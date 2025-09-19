¡ÚÄ´ºº¥ê¥êー¥¹¡Û[20,30ÂåÉ¬¸«]60Âå°Ê¾å¤ÎÅê»ñ°Õ¼±Ä´ºº¤Ë¸«¤¨¤¿Áá´üÅê»ñ¤Î½ÅÍ×À
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Áá´üÅê»ñ¤Î½ÅÍ×À¡§Åê»ñÎò¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦Åê»ñÌÜÅª¤ÎÊÑ²½¡§Åê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÌÜÅª¤¬¡Ö¾Íè¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¡×¤«¤é¡Ö¼ñÌ£¤äÍ¾²Ë¡×¤Ø¤È¿Ê²½¡£
¡¦Â¿ÍÍ¤ÊÅê»ñ¼êË¡¡§FIREÃ£À®¼Ô¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ¼êË¡¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú´Þ¤à¡Ë¤ò¼ÂÁ©¡£
¡¦»Ô¾ìÊÑÆ°¤Ø¤ÎÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¡§·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÅê»ñ²È¤Ï³ô²Á²¼Íî¤ò¡ÖÇã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¡£
60Âå°Ê¾å¤ÎÅê»ñ°Õ¼±Ä´ºº¤«¤é¡¢20¡¢30Âå¤¬º£¹Ô¤¦¤Ù¤Åê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Áá´üÅê»ñ¤ÇÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ò¡£
³ô¼°²ñ¼ÒWealth On¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë60ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÅê»ñ°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢60Âå°Ê¾å¤ÎÅê»ñ²È¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê»ñ·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ä¡¢Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¡¢Åê»ñÌÜÅª¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Èà¤é¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¸½Âå¤Î20Âå¡¦30Âå¤¬¾Íè¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤òÌÀ³Î¤ËÉ½¤¹3¤Ä¤Î·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÊÀ¼Ò¤Ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
1. FIREÃ£À®¼Ô¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ¼êË¡¤òºÎÍÑ¨¡¨¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤â»ëÌî¤Ë
FIRE¡Ê·ÐºÑÅª¼«Î©¡¦Áá´ü¥ê¥¿¥¤¥¢¡Ë¤ò¡ÖÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿60Âå°Ê¾å¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¡¢Â¾¤Î¥°¥ëー¥×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÅê»ñ¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñ¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢¡Ö¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¥°¥ëー¥×¤Î3.2%¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Ã£À®¤Ç¤¤½¤¦¡×¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï11.3%～16.6%¤È¸²Ãø¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÅê»ñ¼êË¡¤Î¿ô¤â¡¢FIREÃ£À®¼Ô¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ2.6¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©¤¬FIREÃ£À®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Q¡§ÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¤Ç¼ç¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¼êË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(Ê£¿ôÁªÂò²Ä)¡§¡ÊFIREÃ£À®ÅÙÊÌ¡Ë
¡ã²óÅúÁªÂò»è¡ä
¡¦5～10Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¤ÎÊ£ÍøÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Åê»ñ
¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñ
¡¦³ä°Â³ô¤òÁª¤Ö¥Ð¥ê¥åー³ôÅê»ñ
¡¦»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ
¡¦Ã»´ü～Ãæ´ü(¿ô¥ö·îÄøÅÙ)¤Î³ô²Á¾å¾º¤òÁÀ¤Ã¤¿Åê»ñ
¡¦ÇÛÅö¼ýÆþ¤òÁÀ¤¦¹âÇÛÅö³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ
¡¡(n=416Ì¾¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë1,015²óÅú)
¤Þ¤¿¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ¼êË¡¤Î¿ô¤ÏFIREÃ£À®ÅÙ¹ç¤¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ë½¾¤Ã¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¡¢¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡§2.15¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï2.60¸Ä¤Î¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2. Åê»ñÎò¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¡ÖÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡Áá´üÅê»ñ¤¬°Â¿´¤ò¤â¤¿¤é¤¹
