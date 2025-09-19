¹ñÆâ½é¡¦¹ñÆâÍ£°ì¢¨¡¡¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÇÓÇ®ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÀã¹ñ¿·³ã»º¥Ð¥Ê¥ÊÇÀ±à¤«¤éÃÏ°è½Û´Ä·¿ ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHIMODA FARM¡×ÃÂÀ¸¡¡¡¡¡¡¡¡ー ¹âµé¹ñ»º¥Ð¥Ê¥Ê¤ÈÃÏ°è¿©ºà¥¸¥§¥éー¥È¡¡»î¿©¾ÞÌ£²ñ¤Î¤´°ÆÆâ ー
À½Â¤¶È¡¦ÇÑ´þÊª½èÍý¶È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥â¥À»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©Çðºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁúÅÄ¡¡¾´¡Ë¤Ï¡¢¹©¾ìÇÓÇ®¤òÍøÍÑ¤·±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥â¥À¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¡¢¿·³ã»º¤Î¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ê¥Ê¡Ö±Û¸å¥Ð¥Êー¥Ê¡×¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÃÏ°è½Û´Ä·¿ÇÀ±à¡ÖSHIMODA FARM¡×³«¶ÈÍ½Äê¤ÎÈ¯É½¤ª¤è¤Ó¥¸¥§¥éー¥È¤Î¾¦ÉÊ²½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦29Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¿·³ã¸©¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTHE NIIGATA¡×¤Ç¡¢»î¿©¾ÞÌ£²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»þ ´Ö¡§11:00 - 17:00¡¡¡ÊÃ¢¤·¡¢9/27¤Ï13»þ¤«¤é¡¢9/29¤Ï16»þ¤Þ¤Ç¡Ë¡¡¡¡
¢£²ñ ¾ì¡§¶äºÂ¡¦¿·³ã¾ðÊó´Û¡ÖTHE NIIGATA¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-6-7¡Ë£³F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢£Æâ ÍÆ¡§¡¦¡ÖSHIMODA FARM¡×¥¸¥§¥éー¥È»î¿©¡¢ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¦¥·¥â¥À¥Õ¥¡ー¥à¤Î¼Ì¿¿¡õ¥¹¥Èー¥êーÅ¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ò¥¸¥§¥éー¥ÈÉÊÌÜ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±¡¥´°½Ï±Û¸å¥Ð¥Êー¥Ê¡¡¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¡ÊÇðºê»Ô»º±Û¸å¥Ð¥Êー¥Ê»ÈÍÑ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²¡¥ÀÄ¤¤±Û¸å¥Ð¥Êー¥Ê¡¡¹È´Å²Æ¥¸¥ã¥à¡ÊÇðºê»Ô»º±Û¸å¥Ð¥Êー¥Ê»ÈÍÑ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³¡¥¥è¥â¥®¥ß¥ë¥¯¡¡¥¥ã¥é¥á¥ë¡ÊÇðºê»Ô¹âÌø»º¤è¤â¤®»ÈÍÑ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´¡¥º½µÖÅí¡¡¥Ûー¥êー¥Ð¥¸¥ë¡Ê´¢±©Â¼»ºÅí»ÈÍÑ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ¡¥¤¤¤Á¤¸¤¯¡ÊÇðºê»Ô»º¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦£±FÊªÈÎ¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Û¸å¥Ð¥Êー¥Ê¡×¤ÎÈÎÇä¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¼èºà¤â¤¼¤Ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÊÀ¼ÒÃ´Åö¤¬²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢»î¿©¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖSHIMODA FARM¡×¤Î¤´ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
9·î27Æü～29Æü¡¢¿·³ã¸©¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTHE NIIGATA¡×¤Ç¤Î¹âµé¹ñ»º¥Ð¥Ê¥Ê¤ÈÃÏ°è¿©ºà¥¸¥§¥éー¥È¡¡»î¿©¾ÞÌ£²ñ¤Î¤´°ÆÆâ
¢§½Û´Ä·¿¥Ð¥Ê¥ÊÇÀ±à¡ÖSHIMODA FARM¡×¤È¤Ï
¡¡¥·¥â¥À¥Õ¥¡ー¥à¤Ï¡¢¡ÖÀã¹ñ¿·³ã¤ÇÆî¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åö»þ¤ÎÊÀ¼ÒÂåÉ½¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¼«¼ÒÇÀ±à¡Ö¥·¥â¥À¡¦¥Õ¥¡ー¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2019Ç¯8·î¤Ë¥Ð¥Ê¥ÊºÏÇÝ»ö¶È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥â¥À¥Õ¥¡ー¥à¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»º¶ÈÇÑ´þÊª¾ÆµÑ»ÜÀß¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÇÓÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇÓÇ®¤ò¥Ï¥¦¥¹¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅß¾ì¤Ç¤â20ÅÙ°Ê¾å¤ÎÅ¬²¹¤ËÊÝ¤Á¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÀ¸°é¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥â¥À»º¶È¤¬¾¼ÏÂ24Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢»ö¶È¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö½Û´Ä¡×¡£ Ç®¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¥µー¥Þ¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ ¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¡¢Àã¹ñ¤Ç¤â²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ò¹¥¤à¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎºÏÇÝ¤ËÀ®¸ù¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Û¸å¥Ð¥Êー¥Ê¤òÄÌ¤¸¤¿¥íー¥«¥ëSDG¡Ç£ó
