¡ØWizardry Variants Daphne¡ÙÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¤Î½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤ò°ìÉô¸ø³«¡ªÍè¾ì¼Ô¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤äÊªÈÎ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Âè2ÃÆ¾ðÊó¤âÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆâÆ£Íµµª¡¢°Ê²¼¥É¥ê¥³¥à¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGS2025¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¡ÖWizardry¡Ê¥¦¥£¥¶ー¥É¥ê¥£¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Î3D¥À¥ó¥¸¥ç¥óRPG¡ØWizardry Variants Daphne¡Ê¥¦¥£¥¶ー¥É¥ê¥£ ¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó¥Ä ¥À¥Õ¥Í¡Ë¡Ù¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤Î³µÍ×¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ½ÐÅ¸Í½Äê¤Î¡ÖWizardry SHOP¡×¤ÎÊªÈÎ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Âè2ÃÆ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØWizardry Variants Daphne¡ÙTGS2025½ÐÅ¸ÆâÍÆ¤ò°ìÉô¸ø³«
¢£¼ò¾ìºÆ¸½¥Öー¥¹
¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¡ØWizardry Variants Daphne¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¼ò¾ì¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¥²ー¥à¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë5¿Í¤ÎËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤ËÊ±¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢ËÁ¸±¼Ô¤È¼ò¾ì¤ÎÃæ¤Ç°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë´ë²èÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¡¢Â³Êó¤Ï¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡ØWizardry Variants Daphne¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/Wizardry_Daphne
¢£Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¥Öー¥¹¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡Ö¡ØWizardry Variants Daphne¡Ù²¾ÌÌ¤ÎËÁ¸±¼Ô¤¦¤Á¤ï¡×¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÇÛÉÛÍ½Äê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
- ¡ØWizardry Variants Daphne¡Ù²¾ÌÌ¤ÎËÁ¸±¼Ô¤¦¤Á¤ï
- ¡ÖWizardry¡×¥í¥´¥«ー¥É
- ¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥É&¥Ð¥¹¥¿ー¥É¡Ù¥¢¥Ë¥á²½µÇ°¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¿ôÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£2¤Ä¤ÎTGSÏ¢Æ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥Öー¥¹¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ä¡¢¥Öー¥¹Æâ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡ØWizardry Variants Daphne¡Ù¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëSNSÏ¢Æ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÈ¯¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡ØWizardry Variants Daphne¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/Wizardry_Daphne
¢£¥Öー¥¹¾ðÊó
¥Öー¥¹Ì¾¡§Wizardry Variants Daphne
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§¥Ûー¥ë4¡¡04-N05
¡ÖWizardry SHOP¡×ÊªÈÎ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Âè2ÃÆ¤ò¸ø³«
ÊªÈÎ¥Öー¥¹¡ÖWizardry SHOP¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØWizardry Variants Daphne¡Ù¤ÎÊªÈÎ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Âè2ÃÆ¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¤Î¤Û¤«¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¹ØÆþÆÃÅµ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØWizardry Variants Daphne¡ÙÊªÈÎ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Âè2ÃÆ
¡ãÇ§¼±É¼¥á¥¿¥ë¥¿¥°¡§±ôÅùµé¡ä
²Á³Ê¡§\1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§WÌó25¡ßHÌó40mm ¸ü¤µ2mm
¡ã¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¡Ê2¼ï¡Ë¡ä
¼ïÎà¡§¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë/¥Üー¥Ñ¥ë¥Ð¥Ëー
²Á³Ê¡§\4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§WÌó600¡ßHÌó300mm
¡ãB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡ä
²Á³Ê¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§WÌó515¡ßHÌó728mm