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê»ñÎòÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁ´¤¯ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Åê»ñÎò¡Ö20Ç¯°Ê¾å¡×¤Ç19%¤Ë¾å¤ë°ìÊý¡¢¡Ö1Ç¯°Ê²¼¡×¤Ç¤Ï0%¤Ç¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔ°Â¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Åê»ñÎò¤¬Ã»¤¤¤Û¤É³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö1Ç¯°Ê²¼¡×¤Ç¤Ï36%¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÅê»ñ·Ð¸³¤¬¡¢Ï·¸å¤Ø¤Î·ÐºÑÅª¤Ê°Â¿´´¶¤Ë·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©(Åê»ñÎòÊÌ)
¡¡(n=413Ì¾)
3. Åê»ñÌÜÅª¤Ï¡Ö¾Íè¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¡×¤«¤é¡Ö¼ñÌ£¤äÍ¾²Ë¡×¤ØÊÑ²½
ÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñÎò¤¬¡Ö1Ç¯°Ê²¼¡×¤ÎÁØ¤Ç¤Ï71%¤¬¡Ö¾Íè¤Î¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö20Ç¯°Ê¾å¡×¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÅê»ñ²È¤Ç¤Ï¤³¤Î³ä¹ç¤¬37%¤ËÄã²¼¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë45%¤¬¡Ö¼ñÌ£¤äÍ¾²Ë¤Ë»È¤¨¤ë»ñ¶â¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åê»ñ¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç·ÐºÑÅª¤Ê´ðÈ×¤¬°ÂÄê¤·¡¢Åê»ñ¤¬À¸³è¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼êÃÊ¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¼êÃÊ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§ÊÆ¹ñ³ôÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î¡ÈÌÜÅª¡É¤Ï¤É¤ì¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤«¡©(Åê»ñÎòÊÌ)
¡ã²óÅúÁªÂò»è¡ä
¡¦¸½ºß¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á
¡¦¼ñÌ£¤äÍ¾²Ë¤Ë»È¤¨¤ë»ñ¶â¤òÆÀ¤ë¤¿¤á
¡¦¾Íè¤Î¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á
¡¦»Ò¤É¤â¡¦Â¹¤Ø»ñ»º¤ò°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á
¡¡(n=416Ì¾)
4. ¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸»¤Ï¡ÖÀìÌç²È¡×¤¬Ãæ¿´¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤ÇÂ¿ÍÍ²½
Åê»ñÎò¤¬¡Ö1Ç¯°Ê²¼¡×¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¡¢57.1%¤¬¡ÖÆüËÜ¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¾ðÊó¡×¤òºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñÎò¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÍÎÁ¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¤¾ðÊó¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åê»ñÎò¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÀìÌç²È¤Î¾ðÊó¤¬ÆÃ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤ÈºÇ¤â´¶¤¸¤ë¾ðÊó¸»¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©(Åê»ñÎòÊÌ)
¡ã²óÅúÁªÂò»è¡ä
¡¦ÆüËÜ¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¾ðÊó ÊÆ¹ñ¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¾ðÊó
¡¦Bloomberg¤äÆü·Ð¿·Ê¹¤Ê¤ÉÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¾ðÊó ¾Ú·ô²ñ¼Ò¤¬ºîÀ®¤¹¤ë¥ì¥Ýー¥ÈÅù
¡¦»¨»ï¤ä¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤Ê¤ÉÍÎÁ¤Î¾ðÊó
¡¦YouTube¤ä¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬È¯¿®¤¹¤ë¾ðÊó
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡Ê¼«Í³µ½Ò¡Ë
¡¡(n=416Ì¾)
5. 7³ä°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¥ê¥¿ー¥ó¤ò³ÍÆÀ¨¡¨¡Ä¹´üÅê»ñ¤ÇÂç¤¤ÊÍø±×¤â
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê»ñ¤ÇÆÀ¤¿¥ê¥¿ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï90%°Ê¾å¤Î¿Í¤¬²¿¤é¤«¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íø±×¤òÆÀ¤¿Åê»ñ²È¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÅê»ñÎò20Ç¯°Ê¾å¡×¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢51%¤¬¡Ö1,000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÍø±×¡×¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÅê»ñÎò¤Î¥°¥ëー¥×¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Åê»ñ´ü´Ö¤òÄ¹¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿ÍÀ¸¤ÎÁá¤¤¤¦¤Á¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤ÊÍø±×¤òÆÀ¤ë¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê»ñ¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤«¡©(´Þ¤ßÂ»±×¤â´Þ¤à)(Åê»ñÎòÊÌ)
¢¨Åê»ñÎòÊÌ¥ê¥¿ー¥ó¶â³Û¤Î³ä¹ç