¤µ¤é¤Ë¥·¥â¥À¥Õ¥¡ー¥à¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Çðºê¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î ¡È MADE IN KASHIWAZAKI ¡É ¤Î³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¿©Å¹¤äÀ½²ÛÅ¹¤È¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ÏÂ»æ¹©Ë¼¤È¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Úー¥Ñー³«È¯¡¢Âç³Ø¤ä¹ÔÀ¯¤È¤ÎÏ¢·È¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¶µ°é³èÆ°¤Ê¤É¡¢¥·¥â¥À¥Õ¥¡ー¥à¤Î³èÆ°¤Ë¤ÏÇðºê¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¡Ö½Û´Ä¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡ー¥àÀßÎ©£µÇ¯´Ö¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎSDGs³Ø½¬¤ÇÌó2,500Ì¾¡¢»Ô³°»ë»¡¼ÔÌó4,000Ì¾¤¬Íè±à¡£¤Þ¤¿¡¢Åù³°ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·ÃÏ¸µ»ö¶È¼ÔÌó10Å¹¤¬¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö±Û¸å¥Ð¥Êー¥Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö±Û¸å¥Ð¥Êー¥Ê¡×¤ÎÉÊ¼ï¤Ï ¡Ö¥°¥í¥¹¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡×¡£¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡È²«¶â¤Î¹á¤ê¡É¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¡¢ ²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê´Å¤ß¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¼çÎ®¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢1950Ç¯Âå¤Î¡Ö¥Ñ¥Ê¥ÞÉÂ¡×¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»ºÎÌ¤¬·ã¸º¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ À¤³¦Åª¤Ë¤â´õ¾¯¤ÊÉÊ¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç°ìÈÌÅª¤ÊÍ¢Æþ¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï¡¢¼Â¤¬ÀÄ¤¯Èé¤¬¸ü¤¤¤¦¤Á¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¡¢ Î®ÄÌ¤Î²áÄø¤Ç²«¿§¤¯½ÏÀ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¹ñ»º¤Î¡Ö±Û¸å¥Ð¥Êー¥Ê¡×¤Ï¡¢ ½Ð²Ù¤äÎ®ÄÌ¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¼ù¾å¤ÇÄ¹¤¯°é¤Æ¤Æ¤«¤é¼ý³Ï¤·¡¢ ½Ð²Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀã¹ñ¤ÎÆÃ¿§¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñÆâÂ¾ÃÏ°è¤Î1.5ÇÜ¤Î¼ù¾å½ÏÀ®´ü´Ö³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Èé¤¬Çö¤¯¤Ê¤ê¡¢ Ç»¸ü¤Ê¹á¤ê¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´ÅÌ£¤ò¤â¤Ã¤¿¡¢ ¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÌµÇÀÌô¡¢²½³ØÈîÎÁÌ¤»ÈÍÑ¤ÇÈé¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÊ Ì¾¡§±Û¸å¥Ð¥Êー¥Ê
ÉÊ ¼ï¡§¥°¥í¥¹¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¡¢¨»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ê¥Ê¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡Ö¥¥ã¥Ù¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡×¼ï¤¬Â¿¤¤
ÆÃ Ä§¡§Èé¤¬Çö¤¯¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¤¡Ê½ÏÀ®ÅÙ¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï
¡¡¡¡¡¡ Èé¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡Ë
ºÏÇÝÊýË¡¡§¥µー¥Þ¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÌµÇÀÌôºÏÇÝ
¢§¡ÖSHIMODA FARM¡×¥¸¥§¥éー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Àã¹ñ¿·³ã»º¥Ð¥Ê¥Ê¡Ö±Û¸å¥Ð¥Êー¥Ê¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿·³ã¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥§¥éー¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö½Û´Ä¡×¤òÂÎ´¶¤·¡Ö½Û´Ä¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥·¥â¥À¥Õ¥¡ー¥à¥¨¥ê¥¢²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºß¡¢¤³¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿6¼¡»º¶È²½¾¦ÉÊ¤ò°·¤¦Å¹ÊÞÊ»Àß·¿¤Î¡Ö½Û´ÄÂÎ´¶ÇÀ±à¡×¤ÎÀßÎ©¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¿À®8Ç¯7·î³«¶ÈÍ½Äê¤Ç·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§Ìó505.01t¤Î CO2ºï¸º¸ú²Ì
¡¡¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÀ¸°é¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¦¥¹Æâ²¹ÅÙ¤ò 20¡î°Ê¾å¤ËÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿·³ã¤Ç¤ÏÅß¾ì¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¸·¤·¤¯¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹ 5 ÅÙ¤òµÏ¿¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥Ï¥¦¥¹¤ÎÇ®¸»¤ò¥Ü¥¤¥éー¤ä²Ã²¹µ¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤Æ½ÅÌý¤ÇÏÅ¤¦¾ì¹ç¡¢Ãø¤·¤¤ÎÌ¤Î½ÅÌý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢»î»»¤Ë¤è¤ì¤Ð½ÅÌý¤ÎÇ¯´Ö»ÈÍÑÎÌ¤Ï195,318 ¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÏÌó541.1¥È¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ °ìÊý¡¢Ç®¸ò´¹´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡ÊÇÓÇ®ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Î½ÅÌý¤Î»ÈÍÑÎÌ¤Ï9,995 ¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÏÌó36.1tCO2¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç®¸ò´¹´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó 505.01t ¤ÎCO2ºï¸ºÎÌ¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»µ¡´Ø¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¾åµ´ü´ÖÃæ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
µ®¼ÒÌ¾¡¢ÇÞÂÎÌ¾¡¢¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¡¢¤´Ï¢ÍíÀèµÚ¤Ó¤´´õË¾¤Î¤´Íè¾ìÆü»þ¤ò»öÁ°¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥â¥À»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò
https://shimoda-sangyou.co.jp/
¢¨2024Ç¯9·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ê¼«¼Ò¾ÆµÑ¾ì¤ÎÇÓÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ð¥Ê¥ÊºÏÇÝ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ë