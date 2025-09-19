¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
KEIKYU BLUE SKY TRAIN 20¼þÇ¯µÇ°»£±Æ²ñ
µþµÞ ³Ú¡¦±ã¥Ä¥¢ー¡ã¡ãÂè29ÃÆ¡ä¡ä
¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¤2005Ç¯¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¡¤º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿KEIKYU BLUE SKY TRAIN¤Î600·Á¤È2100·Á¤Î£²ÊÔÀ®¤¬ÊÂ¤ó¤À»Ñ¤ò¡¤µ×Î¤ÉÍ¹©¾ì¤Ë¤Æ¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£
¥Ä¥¢ーÅöÆü¤Ï¡¢£²ÊÔÀ®¤Î¼ÖÂÎÁ°ÌÌ¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¥·ー¥È¤òÅ½ÉÕ¤·,¡È¤«¤Ä¤Æ¤ÎKEIKYU BLUE SKY TRAIN¡É¤òºÆ¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼ÖÂÎ¹¹¿·Á°¤Î¥ï¥¤¥Ñー¥«¥Ðー¤ä¼ÖÈÖ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Û¤«,¡¡¥«¥â¥á¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥Þー¥¯¤ä¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN¡×¤ÎÊ¸»ú¥í¥´¤Ê¤É²û¤«¤·¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¤ËÜ¥Ä¥¢ー½ªÎ»¸å¤è¤ê±¿¹ÔÍ½Äê¤Î¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN20¼þÇ¯µÇ°¥Þー¥¯¡×¤ò¼ÖÂÎÁ°ÌÌ¤ËÅ½ÉÕ¤·¤¿»Ñ¤â»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ÔÀèÉ½¼¨Ëë¡¤¼ïÊÌËë¤ÎLEDÅÅÅô¡¤¥¹¥«ー¥È¤Ï¸½¹Ô¤Î¼ÖÎ¾¤ÈÆ±ÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê»¤»¤Æ¥Ä¥¢ー»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¤10·î27Æü¡Ê·î¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN ±¿¹Ô³«»Ï20¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤ÎÀè¹ÔÈ¯Çä²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¤«¤é20Ç¯¤â¤Î´Ö, ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN¡×¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òµþµÞ ³Ú¡¦±ã¥Ä¥¢ー¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î2100·Á¤È600·Á
»£±Æ²ñ¾ì¥¤¥áー¥¸
µþµÞ¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞ¥¢¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¤¼ÒÄ¹¡§²£Æâ¡¡ÀéÌÀ¡Ë¤Ï¡¤µþµÞ ³Ú¡¦±ã¥Ä¥¢ーÂè29ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¤¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN 20¼þÇ¯µÇ°»£±Æ²ñ¡×¤ò2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µþµÞ ³Ú¡¦±ã¥Ä¥¢ー¢ãÂè29ÃÆ¢ä¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN 20¼þÇ¯µÇ°»£±Æ²ñ¡×
¢£³µÍ×
£±¡¥¼Â»ÜÆü»þ
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë£¹¡§00～14¡§00º¢
¢¨±«Å··è¹Ô¡¤¹ÓÅ·Ãæ»ß
£²¡¥Êç½¸¿Í¿ô
100Ì¾¡¡¢¨ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷80Ì¾
£³¡¥¥Ä¥¢ーÎÁ¶â
20,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨Âç¿Í¡¦»Ò¤É¤âÆ±³Û¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¤ß¤Ç¤Î·èºÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯£¹·î24Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§30～10·î£±Æü¡Ê¿å¡Ë17¡§00
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤¹¡£
¢¨Êç½¸Äê°÷¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¤¾åµ´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÊç½¸¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±·ï¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤,¡¡£²Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¥Ä¥¢ー¤Î½êÍ×»þ´Ö¡¦È¯Ãå±Ø
¡¡¡¡ £¹¡§00 µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¡¡²þ»¥³°¤Ë¤Æ½¸¹ç
¡¡¡¡ £¹¡§40º¢ µþµÞµ×Î¤ÉÍ±Ø¤«¤éÂßÀÚÎó¼Ö¤Ë¤Æ½ÐÈ¯
¡¡¡¡ £¹¡§50º¢¡¡µ×Î¤ÉÍ¹©¾ì¤ËÅþÃå
¡¡¡¡ 10¡§00º¢¡¡µ×Î¤ÉÍ¹©¾ìÆâ¤Ë¤Æ»£±Æ²ñ¤ò¼Â»Ü
¢£ÍÍ¡¹¤Ê»ÅÍÍ¤ÎKEIKYU BLUE SKY TRAIN¤òºÆ¸½¡ª