¡¡(n=416Ì¾)
¢¨¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¶â³ÛÊ¬ÉÛ
¡¡(n=376Ì¾)
6. Áê¾ì¤Î²¼Íî¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¨¡¨¡Åê»ñÎò¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ(Åê»ñÎòÊÌ)
Ã»´üÅª¤ÊÁê¾ì¤ÎÊÑÆ°¡Ê³ô²Á¤Î¾å²¼Æ°¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñÎò20Ç¯°Ê¾å¡×¤ÎÅê»ñ²È¤Î60%¤¬¡Ö³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Çã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö1Ç¯°Ê²¼¡×¤ÎÅê»ñ²È¤Ç¤Ï¤³¤Î³ä¹ç¤Ï36%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñÎò¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Áê¾ì¤ÎÃ»´üÅª¤ÊÊÑÆ°¤Ë°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢¤à¤·¤í²¼Íî¤ò¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¤ëÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§Áê¾ì¤ÎÃ»´üÅª¤ÊÊÑÆ°¡Ê³ô²Á¤Î¾å²¼Æ°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
¡ã²óÅúÁªÂò»è¡ä
³ô²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤éÇã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¹Í¤¨¤ë
Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤ò²æËý¤¹¤ë
°ì»þÅª¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
É¬Í×¤Ê¤éÅê»ñÊý¿Ë¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë
¡¡(n=416Ì¾)
60Âå°Ê¾å¤ÎÅê»ñ°Õ¼±Ä´ºº¤«¤é¼ãÇ¯ÁØ¤¬³Ø¤Ù¤ë¤³¤È
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï°Ê²¼¤Î£³¤Ä¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÅê»ñ¤ÏÁá¤¯»Ï¤á¤ë¤Û¤É¡¢¾Íè¤Î°Â¿´¤È¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡×Åê»ñÎò¤¬Ä¹¤¤¤Û¤ÉÏ·¸å¤Î¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Åê»ñÌÜÅª¤â¡ÖÉÔ°Â²ò¾Ã¡×¤«¤é¡Ö¼ñÌ£¡¦Í¾²Ë¡×¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±Ê£Íø¸ú²Ì¤òºÇÂç¸Â¤Ëµý¼õ¤·¡¢·ÐºÑÅª¤Ê´ðÈ×¤òÁá´ü¤Ë³ÎÎ©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÅê»ñ¼êË¡¤ò³Ø¤Ó¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×FIREÃ£À®¼Ô¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÅê»ñ¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò»è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ã»´üÅª¤ÊÁê¾ìÊÑÆ°¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÅê»ñ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡×Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤Î¾ðÊó¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÅê»ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¡¢À®¸ù¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¾Î¡§60Âå°Ê¾å¤ÎÅê»ñ°Õ¼±Ä´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÊÀ¼Ò¤Ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î~7·î
Ä´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥È
²óÅú¿ô¡§416·ï
¼Â»Ü¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼ÒWealth On¡Ê¥¦¥§¥ë¥¹¥ª¥ó¡Ë
¢¨³Æ²óÅú¹àÌÜ¤Î³ä¹ç¡Ê¡ó¡Ë¤Ï¡¢Ã¼¿ô½èÍý¤Î´Ø·¸¾å¡¢¹ç·×¤¬100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
◼️Ä´ºº·ë²Ì¤Î°úÍÑ»þ¤Î¤ª´ê¤¤
¢¨ËÜÄ´ººÆâÍÆ¤òÅ¾ºÜ¡¦¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤ÎÉ½µ¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥ó¥¯¤Î·ÇºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥µ¥¤¥È¡§https://wealth-on.jp/
Îã¡§¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒWealth On¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡×¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒWealth OnÄ´¤Ù¡×¤Ê¤É
³ô¼°²ñ¼ÒWealth On
³ô¼°²ñ¼ÒWealth On¡Ê¥¦¥§¥ë¥¹¥ª¥ó¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß33Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÜµÒ¤Ë¡ÖË¤«¤µ¡×¤òÄÉµá¤¹¤ëÅê»ñ¸ÜÌä²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤¬Ê¸²½Åª¤Ë¡Ö¶ì¼ê¡×¤Ê¤ª¶â¤ÎÏÃÂê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅê»ñ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡Ö´ÊÃ±¡×¤Ç¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤â¤Î¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤è¤¦Åê»ñ½ÐÈÇÊª¡¢Åê»ñ¹ÖºÂ¡¢Åê»ñ¸ÜÌä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢µÚ¤Ó¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£