¤¤ë¥Îー¥³ー¥É/¥íー¥³ー¥É¥Äー¥ë¡Ökintone¡×¡Ê¥¥ó¥Èー¥ó¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¥³¥Í¥¯¥¿ー¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥Í¥¯¥¿ー¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÏÈÑ»¨¤ÊAPI»ÅÍÍ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Boomi Integration¾å¤«¤éÄ¾´¶Åª¤Ë¡Ökintone¡×¥Çー¥¿¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·Áàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¡Ökintone¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎ Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
¡¡¡ÖBoomi Enterprise Platform¡×¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¦¸úÎ¨²½¤ò¥íー¥³ー¥É¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëiPaaS¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥¢¥º¡¦¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊAIµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢API´ÉÍý¡¢¥·¥¹¥Æ¥à&¥Çー¥¿Ï¢·È¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´ÉÍýÅù¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿Ï¢·È´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤«¤Ä¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É´Ä¶Á´¤Æ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤¬µá¤á¤ë½ÀÆð¤Ê³ÈÄ¥À¤È±¿ÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¤ä¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥íー¥³ー¥É¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Æ¼ï¥³¥Í¥¯¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à´ÖÏ¢·È¤ò¼«¼ÒÆâ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¹âÀÇ½AI¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤¬³Æ½ê¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿×Â®¤ÊÏ¢·È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¶È¼ï¤ÇÆ³Æþ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÉôÌç¤Ç°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤òÏ¢·È¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ë¶È¤ÎDXÂ¥¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ökintone¡×¤Ï¡¢IT¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥×¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤¡¢Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿²þÎÉ¤â´ÊÃ±¤«¤Ä¿×Â®¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Î¥Îー¥³ー¥É/¥íー¥³ー¥É¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤Î44%¤ò´Þ¤à38,000¼Ò°Ê¾å¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¥·ー¥ó¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉôÌç¤´¤È¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤ä¾ðÊó¶¦Í¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ë¤Ï¼êºî¶È¤ä¸ÄÊÌ³«È¯¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ökintone¡×¤È¤è¤ê´ÊÃ±¤«¤Ä¿×Â®¤ËÏ¢·È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢Boomi¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ökintone¡×¥³¥Í¥¯¥¿ー¤ò³«È¯¤·¡¢Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎ Boomi¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ökintone¡×¥³¥Í¥¯¥¿ー¤ÎÆÃÄ¹
- ¥Õ¥¡¥¤¥ëÅºÉÕ¡¦¼èÆÀµ¡Ç½
¡Ökintone¡×¾å¤Î¥Çー¥¿¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ä²èÁü¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ë
- Âçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¤Ø¤ÎÂÐ±þ¥ì¥³ー¥É¼èÆÀ»þ¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤È¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤ò»ØÄê¤Ç¤¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Çー¥¿¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÊ¬³ä¡¦¥Úー¥¸¥ó¥°½èÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë
- ¥¢¥×¥ê°ìÍ÷¤Î³ÈÄ¥É½¼¨100°Ê¾å¤Î¥¢¥×¥ê¤ò°ìÅÙ¤ËÉ½¼¨²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥¢¥×¥ê¤ÎÁ´¥ê¥¹¥È¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤¬²ÄÇ½¤Ë
- ¹âÅÙ¤Ê¥¯¥¨¥êµ¡Ç½¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¿¥¤¥×¤äÉ¸½à¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤òÍøÍÑ¤·¡¢¾ò·ï¸¡º÷¤äÊÂ¤ÙÂØ¤¨¤ËÂÐ±þ¡£Ìµ¸ú¤Ê¸¡º÷¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¥¨¥éー¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤â¼ÂÁõ
- ·øÏ´¤Ê¥ê¥È¥é¥¤¡¿Îã³°½èÍý¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÃæÃÇ¤äAPI¥ìー¥ÈÀ©¸Â»þ¤Ë¤â¥ê¥È¥é¥¤½èÍý¤¬Æ°ºî¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³À¤ò°Ý»ý
- Â¿ÍÍ¤ÊÇ§¾ÚÊý¼°¤ËÂÐ±þOAuth2¡¢Basic Authentication¡¢API Key¤ËÂÐ±þ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼Â¸½
¡¡Boomi¤Ï¡¢¡Ökintone¡×¥³¥Í¥¯¥¿ー¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÉôÌç²£ÃÇÅª¤Ê¾ðÊóÏ¢·È¤òÍÆ°×¤Ë¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È¥Çー¥¿¤ÎÀµ³ÎÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½¤È¸ÜµÒÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
¡Ökintone ¥³¥Í¥¯¥¿ー¡ÊTech Preview¡Ë¡×¥Ø¥ë¥×¥É¥¥å¥á¥ó¥È(https://help.boomi.com/docs/Atomsphere/Release_Notes/Connectivity?month=September&year=2025)
◼︎ Boomi´ØÏ¢¾ðÊó
¡¦Boomi Enterprise Platform¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://boomi.com/ja/platform/)
¡¦2025Ç¯¥¬ー¥È¥Êー(R)¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥ó¥È(TM)¤ÎiPaaS ÉôÌç¤Ç11²óÏ¢Â³¥êー¥Àー¤ËÁª½Ð(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-ipaas/)
¡¦Forrester Research, Inc.¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëºÇ¿·iPaaS¥ì¥Ýー¥È¤Ç¡Ö¥êー¥Àー¡×¤ËÁª½Ð(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000068656.html)
◼︎ Boomi³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Boomi, LP.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢½£¡¢CEO¡§¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥ëー¥«¥¹¡Ë¤Ï¡¢AI¶îÆ°¤Î¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Boomi³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Boomi, LP.¤ÈSunBridge Partners, Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¡¢¼ÒÄ¹¡§¥Ýー¥ë¡¦¥°¥ê¥à¡Ë¤«¤é¤Î½Ð»ñ¤ËÈ¼¤¦ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2024Ç¯11·î8Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊAIµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢API´ÉÍý¡¢¥·¥¹¥Æ¥à&¥Çー¥¿Ï¢·È¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´ÉÍýÅù¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖBoomi Enterprise Platform¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¼«Æ°²½¤È¿×Â®¤ÊÀ®²ÌÃ£À®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´À¤³¦¤Ç25,000¼Ò°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¤òÍ¤·¡¢800¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤ÎDXÂ¥¿Ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÒÌ¾¡§Boomi³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1－18－18 ÅìµÞÉÔÆ°»º·ÃÈæ¼÷¥Ó¥ë 4F
¡¡ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ²ÏÌî ±ÑÂÀÏº
¡¡URL¡§https://boomi.com/ja/
¡¡¸ø¼°SNS¡§LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan)¡ÃFacebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/)¡ÃYouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)
