°ä¸À½ñºîÀ®¤ØºÇÂç10Ëü±ß¤Î½õÀ®¶âÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Õ¥êー¥¦¥£¥ë¥º¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó2025¡×¤ò³«»Ï

°äÂ£´óÉÕ¤òÊ¸²½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾µ·Ñ´óÉÕ¶¨²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§»°±ºÈþ¼ù¡¡°Ê²¼¡ÖÅö¶¨²ñ¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢°ä¸À½ñºîÀ®¤Ë½õÀ®¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥êー¥¦¥£¥ë¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥êー¥¦¥£¥ë¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ïº£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Î¼Â»Ü¤Ç¡¢1·ï¤Î°ä¸À½ñºîÀ®¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç10Ëü±ß¤Î½õÀ®¶â¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»ÜÇØ·Ê
º£Æü¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½Åù¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÁêÂ³¿ÍÉÔºß¤Ç¤¢¤ë¥±ー¥¹¤äÁêÂ³¿Í¤Î¹âÎð²½¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÎð¼ÔÁØ¤À¤±¤Ç»ñ»º¤¬½Û´Ä¤·¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Þ¤Ç»ñ»º¤¬½Û´Ä¤·¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬Á´¹ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢ºâ»º¤Î°ìÉô¤òË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¤¹¤ë¡Ö°äÂ£´óÉÕ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ò²ñÅª¤Ê´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂ£´óÉÕ¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Î°ìÉô¤ò°ä¸À¤òÄÌ¤¸¤ÆÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¤äÃÏ°è¤Î³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¸Ä¡¹¤Î°äÂ£´óÉÕ¤Ï¿ôËü±ß¤Ê¤É¾¯³Û¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤Þ¤¿Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î´óÉÕ¼Â¹Ô¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãù¶â»Ä³Û¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢°ä¸À½ñºîÀ®¤Ë¤Ï1·ï¤¢¤¿¤ê10Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢ºîÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥¦¥£¥ë¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢°ä¸À½ñºîÀ®¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢°äÂ£´óÉÕ¤òÉáµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢°äÂ£´óÉÕ¼Â¹Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÌç²ÈÊó½·¤Î°ìÉô¤ò½õÀ®¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¦¥£¥ë¡ÊWill¡Ë¤Ï°ä¸À½ñ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥êー¥¦¥£¥ë¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¾ÍèÀ¤Âå¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°°äÂ£´óÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢2000Ëü±ß¤Î½õÀ®¶â¸¶»ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢244·ï¤Î±þÊç¤ÈÁí³ÛÌó39²¯±ß¤Î°äÂ£´óÉÕ¤Î¿½ÀÁ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨244·ï¤Î±þÊç¤Î¤¦¤Á¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë°ä¸ÀºîÀ®¤¬´°Î»¤·¤¿·ï¿ô¤Ï174·ï¡¢ºîÀ®¤µ¤ì¤¿°ä¸ÀÆâ¤Î°äÂ£´óÉÕÍ½Äê¶â³Û¤ÏÁí³ÛÌó30²¯±ß¡Ë
¢£²áµî¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òºòÇ¯ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤ªÀ¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤ËÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤¬Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¢¡
¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤¬Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç°ä¸À¤ÎÈñÍÑ¤â±ç½õ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¡¢´óÉÕÀè¤âÁª¤Ù¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¸Ä¿Í¤ÎÊý¤Î¤ªÀ¼¡Ë
¢¡Ç§ÃÎ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°äÂ£¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¢¡
°ä¸À½ñºîÀ®¤Ë¤«¤«¤ëÊó½·¤Î¤Û¤ÜÁ´³Û¤ò½õÀ®¶â¤Ç¥«¥Ðー¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç°ä¸À¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½õÀ®¶â¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢½é¤á¤«¤é¡Ö°äÂ£¡×¤ÎÁªÂò»è¤âÁý¤¨¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿»Î¶È¤ÎÊý¤ÎÀ¼¡Ë
ºòÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°äÂ£´óÉÕ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÎÆ°²è¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.youtube.com/watch?v=RTYjgKcrJR0
¢£¥Õ¥êー¥¦¥£¥ë¥º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³«ºÅ»þ´ü¡§9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë~ 12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡
¢¨¿½ÀÁ¼ÔÂ¿¿ô¤Ç½õÀ®¤Ç¤¤ë¿Í¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë½ªÎ»¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§°ä¸À½ñºîÀ®ÈñÍÑ¤¬È¯À¸ ¤Þ¤¿¤Ï ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ðÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤¿Êý ¤«¤Ä 10 Ëü±ß°Ê¾å¤Î°äÂ£´óÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ä¿½ÀÁ¤ÎÎ®¤ì¤Ê¤É¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§ https://willfor.org/
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾µ·Ñ´óÉÕ¶¨²ñ/Will for Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¾µ·Ñ´óÉÕ¶¨²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î°äÂ£´óÉÕ¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î°Õ»Ö¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
°äÂ£´óÉÕ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÉéÃ´¤Ê¤¯ÁÛ¤¤¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤ÀÁêÃÌÀè¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼êÂ³¤¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¼ÂºÝ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
Åö¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢°äÂ£´óÉÕ¤ÎÍý²ò¤ÈÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢°äÂ£´óÉÕ¤ÎÀìÌç»¨»ï¡Ö¤¨¤ó¥®¥Õ¥È¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤ä¡¢ÀìÌç²È¤Î°éÀ®¡¢°ä¸À½ñºîÀ®¤Ø¤Î½õÀ®¶â¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¾®ÀÐÀîÆóÃúÌÜ3ÈÖ4¹æÂè°ìÀîÅÄ¥Ó¥ë7³¬
ÀßÎ©¡§2019Ç¯8·î
ÂåÉ½Íý»ö¡§»°±ºÈþ¼ù
HP¡§http://www.izo.or.jp
