¡ÚJPI¥»¥ß¥Êー¡Û¡ÖÍÜ¿£µù¶È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ÈË¡Åª¼ÂÌ³¡×9·î29Æü(·î)³«ºÅ
JPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ï¡¢À¾Â¼¤¢¤µ¤ÒË¡Î§»öÌ³½ê¡¦³°¹ñË¡¶¦Æ±»ö¶È¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯½£ÊÛ¸î»Î¡¡ÊÛ¸î»Î¡¡¾¾ËÜ¡¡Ä¾¸Ê »á¤ò¾·æÛ¤·¡¢ÍÜ¿£µù¶È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ÈË¡Åª¼ÂÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÀâ¤¤¤¿¤À¤¯¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17453(https://www.jpi.co.jp/seminar/17453?utm_source=prtimes)
¡Ì¥¿¥¤¥È¥ë¡Í
À®Ä¹»º¶È¡ÖÍÜ¿£¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤ò
ÍÜ¿£µù¶È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ÈË¡Åª¼ÂÌ³
～ÍÜ¿£µù¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÂçµ¬ÌÏÍ»»ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ÁÈÀ®¤ÎÍ×ÅÀ～
¡Ì³«ºÅÆü»þ¡Í
2025Ç¯09·î29Æü(·î) 13:30 - 15:30
¢¨¥»¥ß¥Êー³«ºÅ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì¹Ö»Õ¡Í
À¾Â¼¤¢¤µ¤ÒË¡Î§»öÌ³½ê¡¦³°¹ñË¡¶¦Æ±»ö¶È
¥Ë¥åー¥èー¥¯½£ÊÛ¸î»Î
ÊÛ¸î»Î
¾¾ËÜ¡¡Ä¾¸Ê »á
¡Ì¹ÖµÁ³µÍ×¡Í
¶áÇ¯¡¢µù¶ÈÀ¸»ºÎÌ¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë²æ¤¬¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å·Á³»ñ¸»¤Î¸Ï³é¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢°ÂÄêÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿å»ºÊª¤Î¶¡µë¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÍÜ¿£»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¿ÌÌ¡¢ÍÜ¿£»ö¶È¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¡¢¹ñ¤Ë¤è¤ë¿¶¶½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÍÜ¿£»ö¶È¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À³°Éô¡¦Ì±´Ö¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤äÅê»ñ²È¤«¤é¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÍÜ¿£»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ßµÚ¤ÓÍÜ¿£»ö¶È¤ÎÆÃÄ§¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¾ÜÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¹ÖµÁ¹àÌÜ¡Í
1. ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î´ðËÜ
¡¡(1) ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÎÄêµÁ
¡¡(2) ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
¡¡¡¡£±. ¥Î¥ó¥ê¥³ー¥¹¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥ê¥³ー¥¹
¡¡¡¡£². Á´»ñ»ºÃ´ÊÝ¤Î¸¶Â§
¡¡¡¡£³. ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥ê¥¹¥¯¤ÎÉéÃ´
¡¡¡¡£´. Â¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¼êË¡¤È¤Î°ã¤¤
¡¡(3) ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÎÍøÅÀ
¡¡(4) ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー
2. ÍÜ¿£»ö¶È¤ÎÆÃÄ§
¡¡(1) ÍÜ¿£»ö¶È¤Î³µÍ×
¡¡(2) ÍÜ¿£»ö¶È¤Î¼ý±×¹½Â¤
¡¡(3) ÍÜ¿£»ö¶È¤Î¥ê¥¹¥¯
¡¡¡¡£±. Áà¶È¡¦ÊÝ¼é¥ê¥¹¥¯
¡¡¡¡£². ¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥¹¥¯
¡¡¡¡£³. ¸¶ºàÎÁ¥ê¥¹¥¯
¡¡¡¡£´. ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¥ê¥¹¥¯
¡¡¡¡£µ. ESG¥ê¥¹¥¯
¡¡¡¡£¶. ¿©¤Î°ÂÁ´¥ê¥¹¥¯
¡¡(4) ÍÜ¿£»ö¶È¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëµöÇ§²ÄÅù
3. ÍÜ¿£»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¸¡Æ¤
¡¡(1) ÍÜ¿£»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ÎÉ¬Í×À¤È²ÄÇ½À
¡¡(2) ÍÜ¿£»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡(3) ÍÜ¿£»ö¶È¤Ë·¸¤ëÃ´ÊÝ¸¢¤ÎÀßÄê
¡¡(4) ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー
4. ´ØÏ¢¼Áµ¿±þÅú
5. Ì¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ
ÄÌ¾ï¸òÎ®¤ÎÆñ¤·¤¤¹Ö»ÕµÚ¤Ó¼õ¹Ö¼Ô´Ö¤Ç¤ÎÌ¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ¤Ç¿ÍÌ®¤ò¹¤²¡¢»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
～Ë¡Î§»öÌ³½ê¤´½êÂ°¤ÎÊý¤ÎÄ°¹Ö¤Ï¤´±óÎ¸´ê¤¤¤Þ¤¹～
¡Ì¼õ¹ÖÊýË¡¡Í
²ñ¾ì¼õ¹Ö¡¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê2½µ´Ö¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ì¼õ¹ÖÎÁ¡Í
1Ì¾¡§37,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2Ì¾°Ê¹ß¡§32,320±ß(¼ÒÆâ¡¦´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ÇÆ±»þ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç)
¢¨ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤´½êÂ°¤ÎÊý¤Ï¡¢2Ì¾¤Þ¤Ç11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡Ã¢¤·¡¢²ñ¾ì¼õ¹Ö¤Þ¤¿¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼õ¹Ö¸ÂÄê¡£2Ì¾ÍÍ¤Î¼õ¹Ö·ÁÂÖ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ì¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡Íhttps://www.jpi.co.jp/seminar/17453(https://www.jpi.co.jp/seminar/17453?utm_source=prtimes)
¢¡¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¡¢¹Ö»Õ¤Ø¤Î¤´¼ÁÌä¤ä¤ª¼è¤ê¼¡¤®¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¹Ö»Õ¤ä¤´»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¤Î¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤ËÂçÊÑ¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥»¥ß¥Êー³«ºÅ½ªÎ»¸å¤â¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê
¢©106-0047ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ5-2-32 ¶½ÏÂ¹Èø¥Ó¥ë
TEL.03-5793-9761¡¡¡¡FAX.03-5793-9767
URL¡¡ https://www.jpi.co.jp
¡ÚJPI¡ÊÆüËÜ·×²è¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡È¡ÖÀ¯¡×¤È¡Ö´±¡×¤È¡ÖÌ±¡×¤È¤ÎÃÎ¤Î·ü¤±¶¶¡É¤È¤·¤Æ¹ñ²ÈÀ¯ºö¤ä¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉßÞ§²½¤ò»Ù¤¨¡¢¹ñ²ÈÃÎ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤¹´´Éô¡¦¾åµé´ÉÍý¿¦¤Î»ö¶È¿ë¹Ô¤ËÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò¤´»²²Ã¼Ô¤ò¸ÂÄê¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥»¥ß¥Êー¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÈ¾À¤µª¡¢Äó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£