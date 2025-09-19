¥¢¥Ë¥á¡ÖATRI -My Dear Moments-¡×¤è¤ê¡¢¥¢¥È¥ê¤Î¸ø¼°¥³¥¹¥Á¥åー¥à¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¡Û
¥¢¥Ë¥á¡ÖATRI -My Dear Moments-¡×¤è¤ê¡¢¥¢¥È¥ê¤Î¸ø¼°¥³¥¹¥Á¥åー¥à¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ÎCOSPATIO¡Ê¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¡ÖATRI -My Dear Moments-¡×¿·ºî¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
¸ø¼°´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥È¥ê¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿§¹ç¤¤¤ä¼Á´¶¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÇØÃæÂ¦¤Î¥×¥êー¥Ä¤Ï¿¦¿Í¤¬°ìËç¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë²Ã¹©¡£ÀßÄêÄÌ¤ê¤Î·Á¾õ¤òºÆ¸½¤·¡¢¤³¤À¤ï¤ê»ÅÎ©¤Æ¤¿°ìÃå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¥³¥¹¥Ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥³¥¹¥ÑÄÌÈÎ¤Û¤«¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¢¡COSPATIO¡Ê¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª¡Ë¡¿¥¢¥Ë¥á¡ÖATRI -My Dear Moments-¡×¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.cospa.com/cospatio/detail/id/00000139672
¢£¥µ¥ó¥×¥ëÅ¸¼¨¾ðÊó
¤µ¤é¤Ë¡¢³«È¯¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤¬·èÄê¡ª
¡Ø¥¢¥Ë¥á¡ÖATRI -My Dear Moments-¡×¡Ù¥¢¥È¥ê ¥³¥¹¥Á¥åー¥à¥»¥Ã¥È¤Î³«È¯¥µ¥ó¥×¥ë¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂÊª¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
<Å¸¼¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë>
¡þ2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨9/25¤ÏÎ×»þµÙ¶È
¡¡¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª ¥¸ー¥¹¥È¥¢¡¦¥¢¥¥ÐÅ¹
¡þ2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª ¥¸ー¥¹¥È¥¢ÂçºåÅ¹
¢ªÅ¸¼¨¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é
¡¡https://www.cospa.com/cospatio/event/id/26882
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¢¥È¥ê ¥³¥¹¥Á¥åー¥à¥»¥Ã¥È
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î²¼½ÜÍ½Äê
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¢¥¹¥«ー¥Õ
¥µ¥¤¥º¡§Ladies S ¡¿ Ladies M ¡¿ Ladies L ¡¿ Ladies XL ¡¿ Ladies XXL
ÁÇºà¡§¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡ÊÉ½ÃÏ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¡¢Î¢ÃÏ¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¡Ë¡¢¥¹¥«ー¥Õ¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¡Ë
²Á³Ê¡§49,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡ÖATRI -My Dear Moments-¡×¤è¤ê¥¢¥È¥ê¤Î¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ª
¡þÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤Î¢ÃÏÉÕ¤¡£
¢¨ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥·¥çー¥È¥Ñ¥Ë¥¨ Ver.3.0¡×¤â¤´°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥£¥Ã¥°¡¢¥Ñ¥Ë¥¨¡¢·¤¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÁáÆÀÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û
2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë12¡§00¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ú¥Ý¥¤¥ó¥ÈºÇÂç2ÇÜ¡Û´Ô¸µÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤Ï»ÙÊ§ÊýË¡¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢ª¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Í½Ìó¿ôËþÎ»¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤òÁá´ü½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥³¥¹¥Ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×Å¹Æ¬¡×¤Ï2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤¬¡ÚÁáÆÀ¡ÛÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)ATRI ANIME PROJECT
È¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ
¥Ö¥é¥ó¥É¡§COSPATIO(¥³¥¹¥Ñ¥Æ¥£¥ª)
¨± ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¤ëÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸ø¼°¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ä´ØÏ¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
¡¡Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê°áÁõ¤È¥µ¥Ýー¥È¥°¥Ã¥º¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ª¤è¤Ó²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÏÁÇºà¡ÊÀ¸ÃÏÅù¡Ë¡¦»ÅÍÍ¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¡¦¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¢µÚ¤Ó¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¹Ô°Ù¤ò°ìÀÚ¶Ø»ßÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡COSPA¤Ï2025Ç¯5·î¤Ç30¼þÇ¯¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥Ñ¤Ï1995Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é2025Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò¤à¤«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥²ー¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯Å¸³«¡£Ëè½µ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¡Ö¤Ä¤Þ¤Þ¤ì¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ø¼°¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤ÏÇ¯´Ö2,500¥¢¥¤¥Æ¥à°Ê¾å¤òÀ¤¤Ë¤ª¤¯¤ê½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔCOSPA(¥³¥¹¥Ñ)30¼þÇ¯ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Õ
https://www.cospa.com/30th/
