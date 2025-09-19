½©¤ÎÌ£³Ð¤È¥«¥ï¥¤¥¤¤ª¤Ð¤±¤¬ÁÕ¤Ç¤ë1¥ö·î¸ÂÄê¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§³«Ëë¡ª
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥
¥Æ¥£ー&¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×
¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡õ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§～¥Ï¥í¥¦¥£¥óº×～¡Ù
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/lounge/chestnut-grape/
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£ー¡õ¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡õ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§～¥Ï¥í¥¦¥£¥óº×～¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ª¡¢»ç°ò¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¡¢3¼ï¤Î½©¿§¥¿¥ë¥È¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡ª
¥×¥Æ¥£¥¿¥ë¥È(·ª¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¡¢»ç°ò¡Ë
º£Ç¯¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¥ª¥é¥ó¥¿¥ó¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¤ª¤Ð¤±¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡Ö¥¶¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢½Ü¤Î·ª¤ä¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¤Ö¤É¤¦¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ªÄêÈÖ¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ï¡¢¥×¥Æ¥£¥¿¥ë¥È¤Ë·ª¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¡¢»ç°ò¤Î3¼ï¤Î¥Úー¥¹¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Î¤»¤Æ½©¿§¥¿¥ë¥È¤Ë¡£¿©¤ÙÈæ¤Ù¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ì¸ý¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥µ¥¤¥º¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Þ¥í¥ó¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¡×¤ä¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ËÃº¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥í¥ó¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥×¥ê¥ó¡×¤â¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¾å¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤ËÊÂ¤Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤äÇ¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Ê¤É¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥óµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥í¥ó¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥í¥ó¥·¥çー¥È¥±ー¥
¿©¤Î½©¤ò´¶¤¸¤ë¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¤ª¿©»ö¥á¥Ë¥åー¤â¡ª
¤Û¤¦¤È¤¦É÷²¹À½¤¦¤É¤ó
¤Û¤Ã¤³¤ê¾Æ¤¤¤¤â¥Ñ¥ó
¥Û¥Æ¥ë²¦Æ»¤Î¡Ö¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡×¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤Î¤Û¤«¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¿©´¶¤Î¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤Ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î´Å¤µ¤¬ÀäÌ¯¥Þ¥Ã¥Á¤Î¡Ö¥¹¥¤ー¥È¥Ý¥Æ¥È¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡×¤ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥ó¥º¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡ÖW¥Áー¥º¤Î¥Óー¥Õ¥Ðー¥¬ー¡×¡¢¿·¥á¥Ë¥åー¤Î¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î¤«¤Ü¤Á¤ã¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡Ö¤Û¤¦¤È¤¦É÷²¹À½¤¦¤É¤ó¡×¤ä¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¿©´¶¤â¾Æ¤¤¤¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¾Æ¤¤¤¤â¥Ñ¥ó¡×¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¿Ê²½·Ï¡ÈÀ¸ºñ¤ê¥¢¥¤¥¹¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥»ÅÎ©¤Æ¡É¤â¿·ÅÐ¾ì¡ª
À¸ºñ¤ê¥¢¥¤¥¹¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥»ÅÎ©¤Æ
¸¨¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ìû¤·¤á¤ë¿·¥á¥Ë¥åー¤Î¡ÖÀ¸ºñ¤ê¥¢¥¤¥¹¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥±ー¥»ÅÎ©¤Æ¡×¤ÏÀäÂÐÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ì»®¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç½ÐÍèÎ©¤Æ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤È¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡Ö¶âÌª°ò¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£¤ª¸ýÄ¾¤·¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©»º¶âÌª°ò¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥Õ¥§
¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¡¢¥°¥ìー¥×¥¼¥êー¤Û¤«
ÈÎÇä³µÍ×
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËËëÄ¥
¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡õ¥¹¥¤ー¥Ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§～¥Ï¥í¥¦¥£¥óº×～¡Ù
https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/lounge/chestnut-grape/
[´ü´Ö]¡¡2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë
[»þ´Ö]¡¡¥é¥ó¥Á¡¡¡¡¡¡11:00～16:00¡Ê¤ªÎÁÍý½ªÎ»¡Ë[120Ê¬À©]
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー¡¡¡¡17:30～20:00¡¡¢¨ÅÚ¡¦Æü³«ºÅ¡£
[¾ì½ê]¡¡¥Æ¥£ー¡õ¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡Ê¥í¥Ó¥£³¬¡Ë
[ÎÁ¶â]¡¡Âç¿Í¡¡Ê¿Æü \6,800 / ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü \7,500
¡¡¡¡¡¡¡¡¾®³ØÀ¸¡¡\3,000¡¡ÍÄ»ù¡Ê4ºÐ°Ê¾å¡Ë \1,500¡¡¢¨¤¤¤º¤ì¤â¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡¡
[¤ªÌä¹ç¤»]¡¡Tel: 043-299-1847¡Ê¥¶¡¦¥é¥¦¥ó¥¸Ä¾ÄÌ¡Ë