¼ÖÎ¾Á°ÌÌ¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¥·ー¥È¤òÅ½ÉÕ¤·¡¤Åö»þ¤Î¡È´é¡É¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ÔÀèÉ½¼¨Ëë¡¤¼ïÊÌËë¤ÎLEDÅÅÅô¡¤¥¹¥«ー¥È¤Ï¸½¹Ô¤Î¼ÖÎ¾¤ÈÆ±ÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»£±Æ²ñ¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN±¿¹Ô³«»Ï20¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤ÎÈ¯Çä½ê¡Ê¸½¶âÂÐ±þ¤Î¤ß¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¤»£±Æ²ñ¤Î»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ª¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸øÊ¿¤ò´ü¤¹¤¿¤á¡Ö0001¡×ÈÖ¤Î¤ßÀèÃåÈ¯Çä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹ØÆþ¸¢Íø¤ÎÃêÁª¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥Ä¥¢ー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ý¥¤¥ó¥È① ¡¡¼ÖÂÎ¹¹¿·Á°¤ÎKEIKYU BLUE SKY TRAIN¤òºÆ¸½¡ª
¡ú600·Á¡¤2100·Á¤ò²£ÊÂ¤Ó¤Ç»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
ÅöÆü¤Ï²ñ¾ì¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê15～17ÈÖÀþ¤Ë¤â¼ÖÎ¾¤òÎ±ÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥Ä¥¢ー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ý¥¤¥ó¥È① ¡¡¼ÖÂÎ¹¹¿·Á°¤ÎKEIKYU BLUE SKY TRAIN¤òºÆ¸½¡ª
¡ú600·Á¡¤2100·Á¤ò²£ÊÂ¤Ó¤Ç»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¥Ý¥¤¥ó¥È② ¡¡KEIKYU BLUE SKY TRAIN20¼þÇ¯µÇ°¥Þー¥¯ÉÕ¤¼ÖÎ¾¤ÎÀè¹Ô»£±Æ¡ª
¢¨¥¤¥áー¥¸
¥Ý¥¤¥ó¥È③ ¡¡KEIKYU BLUE SKY TRAIN±¿¹Ô³«»Ï20¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¤òÀè¹ÔÈ¯Çä¡ª
£¶¡¥Ãí°Õ»ö¹à
¡¦600·Á¡¤2100·Á¤È¤â¤Ë¹ÔÀèÉ½¼¨Ëë¡¤¼ïÊÌËë¤ÎLED ÅÅÅô¡¤¥¹¥«ー¥È¤Ï¸½¹Ô¤Î¼ÖÎ¾¤ÈÆ±ÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂßÀÚÎó¼Ö¤Ï¡¤£±¡¦£²¹æ¼Ö¤Ë¤´¾è¼Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹æ¼ÖÆâ¤ÎºÂÀÊ¤Ï¼«Í³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¤¾ù¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤´ÃåÀÊ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»£±Æ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¤³§¤µ¤Þ¤¬Ê¿Åù¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Í¶Æ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¤»Ø¼¨¤Ë¤ÏÉ¬¤º½¾¤¤¡¤Á´°÷¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤´¶¨ÎÏ¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»°µÓ¡¦µÓÎ©¡¦¼«»£¤êËÀ¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÆü·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¤¤½¤Î¸å¤Î¥Ä¥¢ー¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£·¡¥¿½¹þÊýË¡
µþµÞ ³Ú¡¦±ã¥Ä¥¢ー¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß ¢¨ÀèÃå½ç
µþµÞ ³Ú¡¦±ã¥Ä¥¢ー¥Ûー¥à¥Úー¥¸£Õ£Ò£Ì¡§https://www.keikyu-ad.co.jp/rakuen_tour/index.php
£¸¡¥Î¹¹Ô´ë²è¡¦ÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼ÒµþµÞ¥¢¥É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Ýー¥È»ö¶ÈÉô
´Ñ¸÷Ä£Ä¹´±ÅÐÏ¿Î¹¹Ô¶ÈÂè2020¹æ¡¡Áí¹çÎ¹¹Ô¶ÈÌ³¼è°·´ÉÍý¼Ô¡¡ÀÐÅÄ½ß°ì
¢£»²¹Í
KEIKYU BLUE SKY TRAIN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡µþµÞÅÅÅ´¤Ç¤Ï¡¢2005Ç¯£³·î14Æü¤«¤é¡¤µþµÞÅÅ¼Ö600·Á¤Î£¸Î¾ÊÔÀ®¤òÆÃÊÌÅÉÁõ¤·¤¿¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN¡×¡ÊµþµÞ¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥È¥ì¥¤¥ó¡Ë¤Î±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2004Ç¯12·î£±Æü¤Ë±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£²Î¹µÒ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Î³«¶È¤È¹ç¤ï¤»¡¤±©ÅÄ¶õ¹Á±Ø¡Ê¸½¡§±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè£±¡¦Âè£²¥¿ー¥ß¥Ê¥ë±Ø¡Ë¤Ë¿·²þ»¥¸ý¡ÊÂè£²Î¹µÒ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¸ý¡Ë¤ò³«Àß¡£·ÑÂ³Åª¤Ë¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á±Ø¡×¤ÎPR¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ëÅÅ¼Ö¡×¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¶õ¡×¤È¡Ö»°±ºÈ¾Åç¤Î³¤¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÀÄ¤¤¼ÖÂÎ¡ÖKEIKYU BLUE SKY TRAIN¡×¤Ï¡¤¸½ºß¡¤600·Á¤È2100·Á³Æ£±ÊÔÀ®¤Î£²ÊÔÀ®¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¡¡¾å