¢§ÊªÈÎ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
https://x.gd/FOXnB
¢£¹ØÆþÆÃÅµ
- ¡Ú2,000±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¹ØÆþ¡Û¡ÖWizardry¡×¸ø¼°¥í¥´ ¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
- ¡Ú7,000±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¹ØÆþ¡Û¡ÖWizardry¡×¸ø¼°¥í¥´ ÉÔ¿¥ÉÛ¥Ð¥Ã¥°
¢£ÇÛÉÛ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
- ¡ÖWizardry¡×¥í¥´¥«ー¥É
- ¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥É&¥Ð¥¹¥¿ー¥É¡Ù¡ß»°Á¥ÉÒÏº ¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
- ËöÌï½ã ²è½¸¡õÊ£À½¸¶²èÈ¯ÇäµÇ°¥«ー¥É
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¿ôÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Öー¥¹¾ðÊó
¥Öー¥¹Ì¾¡§Wizardry SHOP
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§¥Ûー¥ë9¡¡09-W119
¢§¡ÖWizardry¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/wizardry_series
Î¾¥Öー¥¹¤Ç¤ÎÏ¢Æ°ÆÃÅµ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÇÛÉÛ·èÄê
¡ÖWizardry Variants Daphne¡×¤È¡ÖWizardry SHOP¡×¤ÎÎ¾¥Öー¥¹¤Ø¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢Ï¢Æ°ÆÃÅµ¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥Öー¥¹¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£Á´6ÅÀ¤òÁ´¤Æ¥³¥ó¥×¥êー¥È¤·¡¢¡ÖWizardry SHOP¡×¤Ç¤ª¸«¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¡ÖDaphneÄÌ¿®¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªDRECOM SHOPÆâ¤Ç¸ÂÄêÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬TGS¤ÇÉü¹ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤¼¤ÒÎ¾¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ï¢Æ°ÆÃÅµ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
- DaphneÄÌ¿®¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¿ôÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥³¥ó¥×¥êー¥ÈÂÐ¾Ý¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ Á´6ÅÀ¡Û
¢£¡ÖWizardry Variants Daphne¡×¥Öー¥¹
- ¡ØWizardry Variants Daphne¡Ù²¾ÌÌ¤ÎËÁ¸±¼Ô¤¦¤Á¤ï
- ¡ÖWizardry¡×¥í¥´¥«ー¥É
- ¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥É&¥Ð¥¹¥¿ー¥É¡Ù¥¢¥Ë¥á²½µÇ°¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
¢£¡ÖWizardry SHOP¡×¥Öー¥¹
- ¡ÖWizardry¡×¥í¥´¥«ー¥É
- ¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥É&¥Ð¥¹¥¿ー¥É¡Ù¡ß»°Á¥ÉÒÏº ¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
- ËöÌï½ã ²è½¸¡õÊ£À½¸¶²èÈ¯ÇäµÇ°¥«ー¥É
Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡ÊTOKYO GAME SHOW 2025¡Ë
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶¨²ñ(CESA)
¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆü·ÐBP¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º
²ñ¾ì¡§ ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡Ë
²ñ´ü¡§
2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤ 10:00～17:00
2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤ 10:00～17:00
2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë °ìÈÌ¸ø³«Æü 9:30～17:00
2025Ç¯9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë °ìÈÌ¸ø³«Æü 9:30～16:30
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tgs.cesa.or.jp
¡ØWizardry Variants Daphne¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¥¹¥Èー¥êー
100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¡ÖÆàÍî¡×¤Ï³«¤¯¡£
¤½¤ì¤ÏÂçÃÏ¤ò¿ª¤à»à¤Î¼ö¤¤¡£
¡Ø»à¡Ù¤ò°¦¤¹¤ëËâ¿Í¤Ï¡¢
¿Í¤äÆ°Êª¤ò¿©¤¤¿Ô¤¯¤·À¤³¦¤ÏÀäË¾¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
²¦¤ÏÂå¡¹¡¢Éõ°õ¤ÎÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢
ÆàÍî¤Î¼ö¤¤¤«¤é¹ñ¤ò¸î¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·º£¡¢¤½¤Î¹ñ²¦¤¹¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢
À¤³¦¤Ï¹ï¡¹¤È¡¢»à¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¹³¤¦¤³¤È¤¹¤é¡¢°ÕÌ£¤ò¤Ê¤µ¤Ê¤¤¡£
²æ¡¹¤Ï¡¢ÌÇ¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¢£¡ØWizardry Variants Daphne¡Ù³µÍ×
¡ÖWizardry¡×¥·¥êー¥º´°Á´¿·ºî¤Î3D¥À¥ó¥¸¥ç¥óRPG¤Ç¤¹¡£¥ªー¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î3D¥À¥ó¥¸¥ç¥óRPG¤Î¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÆ§½±¤·¤¿¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏÄ®¤Ç¤Î°éÀ®¤äÊäµë¤È¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¼ý½¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡ÖÆàÍî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î±ü¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Å¨¤È¤ÎÀïÆ®¤Ï¥³¥Þ¥ó¥É¥Ð¥È¥ë¤Ç¿Ê¹Ô¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ò´Þ¤á¤¿ºÇÂç6¿Í¤ÎÊÔÀ®¤Ç¡¢¼öÊ¸¤ä¥¹¥¥ë¤ò¶î»È¤·¤¿ÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥ê´ðËÜ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØWizardry Variants Daphne¡Ê¥¦¥£¥¶ー¥É¥ê¥£ ¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó¥Ä ¥À¥Õ¥Í¡Ë¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§3D¥À¥ó¥¸¥ç¥óRPG
ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§iOS/Android/Steam
¢¡App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521
¢¡Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne
¢¡Steam¡§https://store.steampowered.com/app/2379740/
(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
³«È¯/ÇÛ¿®/±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¥³¥à
ÇÛ¿®¹ñ¡§À¤³¦ÇÛ¿®¡ÊÆüËÜ¡¦³¤³°¡Ë
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì/±Ñ¸ì/Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú/´ÊÂÎ»ú¡Ë
Ãøºî¸¢É½¼¨¡§(C)Drecom Co., Ltd.
¢£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://wizardry.info/daphne/
¢¡¸ø¼° X¡Êµì Twitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È ÆüËÜ¸ì¡§https://x.com/Wizardry_Daphne
¢¡¸ø¼° X¡Êµì Twitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È English¡§https://x.com/Wiz_Daphne_en
¢¡¸ø¼° Facebook¥¢¥«¥¦¥ó¥È ÈËñóÃæÊ¸¡§https://www.facebook.com/wiz.daphne.tw
¢¡¸ø¼° YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A
¡Ø¥¦¥£¥¶ー¥É¥ê¥£¡ÊWizardry¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖWizardry¡×¤Ï¡¢1981Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÍÑRPG¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥Æ¥£ーÊÔÀ®¡¢ÌÂµÜ¤ÎÃµº÷¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¤ÎÀïÆ®¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ®Ä¹¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡¢¸å¤ÎÍÍ¡¹¤ÊRPG¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢RPG¤Î»ÏÁÄ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î·ÏÎó¥¿¥¤¥È¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢È¯Çä³«»Ï¤«¤é40Ç¯°Ê¾å·Ð¤Äº£¤Ç¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï2020Ç¯¤Ë¡ÖWizardry¡×¥·¥êー¥º¤Î¤¦¤Á¡¢¡ØWizardry6¡Ù¡¢¡ØWizardry7¡Ù¡¢¡ØWizardry8¡Ù¡¢¡ØWizardry Gold¡Ù¤ÎÃøºî¸¢µÚ¤Ó¡ÖWizardry¡×¤Î¹ñÆâ³°¤Î¾¦É¸¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¥³¥à
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¥³¥à¤Ï¡¢¡Öwith entertainment～¿Í¡¹¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë～¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²¼¡¢IP¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿IP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë10Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½ÐÈÇ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢MD¡Ê¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡¢IP¤òºî¤ê¡¢°é¤Æ¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿BtoB»ö¶È¡¢Web3¤äÀ¸À®AI¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¥æー¥¶ー¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Wizardry(TM)¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¥³¥à¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¥³¥à
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÆâÆ£Íµµª
ÀßÎ©¡§2001Ç¯11·î13Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê 2ÃúÌÜ£±ÈÖ£±¹æ ThinkPark Tower 19 ³¬
URL¡§https://drecom.co.jp/