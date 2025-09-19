9·î27Æü(ÅÚ)¡¦28Æü(Æü) µÜ²¼¸ø±à¤Ç³«ºÅ¡ªÀ¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¿·¤·¤¤¤¢¤½¤Ó¾ì¡Ö¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼¥×¥ì¥¤¥Ñー¥¯¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥¯¥¨¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆÁËÜ Ã£Ïº¡Ë¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤¢¤½¤Ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥Áー¥à¡ÖMAGNET¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¡¦28Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSHIBUYA MIYASHITA PARK BON DANCE 2025¡×Æâ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼¥×¥ì¥¤¥Ñー¥¯¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ì¿¹²ÃÆà»Ò
¡Ò³«ºÅ³µÍ×¡Ó
¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼¥×¥ì¥¤¥Ñー¥¯
Gochamaze Playpark
supported by »°°æ¥°¥ëー¥×350¼þÇ¯µÇ°»ö¶È
¡Ú²ñ¾ì¡ÛMIYASHITA PARK4³¬¡¡½ÂÃ«¶èÎ©µÜ²¼¸ø±à
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ) ～ 28Æü(Æü)¡¡13:00～18:00
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡ÛÌµÎÁ¡Ê±«Å·Ãæ»ß¡Ë ¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://miyashita-bondance.jp/(https://miyashita-bondance.jp/)
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/miyashitapark_/(https://www.instagram.com/miyashitapark_/)
»Ò¤É¤â¤â¡¢Âç¿Í¤â¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤â¡£½÷¤Î¿Í¤â¡¢ÃË¤Î¿Í¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤â¡£³¤³°¤«¤é¤¤¿¿Í¤â¡£
¤¢¤½¤Ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤â¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¡¢¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼¤Ë¤¢¤½¤Ù¤ë¾ì½ê¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤´¤Á¤ã¤Þ¤¼¥×¥ì¥¤¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤½¤Ó¤Î²ñ¼Ò¡¦¥¸¥ã¥¯¥¨¥Ä¤È¤¢¤½¤Ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Áー¥à¡¦MAGNET¤¬¼ê¤ò¤È¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¨³Ð¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¥²ー¥à¤ä¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤á¤¤¤í¡¢º½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ã³²Êª¥ìー¥¹¡¢¤á¤È¤Æ¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤¨¤é¤ÖÂÌ²Û»Ò²°¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¤¢¤½¤Ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¢¤½¤Ó¤¬¡¢¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡£¤µ¤¢¡¢°ì½ï¤Ë¤¢¤½¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤¿¤Ã¤Á¥Ñー¥¯ -¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë-¡¡ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤¢¤½¤Ö¡¢¿¨³Ð¤á¤¤¤í¡ª
SAND FISHING¡¡º½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëµû¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤è¤¦¡ª
SAND OBSTACLE COURSE¡¡º½¾ì¤Î¾ã³²Êª¶¥Áö
MAGNET
È¯ÌÀ²È¡¦¹â¶¶¹ã²ð¤È¥¤¥ó¥¿ー¥×¥ê¥¿ー¡¦ÏÂÅÄ²Æ¼Â¤Ë¤è¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡£ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯Îð¤ä¹ñÀÒ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤È¤¤¤Ã¤¿¤Á¤¬¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¤Ä¤¤¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÍ·¤Ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://magnet.team/
»°°æ¥°¥ëー¥×350¼þÇ¯µÇ°»ö¶È
¡Ö»°°æ¤ß¤é¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æ¥°¥ëー¥×¤Î350¼þÇ¯»ö¶È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö»°°æ¤ß¤é¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡£
¡Ö¤ß¤Ä¤¤¤Î¤Á¤«¤é¤ò¡¢¤ß¤é¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¼ã¼Ô¤òÈ¯·¡¡¢»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ÊÀ¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÈ¯ÌÀ²È ¹â¶¶¹ã²ð»á¤Ï700Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é¥«¥ë¥Á¥ãーÁÏÂ¤ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ½ªÄÌ²á¼Ô¤ËÁª¹Í¤µ¤ì¡¢»°°æ¥°¥ëー¥×¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥¯¥¨¥Ä
1916Ç¯ÁÏ¶È¡£¡ÖÌ¤Íè¤Ï¡¢¤¢¤½¤Ó¤ÎÃæ¤Ë¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢´ë²è¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÀß·×¡¢»Ü¹©¡¢±¿±Ä´ÉÍý¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä»ÜÀß¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤äPark-PFI»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤Ê¤É¡¢¤¢¤½¤Ó¤Î»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¼Á¤Î¹â¤¤¤¢¤½¤Ó¤Î´Ä¶¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤¯²Ö³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡ÖÌ¤Íè²ÁÃÍ¡×¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤ë¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥¯¥¨¥Ä
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4ÃúÌÜ24-50
TEL¡§03-3442-2260¡¿FAX¡§03-3442-2261
MAIL¡§press@jakuets.co.jp
HP:https://www.jakuets.co.jp/
