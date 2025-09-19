Boomi CEO ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥ëー¥«¥¹¤ÎÁ´ÊÆ¥Ù¥¹¥È¥»¥éーÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È-AI¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢Ç¤¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È-¡Ù9·î19Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä³«»Ï
¡¡Boomi³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ²ÏÌî ±ÑÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤¿Boomi, LP.¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ë Steve Lucas¡Ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥ëー¥«¥¹¡Ë¤Î¿·Ãø¡ØDigital Impact: The Human Element of AI-Driven Transformation¡Ù¡ÊWiley´©¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È-AI¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢Ç¤¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È-¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ò¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡ÖAI³×Ì¿¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ëÁ°¤Ë²ò·è¤¹¤Ù¤²ÝÂê―AI¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤ÎÇËÃ¾¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤¬¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿1ºý¤Ç¤¹¡£
¡¡Adobe¡¢SAP¡¢Salesforce¡¢Marketo¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤ÇÌó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥ëー¥«¥¹¤Ï¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÃÇÊÒ²½¤·¤¿¥Çー¥¿¡¢º®Íð¤·¤¿¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÇÊÒ²½¡×¤¬¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ëÍ×°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´íµ¡¤Ë¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤«¤ò¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¡¢AI»þÂå¤ÎÅþÍè¤Ë´Ø¤¹¤ë½øÊ¸¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÃÎÀ¡¢¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÄó¼¨¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¼«¤é¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¡¢¤Þ¤ºÃÇÊÒ²½¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¿Í¤òÎÏ¤Å¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡ÖDigital Impact Mission¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥¬¥·ー¥Çー¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òºþ¿·¤¹¤ë¶ä¹Ô¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÊªÎ®´ë¶È¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ê¤É¡¢ÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤âÂ¿¿ô¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê¡¢³Æ¼ï½ñÅ¹¡¦EC¥µ¥¤¥È¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¥¹¥Þー¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¤Î¿¿¤ÎÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Á¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥êー¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬ÆÉ¤Î½ñ¤Ç¤¹¡£
◼︎ Boomi, LP. CEO ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥ëー¥«¥¹ ¥³¥á¥ó¥È
¡¡AI¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Çー¥¿¤ÎÃÎÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾õ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ï¡Èº½¤Î¾å¤ËAI¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¡É¤ò·ú¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÅý¹çÀïÎ¬¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Îº®Íð¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÎà¤Î¿ÊÊâ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹
◼︎ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤«¤é¤ÎËÜ½ñ¤Ø¤Î»¿¼
- ¥Ó¥ë¡¦¥Þ¥¯¥Àー¥â¥Ã¥È»á¡ÊServiceNow CEO¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
¡ØDigital Impact¡Ù¤ÏAI³×Ì¿¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë
- ¥«ー¥ë¡¦¥¨¥Ã¥·¥§¥ó¥Ð¥Ã¥¯»á¡ÊWorkday CEO¡Ë ¡¡ ¡¡
AI¤òºÇ¤âÊÑ³×Åª¤Ê·Ð±Ä»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬ÆÉ½ñ
- ¥Ù¥Ã¥Ä¥£¡¦¥¢¥È¥¥ó¥¹»á¡ÊClear Standards, Inc. ¸µ²ñÄ¹·óCEO¡Ë ¡¡¡¡¡¡
¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¤¬AI»þÂå¤ÎÀ®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë
- ¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥Á¥ãー»á¡ÊSan Jose Sharks Sports & Entertainment ¼ÒÄ¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¶¥Áè¤Ë¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÀïÎ¬¤ò¼¨¤¹°ìºý
◼︎ ½ñÀÒ¾ðÊó
- ½ñÌ¾¡§¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È-AI¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢Ç¤¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È-¡Ù
- Ãø¼Ô¡§¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥ëー¥«¥¹¡ÊBoomi, LP. CEO¡Ë
- È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î19Æü
- ½ÐÈÇ¼Ò¡§Boomi³ô¼°²ñ¼Ò
- Äê²Á¡§2,500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
- ISBN-10¡§499143730X
- ISBN-13¡§978-4991437304
- URL¡§https://boomi.com/ja/content/digital-impact-japanese/
◼︎ Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Steve Lucas¡Ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥ëー¥«¥¹¡Ë
Boomi, LP. Chairman & Chief Executive Officer
¡¡¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥ëー¥«¥¹¤Ï¡¢Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶È³¦¤Ç¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡3²ó¤ÎCEO·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Marketo¡¢iCIMS¡¢Adobe¡¢SAP¡¢Salesforce¡¢BusinessObjects¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Í¿ô¤Î¥¯¥é¥¦¥É´ë¶È¤Ç¾åµé´´Éô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Marketo¤ÎCEO»þÂå¤Ë¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËAdobe¤Ë¤è¤ëÌó50²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÇã¼ý¤ò¼çÆ³¡£¤Þ¤¿¡¢iCIMS¤ÎCEO¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËVista Equity¤ª¤è¤ÓTA Associates¤Ë¤è¤ë¿ô½½²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¤ò¼Â¸½¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÊÑ³×¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¹É®³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î»üÁ±ÃÄÂÎ¤ä´ë¶È¤Î¥Üー¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎ Boomi´ØÏ¢¾ðÊó
◼︎ Boomi³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Boomi, LP.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢½£¡¢CEO¡§¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥ëー¥«¥¹¡Ë¤Ï¡¢AI¶îÆ°¤Î¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Boomi³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Boomi, LP.¤ÈSunBridge Partners, Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¡¢¼ÒÄ¹¡§¥Ýー¥ë¡¦¥°¥ê¥à¡Ë¤«¤é¤Î½Ð»ñ¤ËÈ¼¤¦ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2024Ç¯11·î8Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊAIµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢API´ÉÍý¡¢¥·¥¹¥Æ¥à&¥Çー¥¿Ï¢·È¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È´ÉÍýÅù¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖBoomi Enterprise Platform¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¼«Æ°²½¤È¿×Â®¤ÊÀ®²ÌÃ£À®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´À¤³¦¤Ç25,000¼Ò°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¤òÍ¤·¡¢800¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤ÎDXÂ¥¿Ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÒÌ¾¡§Boomi³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷ 1－18－18 ÅìµÞÉÔÆ°»º·ÃÈæ¼÷¥Ó¥ë 4F
¡¡ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO ²ÏÌî ±ÑÂÀÏº
¡¡URL¡§https://boomi.com/ja/
