¥æ¥Ê¡ß¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¼ç±é¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡×´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬½ÂÃ«¤ËÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊIMX¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¹°ìµü¡Ë¤È´Ú¹ñ¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥æ¥Ê¤È¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNetflix¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¡¢10·î1Æü(¿å)¤è¤êÅìµþ¡¦¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥ÕPOPUP STORE in Japan¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£10·î1Æü(¿å)～10Æü(¶â)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëÂç·¿¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºîÉÊ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÂ¾¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥§¥É÷À¸¼Ì¿¿¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¡× 1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¤¬À©ºî¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤Ï¡¢Ä«Á¯²¦Ä«»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¤¬¡¢°Ì¾¹â¤¤Ë½·¯¤ÇºÇ¹â¤ÎÈþ¿©²È¤Ç¤¢¤ë²¦¤È½Ð²ñ¤¤·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥æ¥Ê¤¬Å·ºÍ¥·¥§¥Õ¡¢¥è¥ó¡¦¥¸¥è¥óÌò¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ò¥¨¥é¥ë¥ー¡×¤ä¡Ö¥¤¥ë¥¿¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë～Îø¤ÏÆÃ·±¥³ー¥¹¤Ç～¡×¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤¬ºÇ°¤ÎË½·¯¡¢¥¤¡¦¥Û¥óÌò¤ò±é¤¸¡¢È´·²¤ÎÁêÀ¤Ç¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´À¤³¦¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£½é²óÊüÁ÷¤Ç¤ÏºÇ¹â»ëÄ°Î¨6.8%¤òµÏ¿¤·¡¢2025Ç¯¤ÎtvNÅÚÆü¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ½é²ó»ëÄ°Î¨1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ëOTT¤Ç¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢FlixPatrol¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦93¥«¹ñ¤ÇNetflix¥°¥íー¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥êー¥º¡ËÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¤ò´Þ¤à42¥«¹ñ¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ê¤È¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¤ÎÈ´·²¤ÎÁêÀ¤ÇÁ´À¤³¦¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¡¢ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢¡ØË½·¯¤Î¥·¥§¥ÕPOP-UP STORE in Japan¡Ù¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ë½·¯¤Î¥·¥§¥ÕPOP-UP STORE in Japan³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)～2025Ç¯10·î10Æü(¶â)
³«ºÅ¾ì½ê¡§TOWER SPACE SHIBUYA¡Ê¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹2³¬¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～21:00
¢¨Æþ¾ìÌµÎÁ
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ØÆþÆÃÅµ
³«ºÅ´ü´ÖÃæÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÀèÃå¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥§¥É÷À¸¼Ì¿¿¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¡× 1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://tower.jp/article/news/2025/09/19/p101
¢¨ÆâÍÆ¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤êÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä
ÈÎÇäÆüÄø¡§2025Ç¯10·î²¼½ÜÍ½Äê
ÈÎÇä¥¹¥È¥¢¡§IMX¥¹¥È¥¢
https://store.brokore.com/
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌµ¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨IMX¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï°ìÉô³¤³°¸þ¤±¤ÎÇÛÁ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏIMX¥¹¥È¥¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊIMX¡Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
À©ºî¡¦±¿±Ä¡§¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò