À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î¼«Æ°ÊªÎ®Æ»Ï©¤Î¼Â¸½¤ËÉ¬Í×¤Ê½ôµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶õ¹Á¼þÊÕ¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¤Æ¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
£± ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¼«Æ°ÊªÎ®Æ»Ï©¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¡×¤È¤·¤Æ¡¢·úÀßÃæ¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¶è´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¼Â¸³¼Â»Ü¤ËÀèÎ©¤Á¡¢´ûÂ¸¤Îµ»½Ñ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¼«Æ°ÊªÎ®Æ»Ï©¤Î¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÅª²ÝÂê¤Î¸¡¾Ú¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ò·ïÀ°ÍýÅù¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÎáÏÂ7Ç¯6·î¤ËºöÄê¤·¤¿¡Ö¥¨¥¢¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£¡×¹½ÁÛ¤ÇÊªÎ®Ê¬Ìî¤Î¸úÎ¨²½¡¦¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¡¢¶õ¹ÁÆâ²ßÊª»ÜÀß¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¼«Æ°ÊªÎ®Æ»Ï©¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ÈÌ¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¼þÊÕ¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤è¤êºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î¼«Æ°ÊªÎ®Æ»Ï©¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶õ¹Á¼þÊÕ¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£² ¼Â¸³³µÍ×
¼Â»Ü¾ì½ê¡§À®ÅÄ¶õ¹Á¼þÊÕ»ÜÀß¡Ê¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¸å¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¸¡¾Ú´ü´Ö¡§ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙÆâ¡Ê¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¸å¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
´Ø ·¸ ¼Ô ¡§ÀéÍÕ¸©¡¢£Î£Á£Á¡¢¤½¤ÎÂ¾ÈÂÁ÷µ¡´ï´ØÏ¢´ë¶È
ÂÐ¾Ýµ¡´ï¡§¸½¹Ô¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿ÈÂÁ÷µ¡´ï¤òÊ£¿ô»ÈÍÑ¤·¤Æ¼Â¸³
¡ã»²¹Í¡ä
¡¦¼«Æ°ÊªÎ®Æ»Ï©¤È¤Ï
¡¡Æ»Ï©¶õ´Ö¤ËÊªÎ®ÀìÍÑ¤Î¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÅÅ¸»¤È¤¹¤ëÌµ¿Í²½¡¦ ¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿Í¢Á÷¼êÃÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ßÊª¤ò±¿¤Ö¿·¤¿¤ÊÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ÊªÎ®´íµ¡¤ä¥«ー¥Ü¥ó ¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½ÐÅµ¡§¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¡https://www.mlit.go.jp/road/autoflow_road/¡Ë
¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°ÊªÎ®Æ»Ï©¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±
ÎáÏÂ£·Ç¯£¶·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡ØÀ®ÅÄ¶õ¹Á¡Ö¥¨¥¢¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£¡×¹½ÁÛ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶õ¹ÁÆâ²ßÊª»ÜÀß¤òµ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¼«Æ°ÊªÎ®Æ»Ï©¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê½ÐÅµ¡§ÀéÍÕ¸©HP¡¡https://www.pref.chiba.lg.jp/kuushin/narita/kousoukouhyou.html¡Ë
¡¦ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¼«Æ°ÊªÎ®Æ»Ï©¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÆ»Ï©¶É¤Ç¤Ï¡¢¹ñÅÚµ»½ÑÀ¯ºöÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î»î¸³ÁöÏ©Åù¤ò¼Â¸³¾ì½ê¤È¤·¤¿¼Â¾Ú ¼Â¸³¤ò¸øÊç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÈÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á(³ô)¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¼þÊÕ¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤¿ÈÂÁ÷µ¡´ï¤Î¼«Æ°Áö¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£